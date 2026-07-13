“Las redes sociales nos empujan a un ritmo imposible de sostener”: Fer O-Smith presenta su tercer álbum en la sala Hugo Balzo

Si en su primer LP, No más lobby (2020), Fer O-Smith probaba con pop-rock para exorcizar amarguras de una tarde de domingo y en Morir en el 2006 (2023) se animaba a salir al encuentro de las luces de una madrugada sabatina, en Delirio en el tiempo se entrega a un destino de revolcones contemporáneos y lo refleja con una dosis más alta de rock.

“La inspiración del álbum nació con la canción ‘Delirio en el tiempo’. Una vez que me metí de lleno en ese concepto, me entusiasmé con seguir explorando cómo el paso del tiempo repercute en distintos aspectos de mi vida, y ahí me permití hacer ese viaje”, cuenta a la diaria la cantante y guitarrista sobre el nuevo capítulo de su proyecto personalísimo, en el que actualmente también participan Tote Fernández en batería, Ana Clara Fleitas en teclados, Diego Bonomo en guitarra y Germán Rodríguez en bajo. “Fer O-Smith” es el álter ego de Fernanda Giménez, con el que a la vez identifica a su banda.

“Somos prácticamente la misma banda desde Morir en el 2006”, precisa la artista, y destaca la incorporación de Ana Clara Fleitas, a quien adjudica “el clima onírico que este disco necesitaba” y un aporte fundamental al sonido en vivo. “Cada integrante tiene una identidad muy marcada, pero al mismo tiempo logramos construir un sonido colectivo que termina siendo mucho más grande que la suma de las partes”, opina la alma mater de la banda.

Delirio en el tiempo, que tendrá su presentación oficial el viernes en la sala Hugo Balzo, fue grabado y masterizado en Aural Estudio por Pablo Soiza. Fer O-Smith compuso música y letras y se hizo cargo de la producción. “La mayoría de las ideas nacen de mí: las canciones, los conceptos y gran parte del universo visual”, admite la frontwoman, y apunta: “Hay una etapa muy importante, que es cuando empezamos a maquetar con la banda. Ahí descubrimos si una idea realmente funciona o no, y en ese proceso confío muchísimo en ellos”.

Ante su posible adhesión a la filosofía punk del hazlo tú mismo, responde: “Creo que simplemente tengo una imaginación muy activa y aprendí a confiar en ella. Hasta ahora, cada vez que la seguí, me llevó a un buen lugar”.

Su último LP, explica, “habla de las frustraciones, de la sensación de no llegar a tiempo a cumplir las metas, pero también de cómo las redes sociales nos empujan a un ritmo imposible de sostener. Parece que ya no existe el espacio en blanco: vivimos en una estimulación constante que siempre nos pide inmediatez”.

Desde su portada, la propuesta musical se apoya en el universo de la novela Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y los relatos de cada canción encajan como las piezas de un rompecabezas apenas entreveradas. “Yo no sé muy bien lo que me pasa, / puedo estar todo el día en la cama. / Quiero estar adentro de mi casa sin hablar”, canta en “Delirio en el tiempo”, una melodía de evolución épica que conviene seguir hasta su enloquecida conclusión. “El tema habla de cómo empezar a cuestionar todo puede llevarte a un trastorno de ansiedad y a problemas bastante serios para dormir”, añade, y confiesa: “Me pasó, pero por suerte hoy estoy mucho mejor”.

La otra cara del delirio

No todo es ansiedad, aclara. “También hay canciones que buscan bajar un cambio”, dice, y menciona “De ahora en más”. El tema, uno de los mejores del disco, arranca con guitarras acústicas e imágenes ruteras y podría gustarles tanto a los fanáticos de Laura Canoura como a los de la banda neerlandesa The Gathering.

En ese mismo sentido, el de los versos que “invitan a soltar el control y aceptar que no todo depende de uno”, la compositora propone la escucha de “Perderme esta vez”. Allí el rock se acerca al hard rock clásico con sonido hi-fi, con reminiscencias de Van Halen y Garbage, y la performance vocal de Fer O-Smith alcanza uno de sus momentos más logrados.

La placa incluye dos colaboraciones de artistas de renombre. Lula Bertoldi, cantante y guitarrista del grupo argentino Eruca Sativa, participa en “Te asusta”, y el músico uruguayo Christian Cary, de La Triple Nelson, suma su talento en “La única ley”. Fer O-Smith ya había coincidido con Bertoldi en un show de la banda cordobesa en La Trastienda de Buenos Aires y luego en la Sala del Museo del Carnaval, donde el grupo uruguayo fue telonero. “En uno de esos encuentros fue ella quien se puso a las órdenes”, aclara.

“Uno muchas veces escucha esas cosas y piensa que después quedan en la nada, pero un día me animé, le mandé un Whatsapp con la canción, le encantó y, a los pocos días, ya me estaba enviando las tomas grabadas. ¡Una capa!”, relata sobre la sociedad rioplatense. “En el caso de Christian, también hizo un aporte enorme. Se la jugó participando en una canción muy íntima y muy personal para mí y, como si fuera poco, grabó un solo increíble”, añade.

En la música, Fer O-Smith encuentra su manera de entender el mundo y lo que le pasa. “Siempre está presente, incluso cuando no estoy componiendo, en la manera de observar las cosas, de emocionarme o de procesar lo que vivo”, dice. “Muchas veces hay cosas que no sé explicar hablando, pero las puedo expresar en una canción”, asegura. En “Esternocleidomastoideo (ECM)” declara: “Ya no quiero estar acá y servirte / simplemente”.