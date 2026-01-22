Bien temprano en la mañana de Los Ángeles, para llegar a la mayor parte del mundo (y despertar a un montón de personas con buenas noticias), se dieron a conocer los nominados en las 24 categorías de los Premios de la Academia, que competirán por los Oscar el domingo 15 de marzo. La ceremonia nuevamente será conducida por el comediante Conan O’Brien.
Desde la previa se estimaba que Pecadores (Sinners) podría romper récords en cantidad de nominaciones, por la forma en que la película de Ryan Coogler fue recibida y por cómo se destacaba tanto en aspectos actorales como técnicos. El tope histórico lo tenían La malvada (All About Eve, 1950), Titanic (1997) y La La Land (2016) con 14 nominaciones cada una, que quedaron en segundo plano después de las 16 nominaciones de la película de vampiros y segregacionismo que fuera tan bien recibida por la crítica y el público.
La enemiga en términos de turf sería Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones y el viento en la camiseta después de los Globos de Oro. Un escalón más abajo están Marty Supremo, Valor sentimental y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, mientras que Hamnet tiene ocho.
Otro elemento destacable es la cantidad de películas “internacionales” compitiendo en las categorías más importantes, como Fue sólo un accidente (Francia), la mencionada Valor sentimental (Noruega) o El agente secreto (Brasil). Estas dos últimas están en competencia para la estatuilla más codiciada de la noche.
Lista completa de nominaciones:
Mejor película
- El agente secreto
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
- Sueños de trenes
- Valor sentimental
Mejor director
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Pecadores
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, Si pudiera, te patearía
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor guion original
- Blue Moon (Robert Kaplow)
- Fue sólo un accidente (Jafar Panahi)
- Marty Supremo (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Pecadores (Ryan Coogler)
- Valor sentimental (Eskil Vogt y Joachim Trier)
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein (Guillermo del Toro)
- Hamnet (Chloé Zhao y Maggie O'Farrell)
- Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amelie
- Zootopia 2
Mejor película internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Fue sólo un accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirāt (España)
- La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor documental
- Abrázame en la luz
- Alabama: presos del sistema
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Armado con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- El diablo está ocupado
- Perfectly a Strangeness
- Todas las habitaciones vacías
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje animado
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Papillon
- Retirement Plan
- Las tres hermanas
Mejor diseño de producción
- Una batalla tras otra (Florencia Martin y Anthony Carlino)
- Frankenstein (Tamara Deverell y Shane Vieau)
- Hamnet (Fiona Crombie y Alice Felton)
- Marty Supremo (Jack Fisk y Adam Willis)
- Pecadores (Hannah Beachler y Monique Champagne)
Mejor fotografía
- Una batalla tras otra (Michael Bauman)
- Frankenstein (Dan Laustsen)
- Marty Supremo (Darius Khondji)
- Pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
- Sueños de trenes (Adolpho Veloso)
Mejor vestuario
- Avatar: fuego y cenizas (Deborah L Scott)
- Frankenstein (Kate Hawley)
- Hamnet (Malgosia Turzanska)
- Marty Supremo (Miyako Bellizzi)
- Pecadores (Ruth E. Carter)
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)
- La hermanastra fea (Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg)
- Kokuho (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)
- La máquina: The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein)
- Pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry)
Mejor banda de sonido
- Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- Pecadores (Ludwig Goransson)
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las Guerreras K-Pop
- “I Lied to You”, Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy”, Viva Verdi!
- “Train Dreams”, Sueños de trenes
Mejor sonido
- Una batalla tras otra (José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor)
- F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo y Juan Peralta)
- Frankenstein (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern)
- Pecadores (Chris Welcker, Benjamin A Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker)
- Sirāt (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)
Mejor edición
- Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
- F1: la película (Stephen Mirrione)
- Marty Supremo (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Pecadores (Michael P Shawver)
- Valor sentimental (Olivier Bugge Coutté)
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett)
- F1: la película (Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson)
- Jurassic World: renace (David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould)
- Pecadores (Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean)
- A través del fuego (Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin)
Mejor casting
- El agente secreto (Gabriel Domingues)
- Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)
- Hamnet (Nina Gold)
- Marty Supremo (Jennifer Venditti)
- Pecadores (Francine Maisler)