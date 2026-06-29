La Gringa anuncia dos obras de Nelson Valente sobre parejas

Sí es cierto que no conviene modificar lo que anda bien, en el caso del teatro La Gringa, la fórmula sigue dando frutos, como prueba la reincidencia en autores como el argentino Nelson Valente, de quien por varias temporadas montara la exitosa El loco y la camisa.

No se trata de un fenómeno exclusivamente regional: los eficaces textos de Valente fueron estrenados además por elencos de México, Venezuela, Brasil, Panamá y España. Por aquí, la pequeña sala de la Galería de las Américas ha recurrido al dramaturgo porteño en más de una ocasión y esta temporada coincidirán en su cartelera dos ángulos de su mirada contemporánea sobre los vínculos de pareja.

La primera entrega de esta saga está programada para los sábados de julio a las 22.00, cuando serán las funciones de El divorcio, en una dinámica que plantea una cena entre dos parejas de amigos; una de ellas —que viene de remontar la relación tras varios meses de separación— comparte con la otra los secretos de una terapia que utilizaron para lograr su reconciliación. La puesta es dirigida por Álvaro Correa y el elenco está integrado por Virginia Marchetti, Virginia Ramos, Javier Mas y Juan Gamero.

Como contraparte, también los sábados, pero dos horas antes, podrá verse la comedia El beso. “¿Puede un beso darle un giro abrupto a tu vida en tan solo un instante?” es el disparador de este tratado sobre el amor que tres años atrás encabezaran en la cartelera porteña Luciano Cáceres y Luciano Castro, desafiando a las risas su imagen de galanes. Excepto por la inclusión de Federico Longo en lugar de Gamero, la dirección y los actores son idénticos a los de El divorcio.

El beso. 11, 18 y 25 de julio a las 20.00