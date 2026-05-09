En 2024 salió el primer disco de Filo, la novel banda formada por Marcelo Fernández –guitarrista de Buenos Muchachos–, Alfonsina, Lali Gaspari, Pancho Coelho y Cototo Cuello, que recientemente cambió de baterista: Rodolfo Cuello suplantó a Diego Morales. Ahora el grupo está en la etapa de preproducción de su próximo álbum y ya tiene preparado el primer corte de difusión. Algunas de las nuevas canciones sonarán este sábado en la sala Zitarrosa, donde Filo compartirá escenario con Mandrake y Los Druidas.

Alfonsina resalta que están muy entusiasmados con la música que compusieron recientemente y subraya que el grupo sigue siendo “auspicioso, divertido, tremendamente creativo y etcétera”. La cantante recuerda que para el disco debut trabajaron tres veces a la semana, durante tres horas en cada ensayo, pero esta vez el trabajo está “un poco más dividido”, en el sentido de que las canciones empiezan más “en la casa de cada uno y luego se juntan”, no surgen todas en el momento del encuentro. “Teníamos tantos momentos de encuentro que ya estábamos casados, ahora estamos casados pero cada uno viviendo en su casa”, bromea.

Así como en el anterior, en este nuevo disco hay temas que surgieron inicialmente de Fernández, Coelho y Alfonsina, pero la cantante aclara que es tan importante llevar la canción como hacer el arreglo porque el tema es el esqueleto “y después se reviste con la carne de Filo”. En cuanto al estilo del nuevo disco, dice que así como en el primero hay movimientos entre las canciones, “curvas cerradas” que no tienen miedo de tomar, en el material que se viene “hay oscuridades cerradas e intrincadas, y luminosidades más cancioneras y dulces”.

Por último, Alfonsina cuenta que hizo su último disco como solista, Pausa y fogueo, editado hace pocas semanas, para poder hacer contrapeso a todo el cuerpo que le está poniendo a Filo, “que es más agresivo y oscuro”. “Pausa y fogueo es la respuesta a que también hay una parte dulce que es importante que sea expresada, una parte más maternal, de cuidar el mundo y abrazarlo; y, por otro lado, en Filo hay algo de exorcizarlo”, sentencia.

Mandrake: ya una década con Los Druidas

Para no ser menos, Mandrake y Los Druidas también están por lanzar un disco nuevo: lo grabaron en febrero, ahora está en proceso de mezcla y se llamará Un plan perfecto. Alberto Mandrake Wolf subraya que están “locos de contentos” con el nuevo material y este sábado van a tocar tres canciones como adelanto, que son bastante representativas del álbum.

El músico dice que no es un disco como La suite de Raymundo, el anterior, ya que es un álbum de 12 canciones –sin temas instrumentales– y no es conceptual, aunque aclara que, de todas maneras, “hay un hilo conductor” y estéticamente siguen –como siempre– en el rock y en el blues, y con alguna pizca de ritmo funk. “No le puedo hacer la cabeza al oyente de lo que va a escuchar porque es muy distinto. Lo que puedo decir es muy vago, así que lo más sensato sería escuchar el disco”, subraya.

Será el cuarto álbum del grupo, que está por cumplir una década de existencia –el primer disco lo editaron en 2017–. Mandrake subraya que él no conocía de antes a los demás integrantes (Ignacio Iturria, Ignacio Echeverría y Federico Anastasiadis), solo los ubicaba de verlos en shows y le gustaba cómo tocaban. “En principio, fue juntarnos y probar qué pasaba, e hicimos un disco. Funcionamos entre nosotros y el disco también funcionó. A partir de entonces es esto, ya diez años; es como algo que tenía que pasar”, dice, y destaca que en aquel inicio no imaginaba que iban a grabar cuatro discos y a durar al menos una década, porque directamente “no había esa perspectiva”.

Mandrake señala que no se trata de seguir juntos por estar atados por un contrato o porque ganen “millones de dólares”, como hay bandas en Uruguay a las que, “gracias a Dios”, les pasa eso: Los Druidas siguen juntos porque están muy metidos en la música que hacen. “Porque si bien son mis canciones, sin esta banda serían otra cosa”, finaliza.

Mandrake y Los Druidas, y Filo. Sábado a las 21.00 en la sala Zitarrosa. Entradas en Tickantel a $ 650. 2x1 para la diaria.

Sociedad Anónima y Falta y Resto

Este sábado a las 20.30 en el teatro Macció de San José se presentarán los espectáculos completos del primer premio de humoristas y el cuarto premio de murgas, Sociedad Anónima y Falta y Resto. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 350 a $ 900.

Ciclo de piano

El histórico Ciclo Internacional de Piano inicia una nueva etapa en 2026 “y se presenta bajo el nombre Ciclo de Piano Raquel Boldorini, en reconocimiento a la trayectoria de la destacada pianista nacional y a su labor sostenida al frente de esta propuesta desde la reapertura del teatro Solís”, según se anuncia. La cita será este domingo a las 18.00 en el Solís, con la presentación del pianista argentino Franco Pedemonte, con piezas de Debussy y Albeniz, entre otros compositores. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 250.