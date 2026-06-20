Cinco bandas homenajean a Leonardo Franco, de Los Iracundos, en la décima edición del FestiSurf

La décima edición del FestiSurf, el festival de la música surf de Uruguay, se iba a hacer en la calle, como ya es tradición, en Durazno y Convención, pero por cuestiones de “burocracia e ineficiencia”, según cuenta Roberto Tito Lagos, guitarrista de The Supersónicos –una de las bandas que se harán presentes–, se trasladó a la Sociedad Urbana Villa Dolores. La cita surfera será este sábado a las 20.00 y se sumarán Los Ultraman, Los Dinámicos, Los Rockas Surf y Amazing One Man Band (de Rivera).

Lagos resalta que la presentación de su banda estará enmarcada en el libro que escribió junto con Gonzalo Lalo Montes, dedicado a Sin palabras... (1965), un disco instrumental de Los Iracundos, “que es lo más desconocido de la banda”. El músico subraya que Leonardo Leoni Franco (1942-2015), el guitarrista líder y fundador de la legendaria banda originaria de Paysandú, si bien nunca grabó “con sonido surf”, es decir, con un amplificador Fender Twin Reverb, “usando el reverb como lo tenés que usar”, ni grabó estándares de la música surf, como “Wipe Out”, de The Surfaris, o “Baja”, de The Astronauts, en realidad hizo “el estilo de música del que se nutrieron los músicos de surf instrumental” de los años 60.

Entonces, el evento de este sábado será un tributo a Leoni Franco por ser “el padre de la música surf”, aunque no hizo estrictamente ese estilo. “Es una cosa rara, pero es reconocer que un tipo hace más de 60 años empezó lo que nosotros continuamos hoy en día”, señala Lagos. Agrega que en el libro explican que en 1965 ya había bandas de Argentina y de Brasil que habían grabado canciones surf, y sonaban en ese estilo, pero Los Iracundos no tuvieron la intención de sonar así, ya que querían abarcar “un público mucho más grande”. De hecho, “nos acordamos de Los Iracundos porque no hicieron exclusivamente música instrumental”, subraya Lagos, y cuando grabaron “Puerto Montt” –su canción más recordada–, en 1968, hicieron el “viraje a esa música pseudo romántica”.

La música surf tuvo su ebullición a principios de la década de 1960, por eso cabe preguntarse qué significa tocar ese estilo en 2026, y Lagos dice que es como cuando el mar se retrae antes de un tsunami. “El rock se está retirando, y después va a venir una ola gigante de no se sabe qué. Entre los géneros que más se consumen no está el rock, y menos el rock instrumental. Somos como unos tangueros de los años 60, queriendo tocar géneros que no se hacen”, señala. Agrega que todas las bandas que se van a presentar este sábado tocan la guitarra, y hacerlo de la manera en que lo hacen los convierte en dinosaurios “en vías de extinción”.

El álbum Sin palabras... está disponible en plataformas digitales, así que quienes aún no lo escucharon tienen la oportunidad de hacerlo a un clic de distancia. Lagos subraya que “es el primer disco de rock instrumental de Uruguay”, y destaca “El hombre del brazo de oro”, el tema que abre el álbum, que es con el que The Supersónicos arranca todos sus shows desde hace dos años, incluso de antes de escribir el libro, y acota que ambas actividades se retroalimentaron. “Mientras escribíamos el libro, íbamos ensayando los temas y pasaban cosas, había ideas y conceptos que a veces no se entienden, sobre todo para uno, que nunca estudió música; entonces, te das cuenta de ciertas cosas tocándolas”, agrega.

Volviendo al homenaje a Leonardo Franco, Lagos subraya que fue el primer guitarrista que tuvo una viola Fender –modelo Stratocaster– en Uruguay, en 1964, aunque, obviamente, la compró en Argentina, a la banda mexicana Los Teen Tops. Destaca que el guitarrista no estaba forrado en oro ni venía de una familia con plata: nació en Paysandú, era hijo de un almacenero y “lo único que hizo fue tocar”, ni más ni menos: “Su mérito fue tocar y ser profesional”.

“Conminamos a la gente a que compre el libro a llenar Sociedad Urbana Villa Dolores, a ver si, con la onda reverberante y las 250 personas que pueden entrar, coordinamos al unísono, y capaz que creamos un holograma y reaparece Leoni Franco. Lo dudo, pero así lo hizo Soda Stereo”, finaliza.

Décima edición del FestiSurf, con tributo a Leoni Franco. The Supersónicos. Los Ultraman, Los Dinámicos, Los Rockas Surf y Amazing One Man Band. Sábado a las 20.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rossell y Rius y Capitán Videla). Entradas a $ 550 en Redtickets.

Vástagos

La banda Vástagos se presentará este sábado a las 21.00 en la sala Lazaroff, con “Abandonar fronteras”, un espectáculo en el que celebrarán “seis años de camino y transformación”. “En esta nueva etapa, proponemos un viaje que cruza estilos y emociones, reafirmando nuestra identidad, apostando a un mundo más amable”, dice la gacetilla de prensa. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500.

Zeballos en el Antel Arena

Amor fiado, el último disco del rapero Zeballos, editado en marzo, será el que presentará este sábado a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.300 a $ 1.800.

Graciela Rodríguez canta tangos

La actriz Graciela Rodríguez presenta el espectáculo Recuerdos, risas y tangos, este sábado a las 18.00 en el teatro Alianza, en lo que se publicita como “un encuentro íntimo e interactivo”. Interpretará “los tangos que marcaron su vida (y la de muchos) mientras recuerda anécdotas y comparte historias con el público, acompañada por el músico Alberto Lamaita”. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 700.