El velatorio del Indio Solari será este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda

La familia del Indio Solari resolvió despedir al líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota este domingo 7 de junio en el Parque Domínico, ubicado en Avellaneda, en el sur de la capital argentina, según consignó Infobae. El músico falleció este viernes, a los 77 años de edad, en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, luego de padecer durante una década la enfermedad de Parkinson.

El velatorio comenzará a las 11.00 en el polideportivo José María Gatica, que está ubicado dentro del Parque Domínico. Naturalmente, se prevé la asistencia de miles de fanáticos de Solari, cuya última aparición pública fue en enero de este año, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó un doctorado honoris causa.

Las autoridades argentinas están organizando distintos espacios dentro del predio para preservar, en la medida de lo posible, el orden durante el funeral de Solari. De todos modos, el adiós ya comenzó este viernes y continuó este sábado con diversas manifestaciones espontáneas. En la tarde de este sábado, por ejemplo, se desarrolló un banderazo en el Obelisco de Buenos Aires. El viernes, en tanto, hubo una masiva concentración en Plaza de Mayo.