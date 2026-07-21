¿Por qué alguien vería una versión generada por IA de La Odisea?

La Odisea, la obra de Christopher Nolan en la que se cobró el cheque en blanco recibido después del éxito de Oppenheimer, libró su pequeña batalla cultural antes del estreno. El ciberespacio polarizado recibió ciertas noticias acerca del casting de la película como si se tratara de una afrenta a la familia tradicional estadounidense que hace décadas que no existe, si es que alguna vez lo hizo.

La elección de la actriz keniana-mexicana Lupita Nyong’o como Helena de Troya y del actor trans Elliot Page como Sinon, que hace pocos años hubieran sido una noticia más, disparó indignaciones artificiales. El comentarista conservador Matt Walsh dijo que “nadie en el planeta cree que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más hermosa del mundo”, en referencia al estatus de Helena. “Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más hermosa del mundo’ a una mujer blanca”. Elon Musk, en su afán por conseguir que algún grupo de personas lo adule, aunque sea el peor grupo que se pueda encontrar, acotó: “Es verdad”.

Musk también había rechazado el rumor de que Page pudiera ser Aquiles y lo describió como “una de las cosas más estúpidas y retorcidas que jamás escuché”. Cabe aclarar que Musk tiene una hija trans que cortó cualquier relación con su padre cuando cumplió la mayoría de edad.

Dentro de estas burbujas de odio suele abrazarse a la inteligencia artificial (IA) generativa con pasión. No solamente porque Musk es uno de los multimillonarios cuyas empresas están robando la producción humana para alimentar a sus algoritmos, sino directamente porque los artistas se oponen a esta nueva tecnología. Está el rechazo a cualquier clase de esfuerzo o incluso la empatía necesaria para poder crear algo de valor artístico, pero primero está la idea de que el otro sufra. Eso es suficiente para hacerlos felices.

En este contexto no es de extrañar que alguien haya decidido hacer una versión con IA generativa de La Odisea, basada en un texto que lleva más de dos mil años en el dominio público. Tampoco es curioso que varios medios de comunicación del espectáculo lo hayan anunciado con un perfil tan alto: por un lado, es carnada segura para los lectores de ambos lados de la capa de jabón y agua, al tiempo que no terminan de cortar relaciones con un desarrollo tecnológico del que quizás tengan que reportar cada vez más seguido... o al menos eso harán los bots que se queden con los puestos de los periodistas.

Después de la manija que le dio Variety a la “actriz” generada por IA Tilly Norwood, que estaría a punto de “protagonizar” una comedia sobre las peripecias de una entidad sin cuerpo ni historia (ni entusiasmo generado en el público), el sitio anunció la llegada de Odiseo: la caída (Odysseus: The Fall), un video de 135 minutos generado por IA por el estudio Fountain 0 y el director Ash Koosha, que presentó una pieza de similares características sobre las protestas en Irán en el marco del Festival de Tribeca.

Entrevistado por The Hollywood Reporter, Koosha aclaró que no tiene nada contra Nolan. “Él está haciendo lo que está haciendo en el viejo mundo del cine y lo hace en forma brillante, pero hay lugar para más en el nuevo mundo”. El director nacido en Irán y criado en Reino Unido es fan de Odiseo (o Ulises) desde pequeño y vio la oportunidad de “utilizar las herramientas para hacer una versión propia de la historia”.

“No pueden juzgarnos en los mismos términos. Ellos ya tienen 125 años y nosotros estamos en pañales, así que, obviamente, va a haber obstáculos en el camino, pero es lo que se puede lograr si uno lo intenta. Para mí, el riesgo es bajo y la recompensa es alta: una nueva forma de hacer cine”, agregó. El proyecto costó una decena de miles de dólares y la apariencia será la de las típicas películas de acción. Se utilizaron una docena de parecidos humanos sacados de entre los conocidos del director, incluida su propia imagen como modelo de Odiseo.

El video estará disponible en la página de Fountain 0 sobre setiembre para evitar “abrumar” y “confundir” a los espectadores, según palabras de sus responsables. “Podríamos haberlo estrenado ahora, pero no estamos tratando de engañar a la gente. Queremos que sean capaces de comparar”, dijo Tom Rogers, de Fountain 0.

Contámela en colores

En junio se anunció el lanzamiento de una nueva versión del audiolibro de La Odisea, en inglés y con la narración de Michael Caine. Sin embargo, el actor de 93 años no fue hasta un estudio de grabación ni llevaron los instrumentos hasta su hogar, sino que dio permiso a la empresa EvenLabs para que clonara su voz y la generara con IA en ese y otros proyectos.

“La Odisea es una de las mejores historias jamás contadas”, dijo Caine en un comunicado, si es que no generaron un texto basado en cómo había escrito comunicados anteriores. “Durante casi tres milenios, sus temas –la perseverancia, la lealtad, la tentación y la llamada inquebrantable del hogar– han resonado en todas las culturas y generaciones”.

Esta versión dura 13 horas y tiene un “elenco completo” de voces artificiales, además de música y efectos de sonido. La empresa es la misma que había anunciado la obtención de derechos para clonar las voces de artistas y figuras del entretenimiento fallecidos como Stan Lee, Judy Garland, John Wayne y Lawrence Olivier.