En noviembre de 2024, durante una serie de charlas organizada por el canal de noticias financieras CNBC, el actor, director y productor Ben Affleck habló de la inteligencia artificial (IA) y la posibilidad de que reemplace el trabajo de actores y guionistas en la industria del cine. “La IA puede escribir versos imitativos, pero no puede escribir como Shakespeare”, dijo en aquella instancia.

Hizo énfasis en que características humanas esenciales como la colaboración, la intuición o el gusto están más allá del alcance de esta tecnología. “Tener dos o tres actores en un cuarto, y el gusto por discernir y construir, eso es algo que escapa por completo a la IA, y creo que seguirá siendo así por un buen tiempo”, agregó. De todos modos, reconoció el potencial para reducir tareas pesadas o costosas, así como una oportunidad para jóvenes creadores, más que una amenaza a la creatividad.

“Lo que va a hacer la IA es eliminar los aspectos más tediosos, menos creativos y más costosos del cine, lo que permitirá reducir los costos, bajar las barreras de entradas y permitir que se escuchen más voces. Facilitará que las personas que quieran hacer películas como En busca del destino puedan hacerlo”, dijo Affleck, y agregó: “No me gustaría estar trabajando en efectos especiales”, dado que los avances sí podrían costar puestos de trabajo en esas áreas. “Pero no va a reemplazar a las personas que hacen las películas”, aclaró.

Sus palabras fueron aplaudidas y citadas en varios ambientes donde los avances de la IA generativa despiertan entusiasmo. Por eso llamó la atención que en los últimos días Netflix anunciara la compra de InterPositive, una compañía especializada en IA para el cine que fuera creada por Affleck en 2022.

Quizás la confusión está en colocar el enorme espectro de la IA dentro de una misma bolsa, en la que entran las herramientas de detección temprana de cáncer hasta la posibilidad de crear retratos al estilo Ghibli con un horrible tinte amarillo. Es una generalización que suele ser utilizada por las compañías que buscan crear la necesidad antes que rendir cuentas con sus accionistas.

Consciente de ello, Netflix acompañó el anuncio de la compra de InterPositive con un video en el que la directora de contenidos de la plataforma, Bela Bajaria, junto con la directora de productos y tecnología, Elizabeth Stone, conversan amigablemente con Affleck acerca del tema.

Affleck abordó de inmediato el escepticismo ante el avance de la tecnología y de este anuncio en particular. “Lo entiendo, porque lo comparto. Porque me relacioné con personas en la comunidad de efectos precursores a la IA y pude ver primeras versiones de lo que se hacía con IA generativa en video, y me asusté. No podía creer lo que era capaz de hacer”.

“Pero rápidamente entendí que era una especie de ilusión y a menudo se desmoronaba. Lo que sí me sorprendió fue el nivel de conocimientos de ingeniería, matemáticas y ciencia asociados a la creación de esto, pero no artísticos ni cinematográficos”, agregó el cineasta. “Vi lo que consideré una oportunidad real y un peligro auténtico. Pero por sobre todo pensé que sería una innovación realmente significativa”.

Lo siguiente que le pidieron fue que describiera InterPositive. “Es una herramienta diseñada para resolver los problemas puntuales que yo fui encontrando como cineasta para conectarte más con la cinematografía. No se trata de escribir prompts o generar algo de la nada”, explicó. “Tenés que crear tu película primero, antes de poder crear el modelo alrededor de tu película, usando IA. Una vez que lo hacés, tenés tu modelo y podés controlarlo”.

Esta tecnología, según dijo Affleck, puede aprender de las filmaciones de cada día y de esa manera agilizar aspectos del proceso de posproducción, como la edición o la mezcla de colores. El cineasta es claro en su postura de que la cinematografía, “desde su concepción, ha sido una larga progresión tecnológica”. Este nuevo paso permitiría “poner el foco en la interpretación, la intención y la humanidad de la filmación”, dejando de lado los asuntos “logísticos y técnicos” que pueden ser un obstáculo.

En cuanto a aplicaciones específicas, puede remover los cables que sostienen a los dobles de acción en una toma, reencuadrar una toma o modificar la iluminación. “Si podés eliminar algunos de esos problemas, podés hacerlo más rápido, podés hacerlo más fácilmente, tenés más opciones, contás con más oportunidades”, afirmó en la entrevista oficial.

Netflix adquirió la compañía con sus 16 empleados por una cifra que no fue revelada, y en un comunicado se dieron detalles de las razones de la compra. “Durante más de dos décadas Netflix ha combinado la tecnología con el arte para ayudar a que grandes películas y series encuentren su audiencia. Al incorporar a todo el equipo de InterPositive a Netflix a través de esta adquisición, y con Affleck en un rol de asesor sénior, estamos invirtiendo en una innovación impulsada por creadores que permitirá que los cineastas sigan siendo el centro de los procesos”.