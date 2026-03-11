Cuenta la leyenda que el público nunca le perdonó a la Academia que Batman: el caballero de la noche no quedara nominada a mejor película en 2009, como si la Academia pudiera hacer algo con el gusto de sus votantes, que año a año revelan a medios especializados las razones más ridículas para haber votado a tal o cual película, persona o grupo de personas.

Esta acusación de “elitismo” a una Academia que todavía les tenía un terror ciego a los subtítulos llevó a que la categoría principal, la que entrega el Oscar más esperado de cada año, se ampliara a diez películas nominadas. La parte buena es que pone el reflector sobre el doble de títulos, y, más allá de cualquier crítica, el Oscar es un galardón que levanta cejas a lo largo del mundo.

La otra parte buena (sí, puede haber una buena y una buena) es que a los completistas nos “obliga” (las comillas son porque a nadie lo fuerzan) a ver al menos diez películas cuando se acerca la temporada de premios. Así que una vez más me siento frente al teclado con la noble tarea de hacer un resumen completamente subjetivo de esos diez títulos que compiten por el Oscar a mejor película. De paso menciono un puñado de películas nominadas a alguna de las otras 23 categorías, que también tuve la oportunidad de ver.

Nominadas a mejor película

» Mejor película, actor protagónico, película internacional y casting

Brasil es una tierra de contrastes. No lo estoy descubriendo yo, y de hecho la frase se ha usado para numerosos territorios a lo largo del planeta. El Brasil de esta película está, al mismo tiempo, en dictadura y en carnaval. Y en medio de esos claroscuros se mueve Marcelo (¿o era Armando?), que maneja hasta Recife entre bandidos asesinados en defensa propia y gente disfrazada que arroja bombitas de agua.

La trama, tan colorida como la fotografía, se va construyendo con la suma de escenas, como si fueran carros alegóricos que revelan una historia. Marcelo se encuentra dentro de un sistema corrupto, que, de todas modos, tiene sus espacios de expresión, como plantas que se abren paso en el cemento. Habrá carros con tiburones que comen cadáveres, otros con cines que exhiben la película Tiburón y hasta la alegoría de una pierna asesina. En medio de todo eso, finalmente descubriremos de quién huye Armando y por qué, además de conocer a Dona Sebastiana, el personaje que realmente se merecía la nominación al Oscar. Sobre el final la narración se ordena, pero sin perder identidad.

En cines

» Mejor película, director, actor protagónico, actriz de reparto, actor de reparto (x2), guion adaptado, diseño de producción, fotografía, banda de sonido, sonido, edición y casting

Leonardo DiCaprio vuelve a interpretar un personaje que dejó atrás su mejor momento, e incluso ese ni siquiera había sido uno tan bueno. En lugar del actor Rick Dalton aquí encarna al exguerrillero Pat Calhoun, quien dejó atrás una vida de atentados contra el gobierno para dedicarse a ser padre de una adolescente. Cuando el pasado vuelva a asomar su cabeza fea y muy mal peinada, será hora de contactarse con sus antiguos colegas, aunque para eso tendrá que acordarse de la contraseña, si no hubiera estado fumando tanta marihuana…

Lejos estoy de haber experimentado el furor de la mayoría del público que vio la película. Su Calhoun por momentos parecía estar siendo interpretado por Rick Dalton, y las casi tres horas de película se hicieron notar en varias oportunidades. Pero hay muchas cosas para destacar, desde Chase Infiniti como la adolescente rebelde, pasando por Sean Penn como el militar que esconde un secreto que los supremacistas no deberían descubrir. Me quedo con Benicio del Toro, tan juguetón como en una de Wes Anderson, y también con la persecución final. Ahí sí estoy bien de acuerdo con la mayoría de ustedes.

En HBO Max y Google TV

» Mejor película, actriz protagónica, guion adaptado y banda de sonido

Un par de “loquitos de las conspiraciones” tienen en la mira a la ejecutiva de una empresa farmacéutica. Están convencidos de que es una extraterrestre y que ella y los suyos son responsables del estado lamentable de nuestra civilización. Lo que tienen de torpes lo cubren con muchísima decisión, así que logran secuestrar a esta supuesta villana interestelar, sin saber que la mujer sabe de negociaciones y dirá cualquier cosa por lograr su libertad.

