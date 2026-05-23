Vuelve Calacatta a La Escena

La calacatta es un tipo de mármol refinado. También es el nombre de una obra de teatro que tiene a una mesa de ese material como un eje de encuentros familiares. La obra escrita por el actor Mauro Mónico y dirigida por Cecilia Caballero reproduce, desde la memoria de uno de los personajes, encuentros familiares que comienzan en los años 80, con música del programa radial Aquí está su disco como protagonista. Desde el comienzo ese espacio familiar es evocado con melancolía, como buscando una experiencia definitivamente perdida.

Protagonizan Calacatta, que se reestrena este sábado, el propio Mónico y Walter Rey, quienes encarnan a un hijo y a su padre, pero también a una serie de personajes que conforman ese cosmos familiar donde alguna vez habitó la felicidad. La vida irá colocando a los personajes ante una serie de situaciones, nunca puestas francamente en palabras, que irán lastimando la experiencia vital del hijo e irán construyendo un muro de silencio entre él y su padre. La pérdida del trabajo, la muerte de la madre y las necesidades económicas generan situaciones dolorosas que padre e hijo viven en soledad. Y la incapacidad de hablar, tan masculina quizá, mantendrá heridas abiertas hasta que ya no sea posible cerrarlas.

La directora no deja de señalar que Calacatta “es un diálogo entre generaciones, de padres e hijos, de cosas que no se han podido decir en esa familia, y también de perdonar y perdonarse”. Mónico se formó con Caballero en La Escena, actuó en obras como Pan rallado y en un momento se decidió a escribir un texto sobre el vínculo con su padre. Caballero asumió la dirección y Rey asumió el rol de contraparte de Mónico; ambos conforman una dupla actoral entusiasta, que transmite el dolor atragantado que ya no puede expresarse verbalmente.

La mesa es el tercer elemento escénico que se vuelve clave en el espectáculo y que reúne incluso a parte de la platea que se acerca a experimentar esta historia familiar que se convierte en una experiencia reconocible, que trasciende la historia puntual. Finalmente, en ese convivio en el que compartimos espacio e historias, hay algo sanador que permite conectar experiencias de encuentros truncos y palabras no dichas para facilitar, quizá y como dice la directora, “perdonar y perdonarse”.