Los cambios en los fondos y premios del MEC

La Dirección Nacional de Cultura (DNC) presentó las innovaciones que tendrán, a partir de este año, los cinco fondos y los tres premios nacionales que gestiona. “Decidimos revisar estos instrumentos en clave de derechos culturales”, dijo en su alocución la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, quien estuvo acompañada por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

“Cuando revisamos y modificamos las bases de estas herramientas, en realidad lo que estamos discutiendo es qué cultura queremos promover, qué trayectorias queremos acompañar, qué territorios queremos alcanzar, qué condiciones generamos para promover un Uruguay más diverso”, agregó Vidal.

Entre los principios orientadores están la descentralización y la equidad territorial, la priorización de territorios con menores oportunidades, las nuevas herramientas de creación, circulación y mediación, además de garantías de transparencia.

Los fondos

Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (Fefca)

Vidal anunció “cuatro cambios relevantes” en el Fefca. El primero es la ampliación en el número de becas, que serán 108. En segundo lugar, se crean dos nuevas líneas de apoyo: la Beca Nancy Bacelo para artistas jóvenes, de entre 18 y 29 años, y la Beca Teresa Vila para trayectorias interdisciplinarias. El tercer cambio es el fortalecimiento de becas históricas, con un fondo que duplicará su capacidad de apoyo, pasando de 10,2 millones a 21,5 millones de pesos de presupuesto.

Finalmente, se incorporan criterios de equidad territorial y acción afirmativa. Esto implica que el 40% de las becas serán adjudicadas a personas que residan fuera de Montevideo, además de habilitar un cupo de 8% para afrodescendientes, 5% para personas con discapacidad y 2% para personas trans.

Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País

“Un instrumento con una trayectoria consolidada que, a lo largo de los años, ha contribuido a la mejora, recuperación y equipamiento de decenas de espacios culturales en el territorio nacional”: así definió la titular de la DNC el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País, que se reorganizó en dos líneas: infraestructura cultural pública e infraestructura cultural comunitaria. “No son iguales las necesidades de una biblioteca pública que las de un museo municipal o un Punto de Cultura”, agregó.

Fondo Regional para la Cultura

El Fondo Regional para la Cultura era sostenido de forma autónoma por la DNC, pero en 2025 se incorporó en la Ley de Presupuesto, lo que “le da estabilidad a un instrumento que ha demostrado una gran relevancia para el desarrollo cultural en distintos territorios fuera de Montevideo”, destacó Vidal. Entre las innovaciones está el fortalecimiento de la perspectiva de derechos culturales, participación cultural y desarrollo territorial. Además se incorporan nuevos criterios de priorización, ya que se les dará un valor especial a los proyectos que promuevan la diversidad cultural, la participación de jóvenes, la accesibilidad, la equidad de género y la circulación cultural entre territorios.

Fondos Concursables para la Cultura

“Iniciamos, a propósito de los 20 años de su creación y en el marco del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, una consulta participativa para recibir reflexión y evaluación sobre este instrumento. Vamos a lanzar la convocatoria en el segundo semestre, incorporando algunas de las devoluciones que hemos venido recibiendo, y el resto las iremos incorporando edición a edición”, explicó Vidal sobre los Fondos Concursables.

Fondo Nacional de Museos

Creado en 2012, el Fondo Nacional de Museos recién obtuvo recursos con la última Ley de Presupuesto. “Pasa de una previsión normativa a una acción efectiva”, en palabras de Vidal. El foco de esta primera edición estará en el fortalecimiento de las capacidades museográficas, el equipamiento, las mejoras de infraestructura de pequeña escala y el apoyo a procesos técnicos y profesionales vinculados al desarrollo de los museos.

Los premios

Premio Nacional de Música

El premio a la música incorpora “cambios relevantes”, ya que hasta ahora se centraba en una obra individual y a partir de ahora las postulaciones serán mediante un EP, en tanto conjunto breve de canciones concebidas como una unidad artística. “Este cambio acompaña formas contemporáneas de creación y circulación musical, y permite valorar de forma integral una propuesta artística”, dijo la directora. El programa Usinas Culturales permitirá que aquellas personas que no tengan recursos para registrar sus obras puedan acceder a apoyos técnicos para la grabación, edición y mezcla. Además se aumentó el presupuesto en más de 70%.

Premio Nacional de Artes Visuales

Hubo una “modificación sustancial” en cuanto a la accesibilidad en el antiguo Salón Nacional, ya que hasta 30 artistas seleccionados van a recibir 40.000 pesos en apoyo a la producción y el montaje de sus obras. Hasta la edición anterior esos costos corrían por cuenta de quienes participaban.

Premio Nacional a las Letras

Hay dos innovaciones en el Premio Nacional a las Letras. En primer lugar, quienes se presentan deben declarar si utilizaron herramientas de inteligencia artificial, cuáles fueron y de qué manera intervinieron en el proceso creativo. En segundo lugar, se establece una política de compra pública de ejemplares de las obras premiadas, ya que la DNC podrá destinar hasta 500.000 pesos para adquirir hasta 50 ejemplares de cada obra ganadora. Esto, según explicaron, fortalece la circulación y amplía el impacto público del premio.