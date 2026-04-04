Este lunes 6 de abril la diaria Radio comienza a emitir a través de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia. Contará con un horario extendido de 7.00 a 22.00, con programación de lunes a viernes, y estará también disponible para escuchar en vivo en el canal de Youtube y el sitio web de la diaria. Desde su concepción fue fundamental el apoyo de los suscriptores del diario, quienes fueron consultados de cara a la identidad de la radio, como explica su coordinador periodístico, Lucas Silva, ex director de la diaria.

“Cuando largamos el proyecto hicimos una encuesta y nos basamos bastante en los resultados. Hubo unas 3.000 o 4.000 respuestas y se hizo un resumen. Nosotros tenemos 24.000 suscriptores y pensábamos desde el principio que era una buena base. Sabíamos que ellos escuchaban otros programas de radio y sabíamos cuáles, con información de una encuesta anterior. Esta otra fue más específica sobre el tipo de contenido y fue bastante vinculante”, dice.

Lo que se armó terminó siendo muy parecido a lo que reflejaba el resumen de las respuestas, cuenta. “Lo que se pedía era: ‘Sigan haciendo más o menos lo mismo, ocupen en lugar dentro del ecosistema de medios que ya ocupa el diario’. Y que sea periodística. La palabra ‘entretenimiento’ no surgió naturalmente y capaz que por eso quedó para una segunda etapa. Por eso la radio tiene una impronta de periodismo y de servicio informativo, más allá de que después podamos hacer otras cosas el fin de semana. Pero se tomó como referencia eso”, agrega.

“Hay programas internacionales porque surgió mucho esa necesidad de tener algo hecho desde acá que explique un poco la vorágine de información que surge en la sección Mundo. Y después también la impronta más cultural, de qué está pasando. Yo diría que si vos ves la síntesis de la encuesta y lo que sale al aire, es bastante vinculante”, adelanta el autor de la investigación El caso Astesiano.

Cada programa encarará la información de manera particular. “Hubo cierta búsqueda de nombres que pensamos que podían aterrizar bien en el diario y amalgamarse a las propuestas”, señala. “La diferencia se la da la personalidad de cada uno y la trayectoria. Pero, al mismo tiempo, hay cosas en común, porque en esta primera grilla todos tienen conciencia de que representan lo que el diario va sacando todos los días”, señala.

De esa misma manera, el diario estará presente. “Va a haber un servicio informativo con tres espacios fijos durante la jornada. En el arranque de la primera mañana son titulares que se hacen desde la redacción del diario, después hay una actualización informativa al mediodía que la hace Yamila Silva con Sofía Romano y la redacción también provee el guion de la primera parte del cierre de jornada que hace Guillermo Ameixeiras. El servicio informativo va a estar trabajando en coordinación con la web del diario y habrá momentos de breaking news cuando pase algo, para entrar al aire”.

Silva tiene claro que ser una FM presenta desafíos extra y destaca el rol de Ernesto Schenone. “Trae mucha experiencia en radio, específicamente. Más allá de que se va a seguir cuidando el on demand y que haya cosas que circulen a la hora que la gente las quiera consumir. Pero para el vivo hemos reforzado con gente como Ernesto, que está ayudando mucho a los conductores y productores”.

“Seguramente haya muchas más llamadas por teléfono. El programa del año pasado con Martín Rodríguez y Mariana Cianelli apostaba mucho al diálogo. Eso va a seguir estando. Pero con una grilla más larga va a haber más llamadas, compañeros de la redacción que están cubriendo cosas y se contactan desde el Parlamento o Presidencia”, suma el coordinador periodístico.

Foto: Alessandro Maradei

Eso no significa que lo audiovisual quede de lado. “De hecho, hay más gente trabajando en multimedia. Se le va a seguir metiendo cabeza a qué cosas pueden tener relevancia para los cortes, tanto en Youtube como en los shorts de Youtube y redes sociales. Y si hasta ahora el programa generaba tres bloques, ahora pensamos que todos los días va a haber 18 o 20 contenidos nuevos en Youtube. Eso también es desafiante para la redacción y la web del diario”, puntualiza.

“Como conozco la redacción, es una ventaja”, dice Silva sobre su propio rol. “Si estuviera aterrizando sin conocer la diaria sería muy difícil. Igual Marina Santini, que es la coordinadora del informativo, tiene la ventaja de venir de adentro. Conocés el paño y sabés quién es quién, y, sobre todo para esta primera etapa, yo creo que ayuda. Después, como todo, se aceitará y lo podrá hacer cualquiera, pero el hecho de que varios de nosotros venimos de la redacción del diario a un proyecto que se llama la diaria Radio es una ventaja”.

La grilla