Casi toda la película consiste en duelos dialécticos en espacios cerrados con un elenco reducido, pero qué elenco. Jesse Plemons es el conspiranoico perfecto y es un crimen que no haya estado nominado. Emma Stone se sigue desdoblando en roles poderosos, esta vez con una economía de recursos perfecta. Yorgos Lanthimos dirigió quizás mi película favorita de las diez nominadas, por hacer un montón con poquito, y por esa historia acerca del choque entre el objeto irresistible y la fuerza inamovible, con varios momentos que te hacen dudar de quién tendrá la razón.

En Google TV

» Mejor película, sonido, edición y efectos visuales

Ya vimos mil películas de protagonistas perdedores que logran dar el batacazo, y de esas mil hay una cantidad enorme de películas ambientadas en el mundo del deporte, porque ¿qué más lindo que dar un batacazo en una competencia física? Esta es la historia de un piloto veterano que regresa a la Fórmula 1 después de su fecha de vencimiento para darle una mano a la escudería mediocre de su amigo. Encima su compañero es un jovencito rebelde. No busquen un atisbo de originalidad, porque no lo van a encontrar.

Con esa supuesta receta para el aburrimiento, el director Joseph Kosinski nos trae un entretenimiento apasionante, súper pochoclero, que funciona porque está encabezado por un actor capaz de hacernos creer que es un perdedor, por más que suene y se vea igualito que Brad Pitt. Sin grandes innovaciones cinematográficas y con los locutores que nos cuentan lo que está ocurriendo, esta historia consigue meternos dentro de un auto de altísima competición a fuerza de velocidad, ruido de motores y otro montón de hermosos clichés.

En Google TV

» Mejor película, actor de reparto, guion adaptado, diseño de producción, fotografía, vestuario, maquillaje y peinado, banda de sonido y sonido

No sé si esta es una linda película, pero sí es una película linda. Guillermo del Toro parecía la elección más obvia para contar la historia de uno de los monstruos con padres abandónicos más famosos de la ficción, y al menos en lo que refiere a los recursos técnicos puestos en juego (en particular, la fotografía, el diseño de producción, pero sobre todo el vestuario) parece que el maridaje fuera perfecto. Y esta no es una adaptación; es una deltorización.

Víctor Frankenstein es un protagonista atrapante, tan obsesionado con el cuerpo humano de los muertos como con el de su cuñada. Se nota que Oscar Isaac está divirtiéndose de lo lindo, aunque su personaje atraviese demasiadas motivaciones diferentes. Christoph Waltz dentro de la ficción y Guillermo fuera de ella proveen al científico de un laboratorio hermoso en el que construir a su creación, que baja el ritmo cuando protagoniza su segmento de película, y por más que Jacob Elordi lo dé todo como la Criatura buenuda, la cosa corre el riesgo de estancarse como un barco atrapado en el hielo.

En cines y Netflix

» Mejor película, director, actriz protagónica, guion adaptado, diseño de producción, vestuario, banda de sonido y casting

En esta historia, basada en la novela de la coguionista Maggie O’Farrell, William Shakespeare es otro ejemplo de genio incomprendido. Pese a haber conseguido una idílica vida familiar junto a Agnes, la pulsión del triunfo artístico lo llevará a alejarse de su familia y de esa manera estar ausente en su momento más doloroso. De ese dolor surgirá una de las obras más importantes de la historia de la humanidad, así que ¿habrá que perdonarles todo a los genios?

La respuesta es no, pero Chloé Zhao no se anima a decirlo tan fuerte. Sí queda claro que su historia es la de la abnegada Agnes (valga la cacofonía), con una Jessie Buckley que se suma a los tours de force dramáticos del año, y con ello a las preferencias de los votantes en las diferentes entregas de premios. Acompañamos su alegría y su dolor mientras de fondo transcurre un Shakespeare Begins, con un Paul Mescal que no está a la altura de su compañera, así como este William no estuvo a la altura de esta Agnes, repito por última vez.

