Pasó poco más de un año desde que un par de amigos músicos -Caleb Amado y Rolo Fernández- convenció a otros colegas de replicar en alguna parte de Montevideo la disposición escénica de las ruedas de samba que habían visto en un viaje por Río de Janeiro

Era la primavera del 2024, cuando la bajada de Ciudadela, casi en la Rambla, en la tardenoche de un lunes se llenó de gente alrededor de la primera actuación de la Rueda de Candombe, con Alejandro Luzardo y Rolo Fernández en guitarras, Chan Peyrou en acordeón, Diego Paredes en tambor piano, Darío Terán en chico y el cantante Claudio Martínez en repique.

La satisfacción de los que presenciaron esa prueba inaugural fue la mejor de las publicidades y le siguió otro lunes de mayor concurrencia, a tal punto que el grupo debió trasladarse a un lugar más alejado de la Plaza España para no entorpecer el tránsito y el normal funcionamiento de la esquina comercial y barística que separa el Centro de la Ciudad Vieja.

Además de la original propuesta de la autodenominada Rueda de Candombe -de repertorio siempre abierto en los márgenes del cancionero popular uruguayo y no solo candombero- sus célebres invitados arrimaron más gente -y a otros músicos- y avalaron el evento con su sola presencia. Entre ellos, Nicolás Ibarburu, Edú Pitufo Lombardo, Chabela Ramírez, Florencia Núñez (Kumbiaracha), Facundo Balta y Jorge Drexler.

Luego siguieron una actuación en el Estadio Centenario junto a Drexler (que además los invitó a grabar en su disco Taracá, de inminente estreno) y la orquesta Susi de Nacho Algorta, persentaciones en el Museo del Carnaval, una gira por Brasil y la convocatoria para participar en el Cosquín Rock Uruguay del próximo 21 de marzo.

Este viernes, en el marco de las actividades del ciclo cultural Viví Canelones, organizado por la intendencia departamental, la Rueda de Candombe, con Camila Sapin como invitada especial, le dará cierre a su gira veraniega por Ciudad de la Costa con un concierto en el Centro Cultural Ciudad de la Costa, al lado del shopping center Costa Urbana.

La recorrida playera del grupo tuvo su primera fecha en el balneario Costa Azul, con la participación de la cantante Maite Gadea y siguió rumbo a Santa Lucía con el acompañamiento de Lucía Severino. En Cuchilla Alta se sumó el saxofonista Leo Méndez y el domingo pasado la Rueda visitó Salinas junto a Silvina Gómez, con una convocatoria estimada por encima de las mil personas.

En cada una de estas instancias, además, la organización dispuso de espacios de recreación y la música de DJ Lorenzo y DJ Bandido amenizó la previa y los intervalos del grupo, entre las sucesivas y clásicas vueltas de la Rueda. La entrada a los espectáculos, como la del próximo viernes, fue con entrada gratuita.

Según los promotores del evento estos conciertos canarios evidenciaron “la potencia del candombe como música identitaria, capaz de reunir generaciones y borrar distancias”, y al ciclo Viví Canelones “como una referencia cultural y motor del turismo que dinamiza el comercio y los servicios en cada localidad anfitriona”.