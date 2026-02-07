Este fin de semana y hasta el 1° de marzo, El Galpón repone su producción El terror de parir un niño muerto, de la chilena Carla Zúñiga, una de las voces que suenan más fuerte en el contexto del teatro latinoamericano contemporáneo.

Desbordadas, tanto en ritmo como conceptualmente, con títulos que sacuden al espectador indiferente (La violación de una actriz de teatro, Historias de amputación a la hora del té), las obras de esta dramaturga, directora, actriz y docente abrazan temáticas que otros toman con pinzas, desde el cáncer hasta el suicidio, la discriminación y el abuso sexual. No es extraño que obtenga la calificación para mayores de 18, pero tampoco que en la platea estallen risas incómodas. Esta comedia negra fue estrenada en Chile en enero de 2022, en Espacio Checoslovaquia de Santiago, con dirección de Isidora Stevenson.

Bajo la dirección de Sebastián Silvera Perdomo y un elenco que integran Estefanía Acosta, Soledad Lacassy, Claudia Trecu de Lucía, Nadina González Miranda y Gisella Marsiglia, la puesta en escena uruguaya refuerza con un disfrute coral y un regodeo en los vestuarios ridículos el oscurísimo humor de Zúñiga. Mientras tanto, con un comienzo en la sala de partos y un final circular, se suceden escenas que se hunden escabrosamente en la maternidad como mandato social: la violencia obstétrica y corporal, los vínculos tóxicos, la seducción, las imposiciones culturales, la amistad, las instituciones.

El terror de parir un niño muerto. Sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.00 en El Galpón. Entradas a $ 600. 2x1 para la diaria.

Dispositivo 3: Blanco / Campodónico

El dramaturgo y director teatral Sergio Blanco y la fotógrafa Matilde Campodónico presentan en el Centro Cultural de España (Rincón 629) dos de sus trabajos en común: Campo Blanco y Memento mori.

En el primero no hay imágenes: la artista lee textos ante la mirada del público, buscando una reflexión sobre el hecho fotográfico, el registro y la reconfiguración del entorno, casi como una obsesión por vencer a la muerte.

En Memento mori es el turno del dramaturgo de poner el cuerpo. A través de una conferencia autoficcional, las citas y observaciones dialogan con 32 fotografías de Campodónico proyectadas a sus espaldas, volviendo sobre tópicos recurrentes, como el del título.

Estas dos obras, que tensionan las disciplinas, pueden verse por primera vez en un mismo espacio, revisitando y abriendo la exploración acerca de las colaboraciones mutuas. Además de la muestra, los artistas harán una serie de activaciones, de acuerdo al siguiente cronograma: hoy y los sábados 14 y 21 de febrero, de 20.00 a 22.00, Campo Blanco + Memento mori; el jueves 19, de 19.00 a 20.00, Campo Blanco; y el lunes 23, de 18.00 a 19.00, Memento mori.

El programa se completa con una serie de actividades como la del lunes a las 19.00, cuando la psicoanalista, docente e investigadora Natalia Mirza analice la obra de Campodónico y Blanco, generando a su vez un conversatorio con los autores sobre sus procesos creativos y las conexiones que atraviesan sus prácticas.

Más adelante, el jueves a las 19.00, Campodónico encabezará la charla Sobre la fotografía y todo lo demás, en la que compartirá su investigación en torno a los límites de la disciplina y sus cruces con el teatro, el cine, la poesía y la performance.

El viernes 13 a las 20.00, Campodónico programará la proyección de El ángel exterminador, de Luis Buñuel, obra clave del cine surrealista, y brindará claves de lectura y conversará con el público sobre los puntos de contacto entre la película y su propio trabajo.

Finalmente, el lunes 23 a las 19.00, Blanco dictará la conferencia Frontera entre la realidad y la ficción, centrada en sus procesos de creación.