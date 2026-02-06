El actor uruguayo Juan Jones, de larga actividad teatral, falleció este jueves, según comunicó la Comedia Nacional, una institución a la que estuvo ligado desde 1951, cuando se convirtió en el primer estudiante de la EMAD, donde fue alumno de Margarita Xirgu, en ser becado en el elenco oficial. Permaneció en la Comedia durante casi dos décadas.

“Como actor del elenco oficial participó en numerosas producciones del repertorio clásico y contemporáneo, entre ellas, Voces de gesta, de Ramón del Valle Inclán, Un mes en el campo, de Iván Turguéniev, Tartufo, de Molière, Edipo Rey, de Sófocles, La Malquerida, de Jacinto Benavente, Otelo, de William Shakespeare, y El balcón, de Jean Genet, recordó la Comedia Nacional.

Fue también una figura del radioteatro y luego de la televisión, y también estuvo al frente de su propia compañía teatral, la Compañía de los Cinco, con compañeros como Nelly Goitiño, Berto Fontana, Mario Morgan y Hugo Mazza. Fue docente en la EMAD, en el teatro La Gaviota y en talleres de educación primaria. Durante 1972 y 1973, entre otras cosas, grabó poemas para la televisión italiana.

Era tío del también actor Roberto Jones y tenía 98 años.