Fiesta RARA se presenta en sociedad como un colectivo transdisciplinario de personas que entienden el arte como una herramienta de comunicación y transformación. “Enfatizamos en el cuidado del medio ambiente, la interacción entre diversos grupos de personas y la organización colectiva como principal acción de cambio social”, afirman sus promotores.

A la vez, Fiesta RARA funciona como una plataforma cultural uruguaya dedicada a la música, la cultura club, la diversidad y la profesionalización de escenas independientes y disidentes.

Más concretamente, el grupo organiza, impulsa o participa con sus figuras en encuentros artísticos, musicales y bailables - aunque no solamente- bajo su marca insignia, como la que sucederá el próximo viernes en el Espacio de Arte Contemporáneao (EAC), ubicado en el barrio Córdon.

Con una fiesta en el avión

“Este año”, anuncian desde la organización, “una delegación trans, travesti, negra, marica y torta de DJs, artistas y gestores culturales” viajará rumbo a Europa 2026 para representar a Uruguay en distintas ciudades, con una propuesta artística y política “construida desde la pista, la autogestión, la comunidad y la cultura queer latinoamericana”.

La Fiesta RARA se apronta para desplegar su gira Cambio climático en el viejo continente con el desembarco de sus figuras más importantes: Paula Moreno, más conocida como DJ Fuega, que además se desempeña como productora musical y trabaja desde su rol de activista trans uruguaya y fundadora del Colectivo Diverso Las Piedras; Dramas Gratis, DJ, performer, docente y gestorx cultural impulsora de Tortas al Bar y otros proyecto educativos y culturales; Medusa, DJ y gestora cultural afropunk queer, fundadora de La KULTO, “una de las fiestas de techno y performance queer más importantes de Montevideo”; y Vector, DJ, productor musical y gestor cultural queer, co-creador de Fiesta RARA.

El ambicioso tour inyecta a la fiesta de este viernes en el EAC el sentido de una despedida y de un lanzamiento internacional de la cultura uruguaya. “También es una forma de encontrarnos, bailar juntes y sostener colectivamente esta nueva etapa del proyecto”, cuenta Diego Hematoma, artista audiovisual y otro de los referentes del colectivo, en diálogo con la diaria.

“Para nosotres va a ser un momento muy especial. Nos gustaría encontrarnos con la comunidad que nos viene acompañando desde hace años y con quienes quieran acercarse a conocer el proyecto”, dice.

“También estamos muy felices y agradecides de que el EAC nos haya abierto su espacio para esta actividad, porque nos permite enmarcar la fiesta en un lugar cultural muy importante. La expectativa es que sea una noche linda, intensa y afectiva, pero también concreta: necesitamos recaudar para poder sostener parte de los gastos del viaje, así que cada entrada, cada aporte y cada presencia ayudan a que esta gira sea posible”, explica.

La Fiesta RARA que viene se desarrollará en dos instancias. La primera desde las 18.00 a las 22.00 en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) y tendrá DJ sets e intervenciones performáticas y visuales. Y continuará a las 22.30 y hasta a las 02.00 “en una locación secreta cercana al EAC”, cuya dirección se compartirá en la previa de la actividad “o por mensaje”. Contará con actuaciones de Dramas Gratis, Bullicio, Paola Milagros, Medusa, Traumadoll, N A 7 A, Bobby Got Back y Kuri.

“Soñamos con poder dar a conocer Fiesta RARA fuera de Uruguay no solo como una fiesta, sino como una plataforma cultural, artística y comunitaria”, anticipa Hematoma sobre la gira de la delegación de artistas locales. “Nos interesa llevar una mirada latinoamericana, queer, disidente y rioplatense sobre la cultura de club, y generar cruces con otras escenas, espacios y colectivos”, remarca, y agrega: “También queremos que la gira abra redes: oportunidades de trabajo para artistas uruguayes, intercambios, colaboraciones, talleres, conversaciones y futuras invitaciones”.

“En el fondo”, resume el artista, “soñamos con que Fiesta Rara pueda crecer sin perder su raíz: la fiesta como espacio de comunidad, cuidado, deseo, pensamiento crítico y transformación”.