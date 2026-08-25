La película sobre Gaza suspendida en la Udelar podrá verse en Cine Universitario

El Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) había programado hace dos semanas la exhibición del documental La gran Palestina en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Udelar, pero, tras una serie de protestas de legisladores de la Coalición Republicana, iniciadas por el diputado Felipe Schipani, se decidió, a último momento, suspender la función.

Este miércoles, la película del mexicano Rafael Rangel podrá verse finalmente en Uruguay en la sala principal de Cine Universitario. La lista de organizaciones que convocan al cine foro es larga: el semanario Brecha, Cine Universitario, Coordinación por Palestina, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, Espacios Libres de Apartheid – BDS Uruguay, Mundo Afro, Serpaj, Cotidiano Mujer, Artistas por Palestina, Red de Ollas al Sur, Frente Estudiantil Diana Maidanik, Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino Uruguay, Articulación Uruguay Líbano Al Watani, Colectivo Fogones de la Memoria, Asociación Civil Ágora, Comunidad Charrúa Clan Choñik, Hermandad Pro Derechos, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay y Asociación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay.

Marcha atrás

Originalmente, la película iba a verse en la tarde del miércoles 12 en la FIC, pero durante la mañana Schipani dio a conocer en redes sociales que había pedido suspender su exhibición al decano Federico Beltramelli. “Acabo de solicitar al decano de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar que suspenda la exhibición de la película La gran Palestina, presentada públicamente como realizada en colaboración con Hamas. La Universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel. Todo tiene un límite”, escribió en X. Otros legisladores opositores, como Gabriel Gurméndez y Gerardo Sotelo, replicaron la solicitud de Schipani.

La película, en rigor, se presenta como un documental “realizado en colaboración con combatientes de Hamas”, y circulan dos pósteres promocionales: uno en el que aparecen milicianos encapuchados y otro en el que se muestra a una niña llorando.

La decisión de suspender la función partió del Ceico, que emitió un comunicado explicativo: “No estábamos informados sobre las características de la realización difundidas en un flyer que circuló por redes sociales. Dicho flyer no es de nuestra autoría, fue realizado y difundido sin nuestro conocimiento. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir mejorando para que no vuelva a suceder una situación así, informándonos mejor para futuras proyecciones”. A su vez, el centro de estudiantes manifestó que no había sido su intención “generar un conflicto, sino reunirse como siempre a ver films y dialogar sobre ellos”. “Continuaremos con el compromiso de apoyar la causa del pueblo palestino y su derecho a existir”, agregaba el texto.

B’nai B’rith Uruguay, por su parte, expresó alarma por “el solo hecho de que, dentro de las instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar, haya llegado a programarse La gran Palestina, película realizada en colaboración declarada con Hamas. Que un espacio universitario público haya podido convertirse en sede de esa actividad no es un detalle menor. Ningún marco de autonomía académica ampara la apología del terrorismo. Valoramos que la actividad no se haya concretado gracias a quienes actuaron a tiempo para impedirlo”.

La palabra del director

Rangel tiene una larga trayectoria como director, que incluye los documentales Preludios. Las otras partituras de dios (2013), sobre personas en situación de calle en Ciudad de México, y El grito de los coyotes (2016), sobre vendedores ambulantes de esa misma ciudad. La gran Palestina, que se enfoca en las personas que retornaron a Gaza tras el cese del fuego del 19 de enero y quedaron atrapadas tras la reanudación de los ataques del ejército israelí, es la segunda parte de una trilogía que comenzó en 2025 con Gaza, la franja del exterminio.

Entrevistado por Gabriel García Berriel para la revista uruguaya Film, Rangel explicó la relación de la película con las organizaciones palestinas: “La cúpula de Hamas se maneja como ellos deben de manejarse, supongo yo. Y siempre hay estas versiones encontradas de cómo se maneja la organización Hamas como tal. Pero ¿qué es la organización? La base de la organización Hamas es el pueblo de Palestina, son hombres de Palestina que están luchando en su propia tierra contra el quinto ejército más poderoso del planeta; son ellos con los que yo me identifico”.

En ese diálogo, precisó el tipo de trabajo conjunto que llevó a cabo con integrantes de Hamas: “Los dos colaboradores que participaron, y yo me siento muy orgulloso de haberlo logrado, son fotógrafos profesionales que, dentro de Hamas, dentro de los combatientes, ellos ni siquiera portan armas. Su arma es una cámara fotográfica para hacer un registro desde la perspectiva de Palestina”, dijo. Los dos milicianos son parte del equipo de 12 fotógrafos palestinos que trabajó en el documental.

“No justifico lo que hizo Hamas el 7 de octubre de hace tres años; ante cualquier acto de violencia yo siempre estaré en contra. Pero también debemos ver este otro aspecto. Yo veo la necesidad de un documental como este porque los medios masivos del planeta entero hablan solamente del lado israelí. Y Occidente es la versión que tiene. No hay ningún medio que nos hable profesionalmente de la voz palestina”, dijo Rangel a Film.

Polémica en Argentina

Rangel prioriza la exhibición de su película en foros universitarios, y hace dos semanas fue proyectada sin inconvenientes en Cornell, una de las más prestigiosas casas de estudio estadounidenses. En Argentina, en cambio, fue objeto de polémica cuando el secretario de Políticas Universitarias y el presidente Javier Milei acusaron a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de “fomentar el terrorismo” por exhibir La gran Palestina. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, deslindó responsabilidades y pidió perdón a la comunidad judía.