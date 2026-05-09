Este domingo a las 17.00, Cosa curiosa, de Manuela Montalto y Richard Riveiro, se pone en escena en la sala de La Experimental, una obra que fue estrenada el año pasado en el Solís y se caracteriza “por explorar la presencia de las luces y las sombras conviviendo en escena con música, teatro, danza y narración”, según dijo Montalto a la diaria. “El personaje protagónico es una luz. Y esta luz viaja por pantallas de diversas formas y tamaños, mostrando en vivo cómo se pueden contar historias con imágenes simples, integrando distintos lenguajes artísticos con mucho juego y humor. También apostamos al diálogo con el público. Hacemos preguntas y eso genera reflexiones y debates muy divertidos”, describió.

Con respecto a la génesis de la obra, contó que surgió de una antigua idea de una historia con teatro de sombras en la que “un personaje-luz, QCT (Quiero Conocerlo Todo), vive en un ‘planote’ (un planeta plano, una pantalla de papel) y sale a descubrir el universo”. “QCT está inspirado en Qwfwfq, un personaje muy especial de Las cosmicómicas, un ser que estuvo en los orígenes del universo y que va cambiando de forma en cada cuento, un narrador muy particular. En el proceso de creación fuimos descubriendo qué nos proponía esta historia centrada en QCT; en este sentido, es más una inspiración que una adaptación de Calvino. Pero encontramos un modo de citar dos cuentos de Las cosmicómicas: ‘La distancia de la luna’ y ‘Todo en un punto’. Son historias dentro de la historia que funcionan como inspiración para el personaje, lo impulsan a conocer y a imaginar, algo que también nos sucede cuando leemos a Calvino”, explicó.

En la obra tiene gran presencia la música, que se integra con la historia. Riveiro y Montalto compusieron las canciones, y también tocan la guitarra y cantan en escena. “Invitamos al público a cantar desde el comienzo, algo que genera conexión y calidez”, apuntó Montalto. Fueron seleccionados por el Fonam en el llamado para música para infancias que lleva el nombre de Nancy Guguich. Esto les posibilitó grabar un disco digital, que será producido por Diego Cotelo. “Muchas personas que vieron la obra nos preguntaban dónde podían escuchar las canciones, así que este año podremos compartirlas a través de medios digitales. Es un modo de nutrir ese vínculo que se genera con el público en cada función”, destacó.