En cines

» Mejor película, director, actor protagónico, guion original, diseño de producción, fotografía, vestuario, edición y casting

Hay una larga historia de películas protagonizadas por granujas. Algunos de ellos están destinados a pasarse al lado de los buenos, como Han Solo en la película que inauguró la saga de Star Wars. Y después está Marty, el antihéroe epónimo que, bajo la dirección de Josh Safdie, enfrenta mil y un obstáculos, como un personaje de aventuras gráficas que debe obtener un objeto en tal lugar para entregárselo a tal personaje y así conseguir la llave que abre tal puerta. Si no saben del tipo de videojuego que hablo, no saben de lo que se están perdiendo.

Marty es un gran jugador de ping-pong, pero un pésimo ser humano. Es granuja porque el mundo lo hizo así, porque la sociedad no quiere que los de su clase triunfen. No ayuda que use a todas las personas que lo rodean como si fueran (de nuevo) personajes de un videojuego. Con las palabras justas, conquista a actrices en decadencia, hombres dispuestos a apostar por su talento y pobres diablos que se cruzan en su camino. Es como Diamantes en bruto (de Josh junto con su hermano Benny Safdie) con mucha menos ansiedad. Ya verán si eso les parece un punto bueno o un punto malo.

En cines

» Mejor película, director, actor protagónico, actriz de reparto, actor de reparto, guion original, diseño de producción, fotografía, vestuario, maquillaje y peinado, banda de sonido, canción original, sonido, edición, efectos visuales y casting

Dos gemelos regresan al Delta del Misisipi después de haber peleado la Primera Guerra Mundial y de haber trabajado para Al Capone. Ahora quieren ser sus propios jefes y para ello se embarcan en la aventura de abrir su propio negocio, sin saber que tendrán que luchar no solamente contra el racismo institucionalizado, sino también contra vampiros (literales, no los que te exigen una coima para que tu establecimiento quede en regla).

Ryan Coogler se despachó con una historia tan bien construida, que batió récords de nominaciones al Oscar. Es que cada elemento de la película está donde debe estar, y hace que se eleve cada una de sus mitades, desde el comienzo más burocrático y conversado hasta el desenlace frenético y sangriento. Hay buena música, buenos paisajes, buenas actuaciones, y un cachondeo que le hace falta al cine de entretenimiento de Hollywood. Si no es suficiente para engancharlos, aléjense de cruces y ristras de ajo porque es probable que ya estén muertos.

En cines y HBO Max

» Mejor película, guion adaptado, fotografía y canción original

Como si se tratara de un libro ilustrado, una voz en off nos narra los acontecimientos más importantes de una vida que, en principio, parece muy poco pretenciosa. Robert es un huérfano sin mucho que perder que conoce al amor de su vida, logra el sueño de la casa propia (era otro siglo, claramente) y tiene una hija, mientras cada año viaja unos meses a hacer dinero talando árboles en distintos puntos de Estados Unidos a los que está llegando el tren.

Una vida sencilla no significa que sea una vida libre de altibajos, y por cada día de tranquila felicidad habrá pérdidas más o menos cercanas, más o menos desgarradoras. Robert experimenta un abanico de emociones porque así es la vida, incluso la de un leñador en medio de la nada. Joel Edgerton y su voz perfecta se ponen al hombro esta historia pequeña, que transcurre con la lentitud con la que avanzaba el progreso hace 100 años. Con una cabaña (o su ausencia) como centro, vemos pasar su vida. Un poco narrada de más, pero no por eso menos atrapante.

En cines y Netflix

» Mejor película, director, actriz protagónica, actriz de reparto (x2), actor de reparto, guion original, película internacional y edición

Hay una barrera invisible que no logré franquear para que la película hiciera una conexión profunda conmigo. Iba a decir que no logré romper el hielo, pero sería limitar la distancia emocional a la frialdad nórdica (o la falta de “tanez”) con la que esta familia reacciona a sus problemas internos, y no creo que sea esa la causa de que mi disfrute fuera modesto.

El triángulo familiar está compuesto por dos hijas y un padre ajeno, que luego de la muerte de su expareja regresa con pésimo timing a ofrecerle a una de ellas que interprete a su madre (la abuela de las mujeres) en una historia filmada en esa casa que vio tantas cosas. Ni quieran saber cómo termina esa película dentro de la película. Las audiencias y los votantes del Oscar se enamoraron de las actrices que interpretan a esas dos mujeres, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, pero en mi caso los fragmentos que más disfruté fueron los que protagonizó Elle Fanning en el papel de actriz famosa. No sé si votaría por ella en una penca, pero fue mi actuación favorita.

