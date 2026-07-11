The Tick, el superhéroe tan fuerte como tonto, llega a Netflix con dos de sus series

¿Cuántos superhéroes nacidos de la historieta querrían haber protagonizado una serie animada y dos series con actores de carne y hueso? Hay uno que lo hizo, y aun así es probable que no les suene ni un poquito su nombre. Se llama The Tick, o La Garrapata, aunque en Prime Video también lo tradujeron como El Tic, como si se tratara de un movimiento convulsivo repetido con frecuencia que se produce por la contracción involuntaria de uno o varios músculos.

Parte del desconocimiento de The Tick quizás se deba a que sus historietas no son fáciles de conseguir. No son publicadas por ninguna de las dos editoriales de superhéroes (DC y Marvel) ni tampoco por las independientes más conocidas. Esto se debe a que el personaje fue creado por Ben Edlund en 1986 como una mascota de la comiquería New England Comics y desde entonces es su sello (New England Comics Press) el encargado de difundir sus aventuras.

Lo primero que hay que saber de The Tick es que no tiene un “origen secreto”. Tanto en los cómics como en las diferentes adaptaciones queda claro que ni él mismo sabe lo que ocurrió antes de ser un superhéroe, y que eso es lo menos importante. Lo que guía a las historias es el humor, el absurdo y la parodia a las convenciones del género. Su universo suele cambiar de una serie a otra, pero si hay alguien que no falta a su lado es una suerte de Sancho Panza de su locura superheroica, un pobre diablo llamado Arthur que ni siquiera tiene un nombre en clave.

¿A qué se debe el reciente interés por The Tick? No el mío, que una vez me mandé traer un libro con las primeras historietas escritas y dibujadas por Edlund. Ocurre que Netflix acaba de incorporar a su catálogo la serie de acción real de 2001 y promete para la semana que viene la serie de acción real de 2016, que de todos modos puede verse en Prime Video.

Queda claro que la serie de 2001 estaba adelantada a su tiempo. Seguramente la narrativa de superhéroes no se había establecido lo suficiente en el mundo audiovisual para que el gran público aceptara una deconstrucción, que por momentos era una hermosa destrucción.

Patrick Warburton, a quien conocimos en el papel de Puddy en Seinfeld, es la persona perfecta para ponerse en el traje de este paladín tan poderoso como descerebrado. La forma en que se vuelve The Tick frente a nuestros ojos tiene trazas del Jack Donaghy de Alec Baldwin en 30 Rock, y sé que estoy hablando de una de las mejores series de todos los tiempos y uno de los mejores personajes de todos los tiempos. Cada momento en que Warburton piensa en voz alta o interactúa con un mundo que no entiende son deliciosos.

Lo acompaña un muy eficaz David Burke como Arthur y completan el típico cuarteto de sitcom que se sienta en el café Néstor Carbonell como Batmanuel y Liz Vassey como Captain Liberty. En su momento se la consideró una serie cara, pero se nota cómo evitan la mayor parte de las escenas de acción y se concentran en las interacciones, lo cual la hace mucho más divertida. Solamente duró nueve episodios.

La nueva versión de 2016 tuvo 22 capítulos en dos temporadas, pero sufre en un par de frentes. En primer lugar, Peter Serafinowicz tiene una hermosa voz pero no da el cuerpo de The Tick, que siempre fue gigantesco en contraposición a su cerebro de maní. Además, buscaron agregarle seriedad a la historia, aunque manteniendo la comedia, hasta lograr algo que tres años más tarde mejoraría en casi todos los aspectos The Boys (y eso que la historieta original de The Boys es mala con fuerza).

Este Arthur sufre estrés postraumático y cuando comienza la serie cree que The Tick es un fragmento de su imaginación, además de que hay escenas tan oscuras que tuve que bajar la persiana para entender lo que sucedía. En la otra serie, el primer episodio terminaba con la llegada a la ciudad de la Vaca del Apocalipsis, que tiraba fuego de la ubre. Es cierto que no la mostraban, pero cómo no quedarse con ese estilo de narración.

Ojalá los públicos se enganchen con ambas, así alguna plataforma rescata del ostracismo a la serie animada de 1994, que tuvo 36 episodios en tres temporadas. Porque nunca se tienen demasiadas garrapatas, salvo que seas un perro de la calle.