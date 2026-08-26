El velatorio de Ruben Rada será este jueves en el Palacio Legislativo

La instancia será abierta al público, que podrá despedir al popular músico uruguayo entre las 14.00 y 21.00 en el Salón de los Pasos Perdidos.

La familia de Ruben Rada decidió que la despedida al popular músico uruguayo sea con un velatorio en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que estará abierto al público entre las 14.00 y las 21.00 del jueves. El músico falleció este miércoles por la tarde, luego de tres semanas de internación por una neumonía bilateral.

En un decreto firmado este miércoles por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se argumenta que Rada “constituye una figura de singular relevancia de la cultura nacional, con una extensa y destacada trayectoria artística, habiendo realizado una contribución fundamental a la música uruguaya y, particularmente, a la difusión y proyección internacional del candombe y sus diversas expresiones”.

También se subraya que “su trayectoria y su aporte a la identidad cultural del Uruguay” son motivo de “un amplio reconocimiento nacional e internacional”, por lo que, dada su “trascendencia” y “especial significación”, resulta “pertinente disponer del ámbito institucional del Palacio Legislativo para la realización de las honras fúnebres”.

En rueda de prensa, Cosse manifestó que la partida del artista supone “un dolor verdaderamente muy grande para todas y todos los uruguayos, y para muchísima gente que no es uruguaya”. “Queda chico decir que es la despedida que se merece: creo que es inexplicable Rada, y todos lo tenemos en nuestro corazón. Y siempre va a estar ahí, así que mañana estará la posibilidad de despedirse de él”, sostuvo.

La vicepresidenta consideró que resulta “indescriptible lo que significó y lo que significa su arte y él –porque a veces son cosas separadas, ¿no?– para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades, su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad con todos”, por lo que valoró que “la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros”. “Creo que estamos todos los uruguayos muy afectados”, concluyó.