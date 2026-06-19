Falleció la productora Agustina Chiarino, protagonista del desarrollo del cine uruguayo reciente

El jueves falleció la productora uruguaya Agustina Charino, quien fue una “pieza fundamental” en el desarrollo de la cinematografía uruguaya en las últimas décadas, según escribió la ACAU. Tenía 49 años y se había convertido en referente del medio local y también internacional, como atestiguan las numerosas publicaciones de festivales y organizaciones de diferentes partes del mundo que compartieron la noticia con cariño y dolor.

“Cinemateca Uruguaya despide con mucha tristeza a Agustina Chiarino por lo temprano de su partida y con un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo. La inteligencia, convicción y energía que Agustina puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante”, escribieron en sus redes sociales desde esa institución.

Charino nació en 1977 y era técnica en Ciencias Políticas y licenciada en Comunicación, con un máster en Documental Creativo. Fue socia productora en Control Z, cofundadora de Mutante Cine y posteriormente fundadora de Bocacha Films, “generando con gran dedicación, profesionalismo y visión, una extensa filmografía”, agregó ACAU en el posteo en su memoria. “Sus películas han sido reconocidas y premiadas en una inmensidad de festivales nacionales e internacionales. Fue una incansable promotora de nuestro cine uruguayo y del cine iberoamericano”.

Fue responsable del desarrollo de nuevos proyectos y coproducciones en Canal 10 y docente en varias instituciones. También colaboró como mentora en diversos programas para cineastas emergentes como Biennale College o Puentes, además de cumplir un rol de evaluación y asesoramiento para TorinoFilmLab, Doha Film Institute, Sundance Institute o Ventana Sur. Precisamente en la edición 2024 de Ventana Sur, que se llevó a cabo en Montevideo, fue Asesora General. Integrante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, fue fundadora de la Academia del Cine del Uruguay.

Entre sus producciones se encuentran las ficciones La discípula del velocímetro (2008) de Miguel Calderón, El 5 de talleres (2014) y Las olas (2017) de Adrián Biniez, Hiroshima (2009) y 3 (2012) de Pablo Stoll, Tanta agua (2013) de Ana Guevara y Leticia Jorge, Alelí (2019) de Leticia Jorge y Desperté con un sueño (2022) de Pablo Solarz. También documentales como Locura al aire (2018) de Alicia Cano y Leticia Cuba, Bosco (2021) de Alicia Cano y Alter (2022) de Joaquín González Vaillant.

“Vi que lo mío estaba en lograr organizar todas esas cosas para que finalmente fuera una película. Me gusta mucho la planeación, pero me gustaba también esto de abarcar varias cosas”, contó Chiarino el año pasado a Programa de Cine Uruguayo. “La producción tiene números, tiene literatura, tiene puesta en escena, tiene psicología, mucho, que también me gusta. Tiene trato humano. Hay una mezcla de cosas que yo disfruto mucho más que estar enfocada en una sola cosa. Mi mente funciona un poco así: me gusta estar en más de un proyecto a la vez”.