En cines y Mubi

Otras películas con nominaciones

» Mejor película animada

Queriendo hacer cosas de grandes, un niño del futuro lejano roba el traje arcoíris que sirve para viajar en el tiempo y llega hasta un futuro cercano, donde las catástrofes naturales obligan a los edificios a protegerse dentro de domos y con robots humanoides que reemplazan a los humanos en las tareas que realmente no tenemos ganas de hacer. Es así que Arco conoce a Iris (¿entienden?) y comienza una aventura simpática con villanos torpes y una animación rotoscópica que hace que la película parezca una historieta comisionada por Unicef.

Próximamente en Mubi

» Mejor vestuario, efectos visuales

James Cameron continúa obsesionado con Pandora y sus historias que se parecen a otras historias pero no tanto como para que parezcan un levante. Después de dos grandes aventuras plagadas de acción trepidante, la tercera entrega sufre en la falta de originalidad, ya que regresa a los mismos paisajes para repetir los mismos enfrentamientos entre los mismos bandos. La salva (casi del todo) el personaje Oona Chaplin, una na’vi renegada que desborda sensualidad y que, sobre todo, aporta un mínimo de moralidad gris en un mundo que, al menos en los papeles, es demasiado blanco o negro.

En cines

» Mejor actriz de reparto

Todos los niños de una clase desaparecen una madrugada; se levantan de sus camas y salen corriendo por la calle como Naruto. ¿Todos? ¡No! Hay uno de los alumnos de la señorita Gandy que llega al otro día y eso debería ser suficiente motivo de sospecha. Claro que la propia señorita Gandy podría estar involucrada, o al menos eso piensan los padres de los niños que jamás regresaron. Zach Cregger nos va dando respuestas a lo largo de diferentes puntos de vista que van para atrás o para adelante en el tiempo en busca del mayor efecto dramático. Te atrapa, te asusta y al final te ofrece una catarsis con tanta energía que podrías levantarte del sillón y correr como Naruto con rumbo desconocido.

En HBO Max

» Mejores efectos visuales

Parece que hubieran pasado 65 millones de años desde el estreno de Parque Jurásico, y nadie estuvo cerca de recuperar aquella fascinación de ver a los dinosaurios en el parque a punto de abrir, quizás por eso de que no se puede dar dos veces una primera impresión. Lo cierto es que hubo intentos por revitalizarlos, que por momentos tuvieron más metanarrativa de la que sus creadores fueran capaces de notar. ¿A alguien le siguen interesando los dinosaurios? Eso se pregunta la película, y la única forma que tiene de buscar ese gancho es convertirlos en monstruos. No sé si es el camino correcto, pero ni siquiera es suficiente.

En HBO Max

La vecina perfecta

» Mejor documental

Como si fuera un episodio de Policías en acción, este documental utiliza las cámaras de los patrulleros y las que los oficiales llevan en el pecho (esas que suelen apagarse en forma conveniente) para contar la historia de una de esas vecinas que están cansadas de que los niños jueguen en su patio. Con la salvedad de que ese patio no es suyo y de que los métodos de protesta darán un giro hacia la violencia extrema en poco tiempo. Otro ejemplo de la construcción de ese miedo al otro, en este caso, una teñida de racismo, y de cómo una comunidad tiene que hacerse oír para lograr algo parecido a la justicia. Que nunca será suficiente.

En Netflix

» Mejor película animada

Para ser una secuela de Disney, y para tener como protagonistas a servidores de la ley, esta película muestra los dientes en más de una ocasión. La acción vuelve a transcurrir en la supuesta ciudad perfecta en la que los mamíferos conviven sin grandes inconvenientes, más allá de sus naturalezas de presa o cazador. La llegada (o el regreso) de los reptiles lo complica todo, en una trama para toda la familia, pero que incluye expansionismo, poblaciones desplazadas y atentados de falsa bandera. ¡Y otra canción de Shakira!

En cines y Disney+