Como sucede en cada Semana de Turismo, a partir del sábado se desarrollarán muchas fiestas y festivales –en su mayoría, de larga tradición–, sobre todo en el interior del país, en los que habrá espectáculos musicales para todos los gustos.

Semana de la Cerveza en Paysandú

Por ejemplo, en la ciudad de Paysandú tendrá lugar la edición 59 de la Semana de la Cerveza –con entradas en venta por RedTickets–, que arrancará este sábado a las 16.00 con la tradicional elección de reinas y princesas. Luego se presentará la cantante de folclore locataria Catherine Vergnes y cerrará la jornada Lucas Sugo. El domingo se subirán al escenario Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo; el día lo cerrará el conjunto argentino de música folclórica Los Tekis. El lunes tocarán Max Carra, Roze y Marama.

En el lanzamiento del festival, en el Ministerio de Turismo, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, dijo que la Semana de la Cerveza “es el principal evento, no solo de Paysandú, sino también del país, en cuanto a convocatoria”. “Quien no ha tenido la posibilidad de ir, es una de las diez cosas que tiene que hacer como uruguayo: conocer la Semana de la Cerveza y vivirla. A parte, tiene esa particularidad de que uno la vive a una edad de una forma y, ya más grande, con su familia, quizás de otra forma, porque no solo es apta para todo público, sino que para todo [tipo de] bolsillo”, señaló el jerarca.

Olivera subrayó que el evento tendrá cuatro escenarios y quizás “el más rimbombante” sea el escenario mayor, del anfiteatro frente al río Uruguay, con un aforo de casi 20.000 personas, pero destacó que hay otros escenarios y “quizás no hay que entrar al anfiteatro para disfrutar también de buena cultura, de buen espectáculo, de buen entretenimiento, de buena gastronomía y de buena compañía”.

Julieta Rada. Foto: Pablo Vignali

Festival del Olimar en Treinta y Tres

Cambiando de departamento, yendo para Treinta y Tres, el sábado empezará otro tradicional evento, el Festival del Olimar, en su edición 52 –con acceso libre y gratuito–. En la primera jornada habrá más de una decena de artistas: Jera Guyra, Re Dirección, Pablo Olalde, Santiago Echavalete, Braulio López, Marcelo Ledesma, Julieta Rada, Ruben Rada y Agarrate Catalina, Negrucho Mateu y Canario Martínez.

En tanto, el domingo seguirán De Buena Madera, Los de Acá, Los del Medio, Diana Ramundey, Enzo Castro, Numa y El Alemán, Larbanois & Carrero, Emiliano y El Zurdo, Copla Alta y Toda América.

Mario Carrero comentó que para él el festival tiene un significado importante porque Treinta y Tres tiene mucho que ver con sus raíces y con lo que hace sobre un escenario. Subrayó que él, nacido en Florida pero criado en Montevideo, fue descubriendo qué y quién quería ser cantando, a partir de que escuchó –de casualidad, en un viaje en tren– la canción “De cojinillo”, que cerraba el primer disco de Los Olimareños, de 1963. “Esa canción, su ritmo, las particulares voces de sus intérpretes, los personajes y los lugares y parajes que aparecían me mostraron un universo que me atrapó para siempre”, recordó Carrero.

El cantautor subrayó que por aquellos tiempos las versiones más difundidas de la llamada música folclórica, por estos lares, era toda argentina “y se le cantaba a la luna tucumana o a los paisajes de Catamarca”, lugares que no conocía. “Pero estos cantores le cantaban al río Olimar, que yo tampoco conocía, pero que era de acá. Además, y no es poca cosa, la tonalidad quedaba perfecta para mi voz, para poder cantarlas yo”, subrayó. Carrero dijo que con Larbanois han cantado muchas veces en el Festival del Olimar; allí se siente como en su propia casa y aquellas canciones, del maestro Rubén Lena, Víctor Lima y el Pepe Guerra, siguen haciéndolo sentir parte de ese lugar, que es de ellos, pero también es suyo.

“Este año volvemos y vamos con parte del recital Cuatro en Línea, con Emiliano y El Zurdo, con todo el coro y las dos bandas, con canciones de las ‘carnavaleras’ y de las ‘no carnavaleras’, y no es raro que esta mezcla suceda, porque hace ya muchos años, el maestro Lena y Los Olimareños grabaron el disco Todos detrás de Momo [1971], una obra mágica y precursora de lo que hoy se podría denominar ‘murga canción’. Volvemos con música popular uruguaya, porque, como decía Lena, '¿para qué le vamos a cantar a otras cosas, a otros lugares, si nosotros tenemos los nuestros?'”, finalizó.

Washington Carrasco y Cristina Fernández. Foto: Pablo Vignali

Semana Criolla en la Rural del Prado

El domingo en el predio de la Rural del Prado de Montevideo será el puntapié inicial de la edición 99 de la Semana Criolla. En la primera jornada, en el escenario Zitarrosa, a partir de las 18.00, estarán La repolkera, Samantha y la Dulce, Jorge Nasser y Majo la del 13. A su vez, en el escenario Amalia de la Vega, desde las 16.30, se presentarán Los Róckolis, Otra Historia, Yandira y Las Adas y Estampas del Sur.

En tanto, el lunes, también desde las 18.00, la grilla estará integrada por Martín Gil Riva, Cristina Fernández y Washington Carrasco, Anita Valiente y Enzo y La 21. En el segundo escenario, a partir de las 16.30, se presentarán Frutas Planetas, Los Renuevos, Lucía Aramburu y Pitufo Lombardo. El valor de la entrada general al predio es $ 295. A su vez, el domingo la entrada es gratis, al predio y al ruedo (con excepción del Palco y Palquito), hasta las 20.00.