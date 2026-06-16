La bailaora Dayana González presenta Movimiento en miscelánea en la sala Hugo Balzo

Cada vez son más frecuentes las actividades vinculadas al flamenco en Uruguay a través de shows internacionales y de propuestas de artistas locales. En 2023, la visita de la bailaora española Eva Yerbabuena llenó la sala principal del teatro El Galpón y confirmó el auge del género andaluz en tierras orientales. Sucedió lo mismo meses más tarde con el grupo vocal Las Migas, y con la presentación del guitarrista Antonio Rey en la Plaza de Toros de Colonia en abril de 2025 y con la actuación de Fuensanta la Moneta en el Auditorio del Sodre en febrero de este año.

“En Uruguay el flamenco siempre ha estado presente, pero en los últimos años su desarrollo se ha fortalecido y ha encontrado nuevos públicos. Creo que es un lenguaje artístico que conecta rápidamente con las personas porque combina fuerza, emoción, musicalidad y una enorme capacidad de transmitir energía”, sostiene la bailaora, docente y directora de la escuela Zambra Flamenco Montevideo, Dayana González, responsable y principal protagonista del espectáculo Movimiento en miscelánea, que se presenta este lunes y martes en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

A los 5 años, González comenzó a estudiar danza española con la maestra uruguaya Adriana Puoy y se sintió particularmente identificada con el flamenco. “Para mí siempre ha sido una experiencia profundamente expresiva y catártica”, dice, y explica que su punto de inflexión como impulsora del género se produjo cuando inició su actividad en la docencia: “Sentirme responsable de transmitir este arte me llevó a estudiarlo de manera mucho más integral: no solo desde el baile, sino también entendiendo el cante, la guitarra, el compás y toda la estructura que sostiene al flamenco. Ese proceso enriqueció tanto mi trabajo docente como mi experiencia escénica”, explica en diálogo con la diaria.

En su extensa trayectoria, con participación permanente en las grandes galas flamencas en Montevideo, se destacan sus espectáculos Ser, Callepenas, Diálogos y Amor, pasión y muerte, realizado en homenaje a Federico García Lorca.

Con Movimiento en miscelánea la artista apuesta por “la fascinación de lo inesperado” y a un “encuentro creativo en el que confluyen la pintura, la música, la danza y el canto. Se busca crear desde el diálogo y la integración, apostando a derribar la rigidez de los límites disciplinarios”, detalla Gónzalez, que estará acompañada en escena por Cecilia de los Santos, Sofía Siola, Camila Ferrari, Lorena Muiño, Joaquín Bértola, Álvaro González y Allier Díaz.

El espectáculo “nace de una necesidad personal y artística de desafiarme desde otro lugar. A lo largo de mi carrera encontré en el flamenco una herramienta de expresión muy profunda, y muchas de las etapas de mi vida quedaron reflejadas en el movimiento: la inquietud, el conflicto, la maternidad o la madurez”, confiesa la bailaora.