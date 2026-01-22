Bien temprano en la mañana de Los Ángeles, para llegar a la mayor parte del mundo (y despertar a un montón de personas con buenas noticias), se dieron a conocer los nominados en las 24 categorías de los Premios de la Academia, que competirán por los Oscar el domingo 15 de marzo. La ceremonia nuevamente será conducida por el comediante Conan O’Brien.

Desde la previa se estimaba que Pecadores (Sinners) podría romper récords en cantidad de nominaciones, por la forma en que la película de Ryan Coogler fue recibida y por cómo se destacaba tanto en aspectos actorales como técnicos. El tope histórico lo tenían La malvada (All About Eve, 1950), Titanic (1997) y La La Land (2016) con 14 nominaciones cada una, que quedaron en segundo plano después de las 16 nominaciones de la película de vampiros y segregacionismo que fuera tan bien recibida por la crítica y el público.

La enemiga en términos de turf sería Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones y el viento en la camiseta después de los Globos de Oro. Un escalón más abajo están Marty Supremo, Valor sentimental y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, mientras que Hamnet tiene ocho.

Otro elemento destacable es la cantidad de películas “internacionales” compitiendo en las categorías más importantes, como Fue sólo un accidente (Francia), la mencionada Valor sentimental (Noruega) o El agente secreto (Brasil). Estas dos últimas están en competencia para la estatuilla más codiciada de la noche.

Lista completa de nominaciones:

Mejor película

Mejor director

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Josh Safdie, Marty Supremo

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si pudiera, te patearía

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor guion original

Blue Moon (Robert Kaplow)

Fue sólo un accidente (Jafar Panahi)

Marty Supremo (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Pecadores (Ryan Coogler)

Valor sentimental (Eskil Vogt y Joachim Trier)

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein (Guillermo del Toro)

Hamnet (Chloé Zhao y Maggie O'Farrell)

Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)

Mejor película animada

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)

Fue sólo un accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirāt (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor documental

Abrázame en la luz

Alabama: presos del sistema

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Armado con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

El diablo está ocupado

Perfectly a Strangeness

Todas las habitaciones vacías

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Papillon

Retirement Plan

Las tres hermanas

Mejor diseño de producción

Una batalla tras otra (Florencia Martin y Anthony Carlino)

Frankenstein (Tamara Deverell y Shane Vieau)

Hamnet (Fiona Crombie y Alice Felton)

Marty Supremo (Jack Fisk y Adam Willis)

Pecadores (Hannah Beachler y Monique Champagne)

Mejor fotografía

Una batalla tras otra (Michael Bauman)

Frankenstein (Dan Laustsen)

Marty Supremo (Darius Khondji)

Pecadores (Autumn Durald Arkapaw)

Sueños de trenes (Adolpho Veloso)

Mejor vestuario

Avatar: fuego y cenizas (Deborah L Scott)

Frankenstein (Kate Hawley)

Hamnet (Malgosia Turzanska)

Marty Supremo (Miyako Bellizzi)

Pecadores (Ruth E. Carter)

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)

La hermanastra fea (Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg)

Kokuho (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)

La máquina: The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein)

Pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry)

Mejor banda de sonido

Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)

Bugonia (Jerskin Fendrix)

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

Pecadores (Ludwig Goransson)

Mejor canción original

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las Guerreras K-Pop

“I Lied to You”, Pecadores

“Sweet Dreams of Joy”, Viva Verdi!

“Train Dreams”, Sueños de trenes

Mejor sonido

Una batalla tras otra (José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor)

F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo y Juan Peralta)

Frankenstein (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern)

Pecadores (Chris Welcker, Benjamin A Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker)

Sirāt (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)

Mejor edición

Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)

F1: la película (Stephen Mirrione)

Marty Supremo (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Pecadores (Michael P Shawver)

Valor sentimental (Olivier Bugge Coutté)

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett)

F1: la película (Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson)

Jurassic World: renace (David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould)

Pecadores (Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean)

A través del fuego (Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin)

Mejor casting