Una investigación de la periodista Rosario Touriño sobre los impactos de la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima uruguaya resultó ganadora del premio Marcelo Jelen, instituido en 2016 por Cotidiano Mujer, Unesco, ONU Mujeres y la Asociación de la Prensa Uruguaya para promover trabajos que “aporten a desarticular el pensamiento único, promuevan la diversidad y la no discriminación”.

El jurado, integrado por Constanza Narancio, Rosa María González, Lucy Garrido, Carolina Molla y Roger Rodríguez, premió el trabajo de Touriño publicado en tres ediciones de Brecha (el 1° de julio, 12 de setiembre y 28 de noviembre de 2025). “La cobertura periodística explica el funcionamiento de la actividad de prospección, la vulneración que estas prácticas extractivas suponen para los ecosistemas uruguayos y para la actividad pesquera, fundamentados tanto por la comunidad científica y la sociedad civil organizada como por la industria pesquera. Deja en evidencia la fuerte presión del lobby petrolero sobre el Estado uruguayo, desnudando la incongruencia de un Ministerio de Ambiente que desde hace años viene trabajando en la definición de áreas marinas protegidas, y le da aval a una actividad incompatible totalmente con la conservación de esos lugares”, sostienen.

A su vez, el jurado otorgó tres menciones especiales. Una de ellas recayó en la investigación llevada adelante por cuatro compañeras de la diaria, Mariana Cianelli, Stephanie Demirdjian, Marina Santini y Yamila Silva, sobre la magnificación y utilización de denuncias falsas por violencia de género, en una serie que bautizaron Narrativas sobre denuncias falsas. En concreto, premiaron los artículos “Te asesoro para archivar tu expediente por la Ley 19.580: los abogados que defienden varones ganan presencia en las redes sociales”, “La idea no es tener la verdad, sino controlarla: la narrativa sobre las denuncias falsas por violencia de género en Uruguay” y “El lobby de los grupos que promueven el relato de las denuncias falsas por violencia de género y los políticos que apoyan su agenda”.

“Denuncias falsas implica una trilogía que compone el fenómeno que se ha instalado en todos los países de la región, y también en Uruguay, donde se expone a grupos de varones que promueven la misoginia y esa narrativa en nuestro país; los mecanismos y la promoción de los abogados/as que ‘protegen a los varones’; y también cómo actúan los grupos que se oponen al avance de derechos de las mujeres, más específicamente a la ley de violencia de género; así como el involucramiento de actores políticos; con el impacto que esto tiene en los derechos de mujeres y niñas”, consideró el jurado.

Además, recibieron menciones la investigación “Empresarios uruguayos están detrás de una plataforma de inversiones que opera sin autorización y es acusada de estafa”, de Guillermo Draper (Búsqueda), y una serie de crónicas de Carolina Delisa (El Observador) sobre violencia y desprotección de las infancias.