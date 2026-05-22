Encanto al Alma estrena En busca del Dragón Azul

Encanto al Alma es un proyecto artístico para las infancias que desde 2005 ofrece una propuesta que combina música, títeres, juegos, cuentos y que apuesta por la participación del público. Este sábado y domingo estrenará un nuevo espectáculo, En busca del Dragón Azul, en doble función a las 15.00 y a las 17.00, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Estas dos funciones montevideanas permitirán presentar las nuevas canciones e historias antes de emprender una gira nacional en las vacaciones de invierno, cuando visitarán Tacuarembó, San José, Mercedes, Melo y Colonia, entre otros destinos.

Sobre este nuevo espectáculo, la cantante Leticia Passeggi dijo a la diaria: “Además de música y canciones, hay mucho juego y magia, los personajes que van apareciendo en esta búsqueda del Dragón Azul nos invitan a diferentes desafíos, en los que el público participa y tiene un lugar activo. Con propuestas adecuadas a los más pequeños, la experiencia busca combinar momentos de juego y movimiento con otros más sensibles y contemplativos, cuidando especialmente la experiencia emocional y estética de las infancias. La propuesta integra nuevas canciones, junto con algunas ya muy queridas por el público, como ‘El abrazo’ y ‘Zapatitos para un gigante’”. Será también ocasión de presentar canciones nuevas, como “Hoy es un regalo”, publicada recientemente y ya disponible en las plataformas: “Una canción que compuse al enterarme de que un viejo amigo tenía a su hijita en CTI y conectar con lo que significa, lo valioso, el regalo que es que nuestros hijos así como las personas muy significativas en nuestra vida estén con vida... algo que a veces damos por obvio aunque no lo es”, contó.

“Estamos viviendo este estreno con mucha alegría y entusiasmo. Esta obra es posible gracias a que el año pasado recibí el premio Fefca [Fondo de Estímulo a la Formación y a la Creación Artística] de reconocimiento a la trayectoria en la composición musical. Se trata de una obra muy cuidada en lo artístico y en lo humano, y tenemos muchas ganas de compartirla con las familias de todo el país”, expresó Passeggi. Por otra parte, señaló que la puesta en escena estará a cargo de Richard Riveiro, con quien vienen trabajando en los últimos años, y el diseño de escenografía, vestuario y títeres es de Azul Borenstein: “Ella es una reconocida diseñadora galardonada internacionalmente, especializada en espectáculo para infancias y en la pedagogía de [Jacques] Lecoq –en la que también trabaja Riveiro–, que parte de conceptos como el cuerpo poético y el juego escénico”, algo que “nutre mucho la búsqueda sensible de Encanto al Alma de expresar en el escenario desde el gesto, desde la palabra y desde la música, tomando al espectador, más allá de la edad que tenga, como una parte activa de la experiencia, procurando que el espectáculo sea un estímulo para la imaginación y la creatividad, y mediante una búsqueda de concebir al cuerpo como un canal de comunicación despierto y expresivo”.

Passeggi resalta que el espectáculo contará con intérpretes en lengua de señas uruguaya, tal como en los últimos años, en los que se propusieron profundizar en acciones que favorezcan la inclusión de la comunidad sorda: “Es un camino que venimos recorriendo, integrando señas en las canciones y procurando comunicar a través de la expresión del cuerpo en las distintas escenas. Es fundamental, si hablamos de empatía y de integrar la diversidad, poder ir integrando esta segunda lengua uruguaya en lo cultural y en lo artístico”.

También hay una continuidad “en la búsqueda artística y humana de Encanto al Alma”. Sostiene: “Seguimos trabajando desde la música en vivo, el vínculo cercano con el público y una mirada respetuosa hacia la infancia, donde el juego, la imaginación y la sensibilidad tienen un lugar central. También continúa la presencia de ritmos del folclore uruguayo y latinoamericano, así como temas vinculados al cuidado de la Tierra, los vínculos humanos, la diversidad y la construcción colectiva. En ese sentido, En busca del Dragón Azul dialoga con espectáculos anteriores, pero abre además nuevas posibilidades escénicas desde el teatro físico y el universo visual de los títeres y la escenografía”.

Un año movido

Este año el grupo se enfocará en la gira de vacaciones de invierno con En busca del Dragón Azul, a la que se suman funciones escolares en la Sala Zitarrosa como parte del ciclo Crece desde el pie y presentaciones en distintos espacios culturales. “Las expectativas están puestas en que el espectáculo pueda tener una linda circulación tanto en Montevideo como en el interior, generando encuentros sensibles y significativos con niños, niñas y adultos. Es así que tenemos fechas fijadas para que los centros educativos puedan verla, favoreciendo experiencias positivas de inclusión y convivencia, integrando instituciones súper diversas en lo relativo a la accesibilidad a propuestas artísticas y culturales”, concluyó.