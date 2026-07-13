Bonnie Tyler dejó hits globales, música de cancha y un videoclip incomprensible

Intérprete de varios hits y protagonista de uno de los videoclips más recordados de la historia, la cantante galesa Bonnie Tyler falleció el miércoles a los 75 años. Permanecía internada en Portugal después de ser sometida a una cirugía intestinal de urgencia en mes de mayo, que llevó a que quedara en coma inducido durante más de un mes. La noticia de su muerte fue anunciada en su sitio oficial el 9 de julio, al día siguiente.

Gaynor Hopkins –tal su verdadero nombre– había nacido en 1951 y en 1975 fue descubierta por un reclutador de talentos. Dos años más tarde llegaría su primer hit, “Lost in France”, como parte de su álbum debut The World Starts Tonight. Pocos meses después llegaría “It’s a Heartache”, del álbum de 1978 Natural Force. La canción llegó al puesto 3 en Estados Unidos, al 4 en el Reino Unido, y es revisitada por hinchadas rioplatenses hasta hoy, en ese momento en que la tribuna exige a los jugadores que “pongan huevo”, tal como registró el escritor Manuel Soriano en su estudio Canten putos.

Sus dos canciones más conocidas llegarían en la década de 1980. Ya en Columbia, después de haber comenzado en la disquera RCA, lanzó en 1983 el álbum Faster Than the Speed of the Night. De allí salió “Total Eclipse of the Heart”, tema escrito y producido por Jim Steinman, el mismo de “Making Love Out Of Nothing At All”, de Air Supply.

Este single, que llegó a lo más alto de los rankings en diferentes partes del mundo, vendió más de 13 millones de copias y fue acompañado de un videoclip surrealista dirigido por Russell Mulcahy. Filmado en el Holloway Sanatorium de Surrey, incluía a un montón de alumnos liceales practidando deportes, lanzando luz por los ojos e incluso convertidos en ninja, en una atmósfera de cortinas y ventanas que recuerda a las publicidades de perfume.

Su otro gran éxito global fue “Holding Out for a Hero”, de la banda de sonido de Footlose (1984) y también fue compuesto por Steinman. El tema fue utilizado por otras películas, desde Shrek 2 en 2004 hasta Super Mario Bros.: La película (2023).