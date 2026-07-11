Skay Beilinson y otros recitales del fin de semana en Montevideo

Skay y Los Fakires

La banda liderada por el exguitarrista de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, vuelve a Montevideo este sábado. “Adelantamos el horario porque juega nuestra selección”, avisan los promotores de la cita, que arrancará a las 20.00 y tendrá lugar en Montevideo Music Box (Dámaso Antonio Larrañaga 3195). Entradas generales a $ 1.080 y $ 2.680 (sector vip) en Redtickets.

Convención Candombera

En el marco del Mes de la Cultura Afro y las actividades organizadas por la Intendencia de Montevideo, por intermedio de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación) y el Municipio B, este sábado y domingo se celebra una nueva edición del ciclo Paseo Sur - Palermo. La propuesta cultural, cogestionada por organizaciones, colectivos y vecinas y vecinos del barrio, invita “a recorrer distintos espacios de Barrio Sur y Palermo a través del candombe, los emprendimientos locales y diversas expresiones artísticas”.

El evento comenzará a las 13.00, con talleres, mesas redondas y actividades múltiples en la Casa de la Cultura Afrouruguaya (Isla de Flores y Minas), y se extenderá hasta la tarde-noche del domingo.

Además, en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina, hoy a las 16.00 actuará la cantante y compositora María Leticia Ramos.

A las 17.30, en la intersección de Isla de Flores y Santiago de Chile, se anuncia la salida de las comparsas Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala, que recorrerán las calles del barrio al ritmo de sus cuerdas de tambores. A las 18.20 de este sábado, en el escenario central, brindará su show el trío Swing.

Cadáveres Ilustres y Rudos Wild

Con motivo del cumpleaños 19 del desaparecido boliche Clash City Rockers, los legendarios Cadáveres Ilustres vuelven a la escena musical local y unen fuerzas con Rudos, el grupo de rockabilly en el que resalta la figura de su líder, el cantante, guitarrista y comediante Peyo Barrios. Este sábado a las 21.00 en Debbie Music Club, ex Clash (Aquiles Lanza 1234). Entradas a $ 275 en mientrada.com.uy.

Árbol y La Tabaré

Este domingo el grupo argentino de pop-rock Árbol regresa a Uruguay en el festejo de sus 30 años. La velada se completa con la primera actuación del año de La Tabaré. A las 20.00 en Montevideo Music Box. Entradas desde $ 1.720 a $ 2.320 en Redtickets.