Guillermo Wood presenta nuevas canciones, una película y su banda sonora en la sala Hugo Balzo

Entre dos conciertos, el de un grupo y un dúo, el músico y compositor proyectará por primera vez en Montevideo su cortometraje El comandante y el peregrino

“Ya me tienen cansadas estas flores, pero si no hay sombra también es feo”, se queja, calcula y reflexiona una mujer añosa que barre las hojas amarillas sobre el jardín de su casa y con su frase define el tipo de voracidad creativa del hombre detrás de la cámara. El encuadre elegido muestra las zapatillas, las piernas hinchadas y una escoba en el comienzo del corto cinematográfico De cara antigua, del artista uruguayo Guillermo Wood.

Su próximo espectáculo se presenta como un resumen de sus intereses artísticos, que incluyen la fotografía, la ejecución de instrumentos musicales y la puesta en marcha de una promoción circense que podría recordar a las Musicasiones de Horacio Corto Buscaglia y Eduardo Mateo, al Discodromo de Rubén Castillo, o las Rondas de Poetas de Martín Barea Mattos, salvo que, en este caso, todas las atracciones del cartel tienen a Wood como protagonista.

Nacido en 1985 y alumno del escritor Hugo Giovanetti Viola, desde 2012, Guillermo Wood integra el colectivo Buceo Invisible. Su obra musical solista tiene en sus comienzos un álbum de guitarra acústica y voz, A que nos pase algo (2015), en el que ya se aprecia su voz definitiva de trovador iluminado, aun en sus consecutivas derrotas, al estilo de Silvio Rodríguez.

En su segundo LP, México (2017), ofrece una versión más eléctrica, cerca de Radiohead, y con la compañía de Fer Henry. En Visiones (2025) explicita otras simpatías con la inclusión de un fragmento del relato “Un día perfecto para el pez banana”, de JD Salinger. El disco se pone especialmente interesante en la mezcla de rock y jazz de “Última luz”: “Fue duro el día el mundo aún existía / la última luz detenida / y estabas vos”, canta el poeta. Son seis álbumes de estudio, uno en vivo y una banda sonora original, los trabajos discográficos que lleva editados a la fecha.

Proyecciones múltiples

El jueves, Guillermo Wood tocará su último disco, Presencia, y lanzará el álbum Los días contados, con un adelanto de sus canciones. Además, proyectará su nuevo cortometraje, El comandante y el peregrino, e interpretará en vivo su banda sonora. En formato banda, estará acompañado por Andrés Pigatto (contrabajo), Antonio de la Peña (batería), Jota Yabar (guitarra eléctrica) y Lucía Rodríguez (voces), y promete que en su repertorio, además de novedades, no faltarán temas de todos sus discos.

La segunda parte del espectáculo estará destinada a su faceta de cineasta, con la proyección de su tercer cortometraje, El comandante y el peregrino; ya había mostrado Pedales y De cara antigua en el Festival Cinematográfico Internacional. El artista adelanta: “Esta nueva película cambia el tono, pero no la búsqueda en el estilo”.

En el último acto de la noche, Wood compartirá el escenario con la violinista Milica Tričković para la interpretación de la banda sonora de la pieza audiovisual, que tendrá con esta función su estreno en Montevideo.

El tráiler de El comandante y el peregrino tiene toda la pinta. En lo que aparenta ser una pieza documental, el protagonista es un buscavidas, un santo, loco, fumador, que camina sin parar de hablar por teléfono y que se pregunta: “¿A quién le dejás toda tu obra?”.