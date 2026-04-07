Tres escritores y guionistas se sientan frente a sus máquinas de escribir, aunque en realidad las compraron hace poco en la feria. Después de años de trabajo tienen un montón de textos que no salieron a la luz, o que se perdieron en el éter radial después de unos pocos minutos. Durante más de una hora esos guiones perdidos serán la excusa para hablar de un montón de cosas, pero también para hacer música y hasta para dibujar.

Así, Fernando Schmidt, Gonzalo Eyherabide y Martín Mazzella vuelven con una segunda temporada de Hasta aquí hemos llegado, un título que es casi un grito de auxilio ante la explosión de la inteligencia artificial (IA). “Una de las cosas en las que la IA falla es en el humor, ahí es muy mediocre”, explica Eyherabide y enseguida remata: “Nosotros, los guionistas uruguayos, estamos terriblemente amenazados. Porque si el guion mediocre desaparece, tambalea la industria del carnaval, del teatro, la televisión, todo. Hasta que la IA no mejore su calidad y haga grandes guiones, vemos amenazada nuestra fuente de trabajo”.

Con el humor que caracteriza a cualquiera de los tres integrantes, el Eye: se toma su tiempo para recordar cómo nació este proyecto, que en abril y mayo tiene su segunda temporada. “A Fernando se le ocurrió esta idea maravillosa”, dice en referencia a hacer algo con tanto material de archivo. “En mi caso, guionando radio tantos años en programas como Ajo y agua o Nacidos para perder, tenía un promedio de 15 a 20 páginas de guion por día. Son miles, y algunos de ellos con la suerte de ser bastante acertados”.

“¿Viste cuando viene un incendio, que vas por la carretera y empiezan a salir los bichos? Ver a un guionista en el escenario es eso, es ver a un bicho raro, un tipo que siempre está atrás, pero por buenas razones. No le querés ver la cara ni oír la voz”, continúa ironizando Eyherabide. Empezaron por buscar los guiones, elaboraron escenas de enganche que hablan, por ejemplo, sobre su pasión por la literatura, y le agregaron un poco de sus especialidades, como la música o el dibujo. También hay títeres creados por Leonardo Infantini, mientras que el productor Martín Bello completa el equipo.

El resultado final es “una suerte de café concert”, define el guionista. “Eso es lo que hacemos. Chichonear con guiones, con libretos. A veces sobre el hecho de escribir, a veces sobre otras cosas. Fernando tiene uno maravilloso sobre las ladillas. Yo tengo la adaptación de un cuento sobre un ojeador de juveniles de fútbol que trabajó para Bella Vista y era ciego. Martín tiene una canción para los padres sobre la tesis de que los genios nacen de padres que no los cuidaron, entonces es un padre que se esmera en descuidar a su hijo para que sea un genio”.

“La hicimos el año pasado y nos fue espectacular, a sala llena. Hubo muchos comentarios positivos, pero también mucha gente que nos decía ‘Pah, me lo perdí’. Porque, como siempre, nos enteramos tarde de las cosas. Vimos que había mucho jugo para sacarle, no era que ‘Hasta aquí habíamos llegado’, sino que podíamos llegar hasta 2026 también, y ahora estamos estrenando un segundo ciclo con ajustecitos y cosas que nos divierte cambiar. Pero esencialmente es el mismo espectáculo, para toda la gente que no lo vio, que se lo perdió, o que quiera repetir”, agrega el comunicador.

En el trabajo pasan cada vez mejor, pero advierte que el trío tienen una facilidad con respecto a otras presentaciones artísticas. “No hemos tenido el farrafosísimo trabajo de los actores, actores de verdad, que es memorizar todo un texto de una hora y media. Hay mucho leído y eso nos permite estar en nuestro elemento. Nosotros estamos acostumbrados a leer los guiones, a tratar de convencer, con más o menos suerte, a directores, colegas y actores de las virtudes de nuestros textos, cuando las tienen. Y cuando no, hay que inventarlas. Entonces estamos muy prácticos con eso, y lo hacemos y lo disfrutamos mucho”.

El trazo más rápido del oeste

“Tengo una particularidad. Puedo decir un elogio de mis dibujos muy suelto de cuerpo y sin pasar ninguna vergüenza: dibujo muy rápido. La calidad de mi dibujo se la dejo a los veedores, porque me parece más respetuoso. Mis tías abuelas decían ‘Qué rápido dibuja Gonzalo’. Yo siempre estaba dibujando cómics, historietas, de niño”, recuerda Eyherabide. “Eso lo mantengo, es un sello mío que no tiene que ver con una decisión estética sino con mi ansiedad, que no ha podido ser curada en más de doce años de terapia psicoanalítica. Dibujo rápido y eso me permite jugar cuando, en determinados momentos, tanto Fernando como Martín están haciendo sus textos. Voy dibujando con una tableta que se ve en distintas pantallas, y de alguna manera el dibujo dialoga con ellos. A veces representa, a veces contradice lo que los compañeros van interpretando”.