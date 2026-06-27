Fabio Lione, la voz italiana del metal progresivo, vuelve a Montevideo

En el marco de su gira 30º aniversario, el exintegrante de Rhapsody y Angra se presenta este sábado en Live Era.

“Hola, chicos, por aquí Fabio Lione para convidar a todos al show que voy a hacer en Uruguay. Y lo más importante: mis fans, un abrazo para todos”, dice el célebre cantante metalero en un breve video promocional subido a Instagram con palabras en español y una mezcla de las tonalidades del italiano y el portugués.

La de este sábado será su tercera visita a Montevideo. La primera fue en marzo de 2023, cuando llegó al Complejo Sala Show de la calle Río Branco como voz líder del grupo brasileño Angra; volvió como solista en setiembre de 2024 en el marco de su Río de la Plata tour. Sobre esa fecha, el cronista Bruno D’Angelo, del sitio especializado Headbangers Latinoamérica, escribió: “El cantante demostró que el tiempo no le pasa y que mantiene una voz intacta. Es poseedor de un impresionante rango vocal, con el que logra ir desde los tonos más altos, con temas de Rhapsody o Angra, hasta los de un tenor, entonando unas estrofas de Luciano Pavarotti”.

Lione vuelve a presentarse en Live Era como solista, un formato que en su caso le permite abordar su extensa y variopinta carrera y echar mano a los repertorios de todas las bandas por las que pasó. Los hilos que enlazan su música son los del power metal y otros subgéneros del heavy rock, como el metal sinfónico, progresivo y melódico, de los que el artista nacido en Pisa es uno de sus máximos referentes.

Los promotores de su arribo anuncian clásicos de Athena (su primera banda), Labyrinth, Kamelot y Vision Divine. Los setlist de sus shows previos en Argentina confirman que el repertorio de sus pasajes por Rhapsody (luego Rhapsody of Fire) y Angra se lleva la mayoría de la hora y pico de un espectáculo que seguramente también incluya algún tema de Iron Maiden como “Wasted Years”.

Los conocedores de la obra de Lione le recomiendan a los legos comenzar por Dawn of Victory, el álbum de los italianos Rhapsody de portada icónica que trae el himno “Dawn of Victory” y otros de los temas preferidos del músico, como el épico “Lux Triumphans” y el aceleradísimo “Holy Thunderforce”; continuar por “Secret Garden”, de Angra, y detenerse en la discografía de Vision Divine.

Fabio Lione, 30º aniversario. Sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay 960). Entradas a $ 2.080 en Redtickets.

Homenajes Redondos

Desde Argentina llega Súper Lógico, banda tributo a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, junto a Fuego Ritual, banda tributo a Los Piojos. A las 23.59 de este sábado en Live Era. Entradas a $ 900 en Redtickets.

Un poco más temprano, a las 22.00, en La Dorada (bajada 25 de Lomas de Solymar, Canelones), La Rikotera tributa al Indio Solari hasta a las 2.00. Localidades anticipadas a $ 350 y en puerta a $ 450. Reservas al 091 985 942.

Spuntone y Mendaro + Martínez

El dúo del cantante Alejandro Spuntone y el guitarrista Guzmán Mendaro se une al vocalista y guitarrista argentino Mariano Martínez (ex Attaque 77) en el proyecto Alquimia. Este sábado a las 20.00 en Centro Cultural Pando (General Artigas y Laurnaga, Pando, Canelones). Entradas a $ 550 en Tickantel.

Paula Go, de película

La cantante, compositora e intérprete uruguaya Paula Go propone un recorrido por grandes clásicos de la música contemporánea y el cine bajo el lema Como en las películas: cada canción, una historia. “Cada tema te lleva a un lugar distinto, a una emoción”, dice la artista, que prepara un show junto a Jhonall Morales en guitarra y Anaclara Fleitas en piano, y a artistas invitados, y anticipa hits de Lady Gaga, Adele y clásicos de las bandas sonoras de Flashdance, Titanic y Armageddon. Sábado a las 21.00 en Magnolio Sala (Pablo de María 1015). Entradas a $ 750 en Redtickets.

Lactolate Core y Spam

Dos bandas de la nueva escena del rock local actuarán este sábado desde las 21.00 en la sala Ducón (Durazno y Convención). Lactolate Core se formó en Montevideo a mediados de 2023, e integran el grupo Bautista Gatti, Lorenzo Azcárate, Leandro Jorge y Francisco Pereira. Su propuesta, informan desde su página de Geocities, se inspira en el grunge y el math rock y toma referencias de la música popular uruguaya. Su homónimo disco debut, de reciente salida, contiene temas como “Coplita grapera”, “Que vuelvan Los Tatitos” y “Hace un frío bo (La pucha q’lo tiró)”. Por su parte, Spam propone psicodelia y rock progresivo de teclados y riffs voladores. Entradas a 2x1 a $ 250.

Rock a beneficio de Giovanni

Giovanni Bagez es un niño de 4 años diagnosticado con una enfermedad rara conocida como síndrome de WAGR, un trastorno genético causado por la pérdida de material en el cromosoma 11 que le provoca múltiples problemas de salud.

Para que pueda viajar a Estados Unidos en la búsqueda de tratamientos y estudios que mejoren su calidad de vida, familiares y allegados organizan un evento a beneficio, en el que actuarán Jonas D.S.M., Indio Black y Jhony Blues. Además, la diseñadora Electra Peet presentará un desfile de moda. Este sábado a las 19.00 en Galería de London (18 de Julio 1070).