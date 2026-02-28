» En el Centro Cultural Shangrilá (Venezuela esquina San Francisco) en marzo comenzará el taller de teatro para preadolescentes y adolescentes, los martes de 18.15 a 19.45. Por más información e inscripciones hay que comunicarse con el 091 325 141. La actriz, docente y dramaturga Ana Lucía dos Santos está a cargo de este espacio en el que, explica, “el teatro es la excusa, aquello de lo que hablará en clase, pero el verdadero propósito, por la edad de los participantes debe estar enfocado en algo fundamental: propiciar una actitud curiosa hacia uno mismo”, un espacio a la vez recreativo y formativo, en el que los participantes podrán investigar “en las propias habilidades expresivas, así como en el aprendizaje de herramientas propias de la actuación y la expresión escénica”. “En tiempos de gran inmediatez en los que vivimos, de extrema conexión virtual y llenos de modelos estéticos y de valores pululando en redes, ofrecer un espacio de conexión y de presencia es fundamental para que los adolescentes sientan que pertenecen a un lugar donde serán respetados y valorados en su individualidad a la vez que ensayan posibles soluciones y realidades alternativas, usando el espacio como catalizador de su gran energía, espíritu crítico y reflexión del mundo adulto que ven a su alrededor”, destaca la directora.

» Las docentes Ana Almenar y Marcela Oyhantçabal están a cargo del taller de plástica para las infancias que ofrece el Museo Torres García (Sarandí 683). Se trata de un espacio de libre experimentación donde niñas y niños podrán explorar sus intereses mediante diversos materiales y técnicas. Es un taller anual, desde marzo a noviembre, y abarca la investigación del plano y el volumen, de la cerámica, el grabado y la luz, con el trabajo en equipo como premisa. Hay un grupo los miércoles de 17.30 a 19.30 y otro los sábados de 10.30 a 12.30. Por más información e inscripciones comunicarse con el 099 169 486.

» En La Galponera (Juan Jacobo Rousseau 4171), el galpón de circo de la Unión, que está cumpliendo 5 años, las niñas y niños de 4 a 7 años pueden explorar las distintas disciplinas de las artes circenses en el taller de circo para infancias que comenzará el 3 de marzo y tendrá lugar los martes de 17.30 a 19.00 durante todo el año lectivo. Por más información, comunicarse con el 099 501 251 o con el 092 272 801. Otra opción es el taller Espacio Expresivo de Juego Libre, que funcionará los jueves en el mismo horario y comenzará el 5/3. En este caso, en cada jornada se propone “una temática diferente que funciona como territorio de experimentación”, por lo que “no hay una actividad única ni un resultado esperado”. Por consultas, 091 269 910 y 099 501 215.

» Con la consigna “Pensar, jugar, crear, crecer”, el equipo de Ludosóficos (Maldonado 1760) propone un taller de teatro para niñas, niños y adolescentes. “En Ludosóficos la escena es importante, pero lo más valioso sucede en el proceso: en cada ensayo, en el intercambio grupal, en la escucha activa, también en cada merienda y en cada descubrimiento compartido”, sostienen. La base de la propuesta es que “el teatro es un entrenamiento para la vida: ahí se ensayan decisiones, se prueban identidades, se construye voz”. Por más información e inscripciones, comunicarse con el 098 898 779.

» El martes 3 de marzo dará comienzo el taller de ilustración para niñas y niños a cargo de la ilustradora Genoveva Pérez Volpe (Arriba en las ramas, El último pedazo de queso, con Virginia Brown). Funcionará los martes y viernes de 17.30 a 19.00 en Parque Batlle. Por más información hay que escribir mensaje privado a @genoveva.ilustracion, en Instagram.

» En Épico Atlántida (Ciudad de Montevideo entre calles 1 y 11), Libros del Árbol Rojo abrirá sus clubes de lectura, en dos opciones: para lectores nuevos, los más chiquitos, y a partir de 9 años. Con la convicción de que “un libro no se termina cuando se cierra la última página, sino cuando se comparte”, invita a encuentros mensuales en los que se propone “un espacio para conversar, para hacernos preguntas sobre lo que leemos, para intercambiar ideas y pensamientos sobre las historias que nos cautivan”. Para los más chicos se propone un acercamiento para disfrutar la experiencia de la lectura desde los primeros tiempos; para los más grandes, un espacio donde “debatir, opinar y seguir haciéndose preguntas en torno a la lectura y a la vida”. Por consultas e inscripciones, comunicarse con el 091 443 389.

» El Árbol Lejano (Libertad 2680 esquina Cavia), el espacio de literatura infantil y juvenil que dirige Joaquina Guidobono, propone su Laboratorio de la Imaginación, para niñas y niños de 7 a 12 años, un espacio semanal “destinado a prestar atención al mundo que nos rodea”. El foco, sostienen, está puesto en “generar un espacio de disfrute y juego en el que los niños puedan distenderse de las obligaciones escolares”, al dedicarle un rato a la lectura, a la escritura y la ilustración. Por más información e inscripciones, comunicarse con el 095 420 017.

» En La Casa del Árbol (Paraguay 1075) comenzarán en marzo tres talleres para niñas y niños a partir de 6 años, que proponen un cruce entre ciencia, arte y tecnología. El taller de audiovisual invita a explorar todas las posibilidades de este medio desde el juego, “para usar la cámara como un tipo diferente de pincel y la pantalla como lienzo”; el de radio y podcast propone crear diferentes formatos a partir del manejo del sonido y todas sus posibilidades narrativas; por último, en el Laboratorio de Inventos la idea es crear videojuegos y programar robots y placas. Por más información se puede mandar mensaje privado a @lacasadelarbol.uy, en Instagram, o por mail a [email protected].

» En Charco Club Cultural (Maldonado 1477), Tatiana Fosalba estará a cargo del taller de robótica para infancias Integratic, una propuesta para “inspirarse y crear a través de la tecnología”. Es un curso anual, comenzará el 4 de marzo y funcionará los miércoles de 18.30 a 19.30, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Está enfocado en el hacer, las actividades se basan en el kit de robótica educativa de Lego y tiene como objetivo promover “el uso de la robótica y las tecnologías de la información y la comunicación para un aprendizaje innovador y colaborativo”. Dan la posibilidad de programar una clase de prueba sin costo antes de decidir anotarse. Por más información e inscripciones, se puede consultar por mensaje privado en @charcocentrocultural, en Instagram, o por el teléfono 092 221 940.

» El galpón de circo El Picadero (Uruguayana 3836) tiene varias opciones de artes circenses para niñas, niños y adolescentes, según las edades, y se desarrollan en el horario de 17.30 a 19.00. Cirkito se dirige a las niñas y niños más pequeños, de 5 a 8 años, con una propuesta lúdica que mezcla creatividad e imaginación y en la que distintas experiencias de juego acercan al universo circense. Funciona los martes y comienza el 3 de marzo (más información al 098 584 835 y 099 377 117). Cirkete, para niñas y niños de 8 a 10 años, promueve el acercamiento a las distintas disciplinas del circo a través del juego. Va los miércoles y empieza el 4 de marzo (más información por el 092 148 889 y 092 272 801). Por último, Cirkote está dirigido a mayores de 11 años, funciona los jueves (empieza el 5 de marzo) y ofrece un espacio donde explorar las distintas disciplinas circenses (más información al 092 272 801 y 093 394 725).