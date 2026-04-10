Cuando, en plena pandemia, el equipo de la diaria planeaba crear un periódico por y para niñas y niños, una idea que se concretó en abril de 2021, cuando el primer número de Gigantes pasó por debajo de la puerta de la casa de cada suscriptor y suscriptora, la expectativa era muy grande. Cada número ha sido una oportunidad de crecimiento y de afianzamiento de una identidad y, quizá lo más singular y relevante, de conformación de una comunidad. Durante los cinco años que Gigantes cumple este mes confluyeron de forma constante dos lógicas complementarias: ir delineando una manera propia de comunicar y de acercarse a los distintos temas que abordó, número a número, e ir incorporando nuevos desafíos, de la mano de la comunidad de lectoras y lectores.

“Gigantes es una idea de la diaria que nació en medio de la pandemia, sin que supiéramos bien qué ocurriría”, define Martín Otheguy, su director. “Por las circunstancias parece una época lejana, que hubiera pasado hace mucho mucho tiempo, pero, independientemente de eso, creo que nosotros también lo sentiríamos así, porque cinco años es un montón de tiempo cuando se consideran desde el nacimiento y los primeros pasos. En ese lapso algunos de nuestros primeros lectores han entrado en facultad, otros escriben ahora para Gigantes y algunos de los lectores actuales ni siquiera habían nacido. En 2021 todo el mundo hablaba del GACH y hoy pocas personas lo recuerdan, pero el GASH, el grupo de niños y niñas asesores de Gigantes, sigue existiendo con buena salud. Casi todos sus miembros han cambiado, claro, pero algunos todavía están allí, haciendo que esta publicación sea posible desde el comienzo”, reflexiona.

Sobre el camino transcurrido en estos cinco años, destaca: “Haber podido crear un diario para niños y seguir manteniéndolo cinco años después es una aventura increíble para nosotros. En este tiempo descubrimos un público infantil curioso, inteligente y participativo que nos mostró que la lectura y la escritura –y el papel– están vivitos y coleando”, y enumera: “Además de haber editado 60 números hasta ahora, hicimos mucha cosa junto con ellos: pintamos muros de la ciudad, organizamos con Ceibal un concurso anual de periodismo y narrativa que llega a todo el país (cuyas obras ganadoras se editaron en un libro), participamos junto con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en la creación de un juego de Minecraft dedicado a Charles Darwin, hicimos montones de talleres, dimos charlas, presentamos espectáculos, vimos cómo nuestro contenido se convertía en libros, ganamos el premio Morosoli en prensa escrita, creamos una web de creación participativa que ganó el premio Comkids en Brasil. Nos gustaría sacarnos crédito por todo eso, pero sabemos que el mérito es del empuje de los lectores, que son quienes hacen posible también que ahora celebremos juntos nuestros 5 años con un festival en un lugar increíble”.

Una aventura compartida

Con esa consigna el equipo de Gigantes invita a una fiesta para celebrar por todo lo alto. La cita es este sábado en el renovado parque Villa Dolores (Rivera 3245), donde transcurrirá una jornada muy nutrida, a partir de las 10.00, en la que se ofrecerá una grilla de actividades amplia y diversa.

“Suena muy bien decir que este gran festejo es por nuestros 5 años y que, como tanta gente, nos sumamos a la moda de celebrar en parques públicos. En parte es cierto, la aventura compartida del primer Festival Gigantes es una forma de celebrar juntos que hemos llegado hasta aquí, pero es una idea que empezamos a pelotear hace años”, comenta Otheguy. Cuenta que 25 lectoras y lectores se juntaron “pensando por y para las infancias” y que la idea no era programar “un festival que incluya un espacio para niños o un espectáculo para niños, sino un gran festejo en el que ellos sean protagonistas y que incluya muchos temas de su interés: espectáculos musicales, teatro, juegos, competiciones deportivas, intervenciones artísticas, talleres de ilustración, lectura y serigrafía, espacios dedicados a la ciencia y la robótica y muchas otras cosas que podrán verse en detalle a partir de este jueves en gigantesfestival.com.uy o en nuestra cuenta de Instagram (@gigantesuy)”.

“Pudimos hacerlo posible porque desde el primer momento el parque Villa Dolores nos apoyó en esta idea, nos facilitó todo lo que pudo y nos alentó a hacerla”, reconoce, y destaca que “es una convocatoria con entrada libre, pero pedimos hacer una inscripción muy sencilla en la web mencionada”. “Quienes se acerquen al parque Villa Dolores no van a perderse: habrá una gráfica especial en el lugar, creada por el equipo de arte de Gigantes (la directora de Arte, Sabrina Pérez, y la diseñadora Guillermina Oten), con instrucciones muy claras, y habrá personal de Gigantes y de la diaria para guiar a los visitantes. A todos vamos a pedir colaboración para ser respetuosos con los animales que aún viven en el parque y que son los verdaderos dueños del lugar”, subraya.

Mucho para hacer

Sin ánimo de ser exhaustiva, porque son muchas las actividades, la grilla incluye la obra Foto viaje, del Centro de Fotografía de Montevideo, además de espacios de lectura, videojuegos y talleres de robótica e inteligencia artificial de Ceibal, el teatro clown de Opa Payasos, la música de Ruperto Rocanrol y Letu Ruibal, experiencias de paleontología a cargo del Museo Nacional de Historia Nacional y Megafauna 3D, la realización de materiales para rescate de mascotas, estampatón con serigrafía, intervención artística de Gigantes del laberinto del parque, radio-streaming con Otheguy y Mateo Magnone, además de diversos talleres a cargo de colaboradores de Gigantes. También habrá deportes, con el apoyo del Comité Olímpico Uruguayo y de las respectivas federaciones (básquetbol, patín, tiro con arco y bochas), y estarán UTE con Gurí power y la Maleta viajera de Túnicas en Red, Antel Integra, Exploradores de energía de Ancap y la Universidad Católica con una cacería y un espacio para la primera infancia.