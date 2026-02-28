En la antesala, concretamente en los bajos de Arteatro, la mesa está servida y la música italiana envuelve a la asistencia, que viene a un cumple de 80. Pero, una vez que dan sala, se descubre el verdadero escenario: la acción se mudó al baño, donde dos hermanas pretenden atender a una tercera, que sangra. Del otro lado de la puerta, el hermano las apura, que su madre, que la torta... Adentro, se debate o se elude un tema urgente: quién cuidará de la octogenaria.

El título de esta sintética comedia, en espacio, duración y efectividad, es Verona y es parte de una zona de la obra de la novelista Claudia Piñeiro menos conocida en Uruguay. La autora de Las viudas de los jueves, finalista del premio Booker por Elena sabe, y creadora junto con Marcelo Piñeyro de la serie El reino, obtuvo una mención en el concurso Emilia de teatro de humor de Hueney en 2006 por Verona, que es una de sus obras más representadas. Tanto en esta como en otros géneros y formatos que frecuenta, Piñeiro demuestra su capacidad para captar las réplicas de un diálogo común, incluso si se produce en un entorno almodovariano.

Como es natural, distribuye atributos entre sus personajes, en una suerte de Rey Lear por elevación: así están Cruz, la profesional, soltera; Achu, la abnegada y buena esposa, Gaby, la madre ocupada; Nachito, el hijo mimado, exitoso y radicado en Italia. En alguna versión escénica, en Buenos Aires, este papel se resolvió con una voz en off. “El mal olor de las cañerías viejas está presente, molesta a los personajes, pero se va naturalizando al igual que los roles y responsabilidades familiares”, señaló la escritora Mariana Komiseroff.

En clave psicoanalítica, Verona evoca “un lugar idílico donde una teta de metal promete felicidad a los amantes”. Es decir, que la comedia se ríe de la tradición turística que casi acaba con la estatua de bronce de Julieta, famosa porque se acercan a tocar su pecho derecho para atraer buena suerte en el amor.

Vale recordar que, además de ser contadora, Piñeiro estudió dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Esta pieza fue compilada por Alfaguara junto con otras cinco de su producción (las comedias Cuánto vale una heladera, Morite, gordo, y los dramas Un mismo árbol verde, Tras viejas plumas y Con las manos atadas).

La puesta montevideana tiene producción y dirección de César Diaz, y la interpretan Margarita Odriozola, Stefany Santos, Fabiana Pamoukaghlian y Pablo Cabrera.

Verona. Jueves 6, 12, 13, 19 y 20 de marzo a las 20.30 en Arteatro (Canelones 1136). Entradas: $ 500 en Redtickets. Reservas por Whatsapp al 095 262 503 y 094 589 227. Espectáculo apoyado por Cofonte.

Danza, arena y otredad

Resultado de dos años de creación colectiva, Tercer FuerXa dará su primera función del año el viernes 6 a las 21.00 en el festival Arena y Barro en Casa Babilonia (Costa Rica esquina República Dominicana, El Pinar). El espectáculo, dirigido por Laura Alonsopérez, trata a través de un lenguaje corporal propio asuntos como la falsa personalidad, la dualidad entre víctimas y victimarios, y los ciclos vitales. Las entradas están a la venta en Redtickets.

Propuesta interactiva para infancias en Plaza Seregni

Para despedir las vacaciones de verano, este sábado a las 17.00 en la Biblioteca Popular Morosoli (Plaza Seregni) se presenta Tomasón el tomate y sus disparates, una historia cargada de rimas, humor y juegos con lenguaje familiar. La actividad se desarrollará en formato de teatro Kamishibai, una técnica japonesa de narración que combina ilustración y relato oral, en una experiencia participativa.

En la tarde del sábado estará presente la autora, Eugenia Chanes que, con la narración de Ana Laura Fuentes, guiarán la dinámica. La actividad es organizada por Oruga Libros, Kamishibai.uy y la Biblioteca Popular Morosoli.

Doble programa

Grupo Teatro Siglo XXI presenta Ibsen ha muerto, o lo que le hubiera pasado a Nora y Tartufo, el hipócrita de Molière este fin de semana en el Auditorio Vaz Ferreira del Sodre. La primera va en la noche del sábado a las 21.00 y la segunda el domingo a las 20.00. Entradas en Tickantel a $ 500.

La versión y dirección de Fernando Rodríguez Compare imagina derivaciones alternativas a los personajes femeninos de Ibsen, mujeres a quienes ya no basta con pegar un portazo y otros que definitivamente deben decir adiós. Por otro lado, el texto francés del siglo XVII es llevado a escena “desde una perspectiva y un contexto contemporáneos que resuenan con las dinámicas políticas, culturales y sociales actuales, explorando temas de hipocresía, manipulación y la lucha por el poder”.