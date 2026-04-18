No era una reunión esperada, pero, de algún modo, Donald Trump la propició. Por un lado, el veterano Tom Waits, con sus raíces de jazz, blues y otros géneros estadounidenses, con una carrera de más de 50 años. Por otro, el grupo británico Massive Attack, pionero del trip hop desde el cambio de siglo. Es cierto que a todos los une la tendencia a la experimentación y el jueves se supo que habían estado trabajando juntos en una canción.

“Ya está disponible ‘Boots on the Ground’. Y, lamentablemente para todos, su canción nunca ha sido más urgente y oportuna”, anunció el encargado de prensa de Waits, el jueves, en redes sociales. “El tema narra la locura y el abandono rabioso de la humanidad a las órdenes de ‘los amos de la guerra’, para usar la expresión de Bob Dylan”, detalló, e informó que se trata de la primera canción nueva de Massive Attack desde 2020 y la primera grabación nueva de Waits desde el álbum Bad As Me, de 2011. La expresión boots on the ground puede traducirse literalmente como “botas en el suelo”, pero se utiliza para referirse a la presencia de fuerzas armadas en un territorio.

“Grandes piernas cuelgan de la abertura de un helicóptero / Ritmo pesado, ¡tiene que ser ahora, eh! / Marrón, duro y joven, tonto y lleno de semen / ¿Para qué puedes usar a un marine?”, dice el primer verso de la canción. Antes de que comience el reconocible fraseo de la voz pedregullosa de Waits se escucha el sonido de una respiración irregular, que reaparece al final del tema.

El videoclip es en realidad un pequeño film de poco más de siete minutos y se sostiene con imágenes del fotógrafo estadounidense thefinaleye, tomadas durante los últimos seis años. El montaje audiovisual, a cargo de los bristolianos Del Naja y Daddy G, de Massive Attack, “retrata una era estadounidense fundamental que todavía no tiene nombre” y que “surge tras las mayores protestas públicas en la historia de Estados Unidos, centradas en la oposición a las redadas de ICE, la militarización de las fuerzas internas y el autoritarismo estatal”, reza el texto firmado por los artistas.

El video incluye además estadísticas e informes de instituciones y asociaciones como el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la Coalición Nacional para Veteranos Sin Hogar y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“Esto es una maldita guerra de ametralladoras / Con las botas en el suelo”, dice el estribillo. “Recortamos tus arbustos, peleamos tus guerras / Esperamos en las trincheras y cogemos hasta quedar adoloridos”, sigue Waits, y por debajo la rítmica de piano y una percusión digital corre a cargo de Massive Attack. Las fotografías relatan las protestas sociales y los episodios de represión ocurridos tras el asesinato del estadounidense George Floyd y llegan a los múltiples ataques de miembros de ICE contra civiles. También rescatan una gorra roja con el lema trumpista “Make America Great Again” prendida fuego y a la propia bandera estadounidense en llamas.

Sobre el final, una placa de texto informa que, hasta febrero de 2026, el ICE detuvo a 68.289 personas, de las cuales el 73% no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Otra estadística da cuenta de que al menos 77,2 millones de personas en Estados Unidos (alrededor de 32%) viven en ciudades y pueblos cuyas agencias locales de aplicación de la ley tienen acuerdos de funcionamiento con ICE y otras agencias estatales, “lo que, en la práctica, convierte a la policía local en agentes de ICE”.