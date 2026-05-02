En el Museo Histórico Cabildo (Juan Carlos Gómez 1362) se puede visitar la exposición Infancias en la ciudad, ideada y realizada por el equipo del museo ante la constatación de que “la infancia ha sido la gran olvidada de la historia”. “Los relatos de las naciones se han construido ignorando su presencia. Al plantear esta exposición, nos propusimos hacerla visible a través de las pinturas y los objetos conservados en nuestro acervo. Sin embargo, constatamos que su representación era escasa. ¿Por qué? ¿Por qué ha despertado tan poco interés la presencia de la infancia en las colecciones de los museos?”, plantea Gonzalo Leitón, del área de investigación del museo.

En diálogo con la diaria, la directora del museo, Rosana Carrete, agrega: “La ausencia de las infancias no solo se da en las colecciones de este y otros museos, sino también en las narrativas históricas: es excepcional que se mencione a las infancias, por eso la exposición plantea más preguntas que respuestas, favoreciendo la reflexión crítica en torno a esta temática”.

Sobre la génesis de la exposición, cuenta: “Con Gonzalo Leitón estábamos visionando las placas estereoscópicas de la Colección Fernando García, que conforman el acervo del Museo Histórico Cabildo y que están bajo guarda del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Son fotografías tomadas por Jesús Cubela [España, 1863 - Uruguay, 1925] entre 1900 y 1905, donde se observa a niñas y niños de todas las clases sociales en múltiples actividades en la ciudad: jugando, paseando, interactuando con sus pares o con su familia, participando en actividades culturales o trabajando. Y viendo estas fotografías, nos percatamos de que era una representación de la infancia excepcional en nuestro acervo. Al decidir hacer la exposición y recorrer las colecciones del museo, era muy poco el material para la exposición. Allí Gonzalo contactó al equipo del Museo Histórico Nacional [MHN], desde donde se nos facilitaron obras y objetos de otro acervo museal donde se repite esta ausencia. El material del MHN nos permitió contrastar infancias que pertenecían a las clases acomodadas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX con niños y niñas que trabajaban o pertenecían a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos”.

Foto: Alessandro Maradei

Además de las fotografías de Cubela, la exposición se refuerza con una animación multimedia creada por Leticia Almeida y Mathías Chumino, “quienes tomaron como insumos, entre otras obras, el óleo de Carlos Menck Freire que representa la planta urbana de Montevideo en 1815, las acuarelas de Adolphe D’Hastrel y Conrad Martens, ambos dibujantes viajeros que llegaron a nuestras costas a mediados del siglo XIX, recreaciones históricas realizadas por Léonie Matthis, el retrato de Clara García de Zúñiga realizado por Juan Manuel Blanes, entre otros artistas”, apunta Carrete. Destaca que “en el audiovisual nuevamente se representan todos los estratos sociales y culturales del siglo XIX”; “la animación es muy atractiva visualmente y genera una conexión inmediata con el público, especialmente con las niñas y niños que nos visitan: es un lenguaje que les es familiar. Por supuesto que también conecta con grupos de todas las edades, lo ves en la sala; el objetivo de que las infancias se vieran representadas y de que el público se reformule preguntas y narrativas se vehiculiza a través de este soporte audiovisual”.

Jugando a la Rayuela de Guillermo Ciro Rodríguez (Uruguay 1889-1959). Foto: Alessandro Maradei

Por otra parte, en la sala se exhiben juguetes, vestimenta y otras obras representativas del período descrito, y la exposición termina con la animación, realizada por Victoria Rodríguez Charczewski, de las fotografías tomadas por Cubela entre 1900 y 1905.

Las fotografías, un documento muy relevante que muestra la vida en la ciudad de Montevideo a principios del siglo XX, junto a los demás elementos que se exhiben en el Museo Histórico Cabildo, son un insumo que permite acercarse a cómo eran las infancias de ese período histórico y compararlas con las actuales, y que revela costumbres y maneras de habitar la ciudad. Esto convoca a preguntarse cómo eran aquellas infancias y en qué se diferencian y qué tienen en común con las actuales, y cuántas infancias habitaron y habitan Montevideo.

Oleo sobre tela de Vicente Garzón s/f. Foto: Alessandro Maradei

Llama la atención en las fotografías, por ejemplo, la presencia de niñas y niños trabajando. “Obviamente, se visibiliza el cambio de paradigmas; hoy nos llama la atención ver niños trabajando, pero fue una práctica extendida hasta no hace tantas décadas: hasta principios del siglo XXI veías niños y niñas mendigando hasta altas horas de la madrugada, lo que obviamente constituía un trabajo. A veces no vemos como trabajo el cuidado de hermanos o la ayuda en tareas de campo, pero obviamente es trabajo. Lo que impacta en las fotografías de Cubela es ver niños haciendo tareas de fuerza en la vía pública o en el puerto; también esto nos lleva a reflexionar acerca de qué naturalizamos como trabajo y qué no, o sobre las infancias de qué clases sociales recaen estas tareas”. Y agrega: “En cuanto a ver niños en mayor cantidad que niñas jugando en espacios públicos y habitando libremente la ciudad, nos da cuenta de otra Montevideo. Hoy es algo que se ve excepcionalmente en algunas plazas y barrios, pero es raro que cerca de un niño o niña no se encuentre un adulto cuidando o supervisando que no pase nada”, dice Carrete.

Foto: Alessandro Maradei

Las preguntas de las que partió el equipo a cargo de la muestra acerca de las infancias de Montevideo en los albores del siglo XX –¿qué lugares habitaban?, ¿cómo era su relación con los adultos?, ¿qué emociones y experiencias las marcaban?, ¿cómo veían a sus padres?, ¿de qué hablaban cuando los adultos no estaban presentes?, ¿qué travesuras cometían?, ¿a qué le tenían miedo?, ¿a qué jugaban?– pueden ser una guía también para los visitantes, a los que se invita a “explorar esta exposición buscando respuestas y, sobre todo, formulando nuevas preguntas para dejar volar la imaginación”.