A>Andrea Bertino

La era pandémica trajo al universo audiovisual uruguayo un sorpresivo y enorme empuje e instaló terreno fértil para las producciones extranjeras. Varias plataformas, como Netflix, Amazon y HBO, vinieron a filmar aquí, impulsadas por incentivos fiscales y políticas públicas, y las creaciones nacionales sintieron el envión. La Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU) y otros programas, como Montevideo Filma, de la Intendencia de Montevideo, y SeriesUY, crecen desde hace años en fondos, convocatorias y promoción. Solo en 2025 se estrenaron más de 45 películas y series nacionales y se incrementó la producción de series y documentales.

¿Hay un estilo propio y marcado en la cinematografía uruguaya? Sí: nuestro cine se interesa por historias pequeñas, conflictos mínimos sin mucha estridencia y personajes comunes con diálogos naturales en los que podemos sentirnos fácilmente identificados.

Ese estilo minimalista, sencillo y cálido predomina en Las tías, la serie documental de ocho capítulos que relata historias de mujeres que fueron parte fundamental de sus familias sin haber sido madres. Por medio de diálogos intergeneracionales con sus sobrinas, cada capítulo reconstruye sus vidas y caminos. En algunos ellas llevan el relato; en otros aparecen desde la mirada de quienes ellas criaron y acompañaron como tías.

La serie, que tuvo su preestreno la semana pasada en una sala Zitarrosa colmada, está producida por Cordón Films, cuenta con el apoyo de la ACAU, Montevideo Audiovisual, Canal 5 y TV Ciudad, y está dirigida por las talentosas Sol Infante y Rocío López, quienes también crean su hermosa fotografía y sonido.

Las tías es un entrañable retrato de mujeres que quebraron mandatos y prejuicios sociales para tener una vida considerada “diferente” para su época. Tomaron rumbos no tradicionales: no fueron madres pero sí criaron, maternaron y cuidaron de muchos, le dieron un valor importantísimo al trabajo y a su independencia económica, eligieron su autonomía como mujeres por sobre lo que se esperaba familiar y socialmente de ellas, lucharon por defender sus tiempos, sus necesidades y momentos, y, sobre todo, escucharon sus propios deseos.

A pesar de las décadas que las separan, los diálogos entre tías y sobrinas encuentran puntos en común en lo que respecta a las excesivas exigencias impuestas a las mujeres, cualquiera sea la época en que vivan. Hay un estado de opinión constante sobre las decisiones femeninas que atraviesa a todas las generaciones: mujeres interpeladas y vistas como distintas (y hasta “locas” en otras épocas) porque optan por no ser madres, porque les gusta estar solas, salir, reírse, tomar, fumar y construir su propio micromundo.

La serie relata una interesante contraposición entre la vida “familiar” impuesta y la diversión y el vivir (como ellas mismas lo expresan), lo que da cuenta de la represión de épocas no tan lejanas, en la que muchas mujeres que se casaban y criaban hijos no podían desarrollarse como personas, trabajadoras o amigas. Las precursoras, transgresoras que abrieron camino a nuevas generaciones, mostraron otras formas de vivir y ejercer su independencia. Estas tías fueron feministas sin saberlo, y fueron criticadas, cuestionadas y vistas como rebeldes, tildadas de locas e inestables en muchas ocasiones, por seguir sus deseos e instintos. Hay una potente narrativa que tiene que ver con el linaje femenino como sostén emocional de sus familias; ellas aparecen como la conexión de sus sobrinas con sus memorias de infancias felices y también como ejemplos a seguir por las demás mujeres transgeneracionales.

Las tías es un cálido y poderoso relato de mujeres desafiantes que fueron desplazadas del centro de la escena por no ajustarse a los mandatos sociales de su tiempo, por no obedecer las normas que determinaban qué era ser una mujer “completa”, pero que se mantuvieron firmes a sus ideales, pagando el costo. Con una bellísima fotografía, imágenes íntimas de archivos familiares y ágiles relatos llenos de humor y empoderamiento, resulta una serie que nos muestra, con amor y empatía, qué sentían muchas mujeres invisibilizadas por no ser lo que los demás esperaban y le da voz a un grupo de irreverentes que abrieron paso a las que ahora gozamos de las libertades conseguidas por ellas.