Ney Matogrosso versiona a Fernando Cabrera en un adelanto del disco homenaje al músico uruguayo

La versión original de “Punto muerto”, de Fernando Cabrera, aparece en el álbum El tiempo está después, de 1989. Una versión más acelerada quedó registrada en Ámbitos: Eduardo Darnauchans y Fernando Cabrera, el disco en vivo que recoge la histórica actuación de los dos cantautores en el teatro Solís en dos fechas de setiembre de 1990. Años después, en 2011, uno de sus más grandes admiradores, Ruben Rada, grabó su interpretación del tema para su LP triple El álbum negro.

Por estos días, la vigencia del artista uruguayo y su obra se vuelven a poner de manifiesto con una nueva lectura de “Punto muerto”, a cargo del artista brasileño Ney Matogrosso, cantada en español.

La canción se presenta como un adelanto de Cabrera en mí, “un proyecto internacional dedicado a celebrar la obra de Fernando Cabrera, una de las figuras más influyentes e inclasificables de la canción uruguaya”, anuncia Montevideo Music Group.

La interpretación del cantante norteño, que visitó por última vez Uruguay en 2024, “propone un puente de enorme sensibilidad entre Brasil y Uruguay, revelando nuevas resonancias en esta canción tan entrañable de Fernando Cabrera”, cuentan desde el sello local involucrado en la iniciativa. El tema fue producido por el tecladista y compositor carioca Sacha Amback en Río de Janeiro.

En el tributo a Cabrera de alcance global participan 19 intérpretes de distintos países con versiones especialmente realizadas para el proyecto y “unidas por la admiración hacia un autor cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones”. El track ya está disponible en plataformas digitales.

De entre casa

Aunque no son tan fáciles de conseguir, existen al menos cuatro discos no oficiales que acumulan versiones de Cabrera de artistas uruguayos, entre ellos Cabrereando y Una de Cabrera, ambos editados en 2007.

Por su parte, Jorge Drexler grabó “El tiempo está después” en su aporte para el disco Charco, canciones del Río de la Plata (2017). En el LP Caos natural (2019), La Triple Nelson releyó “La casa de al lado”, y Leo Maslíah interpretó “Agua” en un concierto porteño de 2013 cuyo registro se encuentra bajo el nombre Leo Maslíah con banda.

En la larga lista de músicos locales que alguna vez homenajearon al autor de Autoblues también aparecen Laura Canoura, Gustavo Nocetti, Estela Magnone, Pablo Estramín, No Te Va Gustar, La Conjura y Malena Muyala.