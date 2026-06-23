La película de Luca Guadagnino sobre el fundador de OpenAI no tiene quien la distribuya

En junio del año pasado se supo que el siguiente proyecto del director italiano Luca Guadagnino después de Caza de brujas sería Artificial, una historia sobre el escandaloso despido de Sam Altman de la empresa OpenAI el 17 de noviembre de 2023. La junta directiva le había retirado la confianza al cofundador luego de que empleados de la compañía expresaran su preocupación por su capacidad de liderazgo, en el marco de desarrollos de inteligencia artificial (IA) que podrían amenazar el destino de la humanidad.

Altman fue reincorporado en OpenAI apenas cinco días más tarde, luego de las presiones de los inversores y de que más de 600 trabajadores de los 750 de la empresa firmaran una carta pública en la que exigían la renuncia de la junta directiva y amenazaban con renunciar si el empresario y programador no era aceptado de regreso.

La filmación de Artificial se llevó adelante entre julio y octubre de 2025, con Andrew Garfield en el papel principal y el actor y comediante Ike Barinholtz como Elon Musk. Si bien las fechas permitían un estreno este año, Artificial se había programado para los primeros meses de 2027 para no competir con una historia de pícaros multimillonarios de la tecnología: en octubre llega a las salas de cine The Social Reckoning, film escrito y dirigido por Aaron Sorkin que funciona como secuela de The Social Network (David Fincher, 2010). Se centra en la filtración de datos de Facebook ocurrida en 2021, que probó que la compañía conocía el efecto perjudicial de sus plataformas. El papel de Mark Zuckerberg, originalmente interpretado por Jesse Eisenberg, quedó en manos de Jeremy Strong.

Al igual que las películas anteriores de Guadagnino, Caza de brujas y Desafiantes, Artificial contaría con la distribución de Amazon MGM Studios. Sin embargo, en los últimos días el medio digital Puck anunció que la empresa no cumpliría con las promesas de estreno y la película será ofrecida a otras distribuidoras. La decisión fue tomada por Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, quien se lo informó en persona al director y al resto de los productores.

“Tenemos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, sin mencionar la relación de larga data que esperamos mantener”, señaló un comunicado de Amazon. “Creemos que Artificial obtendrá mejores resultados si es lanzada por otro estudio, y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle un nuevo hogar”.

Es necesario recordar un dato que necesariamente influyó en la decisión. En febrero de este año OpenAI, con Sam Altman como director general, anunció una ronda de financiación de 110.000 millones de dólares, que llevó el valor aproximado de la empresa a 840.000 millones de dólares. De esos nuevos fondos, 50.000 millones provinieron de Amazon. Además de eso, anunciaron una alianza estratégica “para llevar capacidades avanzadas de IA a empresas de todo el mundo” y otra de utilización de capacidad de procesamiento de los chips de Amazon para “bajar los costos y mejorar la eficiencia de producir inteligencia a escala”.

Además, el periódico británico Page Six había mencionado en mayo, citando a una fuente cercana a la película, que ni Musk ni Altman aparecen reflejados con la mejor luz en el guion. Lo más parecido al “héroe” en la historia sería el cofundador de OpenAI Ilya Sutskever, quien lideró el movimiento para deshacerse de Altman y habría sido el más perjudicado por los tejemanejes. Es interpretado por el ruso Yura Borisov, nominado al Oscar por su papel en Anora.

Fuentes de The Hollywood Reporter agregan que, desde que se conoció la decisión de Amazon, la distribución de Artificial fue rechazada tanto por Netflix como por Focus Features. Mientras tanto, A24 también formó parte de las negociaciones, aunque no está clara todavía su posición, y Mubi estaría asimismo entre los posibles estudios involucrados en la oferta para el “nuevo hogar” del proyecto.

El sargento Roca

Antes de este revés, Guadagnino se había encontrado con otra mala noticia. A punto de comenzar a filmar la película Sgt. Rock, sobre un legendario personaje de los cómics de guerra de DC Comics, la producción se detuvo. La película que encabezaría Colin Farrell como el héroe homónimo necesitaba comenzar a filmarse a mediados de 2025 para aprovechar los exteriores británicos en verano, y al no llegar con los tiempos fue pospuesta, informó en su momento Variety.

La misma crónica señalaba que DC Studios esperaba comenzar la filmación este verano boreal, más allá de que Guadagnino pudiera sumarse o de que fuera reemplazado por otro director.