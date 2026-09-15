Bien (pero bien) de al lado: comienza el ciclo Murga en la calle en Ciudad Vieja

Edén Iturrioz, los hermanos Lolo y Lolito Iribarne y Nicolás Ibarburu se anuncian entre las figuras que participarán en las primeras fechas del proyecto cultural, con entrada libre, que comienza este miércoles.

A Héctor Torres, vecino de la Ciudad Vieja de toda la vida, un día, mientras caminaba rumbo al almacén, se le vino a la cabeza una imagen y se dio cuenta de que le faltaba una pieza. “Había arrancado la Rueda de Candombe, también se podía escuchar si andabas por el barrio, y otras expresiones culturales. ¿Y dónde fue a parar la murga?”, cuenta.

Torres viene de familia carnavalera. De chico salió en Nos Obligan a Salir júnior y después colaboró con La Leyenda. Otro vecino del barrio, Ronald Arismendi, “uno de los mejores redoblantes”, pasaba por su casa a despuntar el vicio de Momo y, además, argumenta con orgullo, fue parte del coro murguero que se armaba en el mítico bar El Hacha.

Como si fuera poco, a media cuadra de su hogar había un terreno baldío donde ensayaba Curtidores de Diablos, de la que no se perdía una función. “La llave de ahí la tenía mi padre, y un día Germando Adinolfi, el director de la murga, le pidió el lugar. Mi padre le dijo que sí, y todas las noches, cuando terminaban, la batería quedaba en mi casa”, recuerda.

Con la certeza de resolver una necesidad impostergable, Torres golpeó puertas y encontró eco, entre otros socios que tiene el proyecto –como algunos negocios de la zona–, en la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo. Y así es que este miércoles, a las 19.00, comienza Murga en la calle.

Con este proyecto, Torres pretende rescatar “la esencia ciudadana y barrial” de la murga y habilitar un espacio para aquellas personas que, por distintas razones, no pueden ir a un tablado o al Teatro de Verano durante carnaval. “A medida que la gente se va enterando de esta movida, más artistas nos llaman para participar”, cuenta el gestor cultural, que le derivó al cantante murguero Edén Iturrioz la tarea de armar los espectáculos que, en principio, tendrán lugar los miércoles de setiembre.

“Si la cosa marcha bien, lo vamos a poder extender a octubre. Mi expectativa es que va a explotar”, asegura con entusiasmo Torres, uno de los responsables de la programación del tablado del Museo del Carnaval, y añade que el miércoles 23 la tardecita-noche estará centrada en las baterías de murga. Además de la presencia del propio Iturrioz, ya están confirmadas las de Nicolás Ibarburu, Marcelo Lolo Iribarne, Pablo Lolito Iribarne, Mauro Saldivia y Jorge Bicho Corrente, entre otros, y la animación de Wilson Rana Andrada.

La propuesta combina espectáculos con murguistas de diferentes generaciones y persigue el objetivo de que vecinos, estudiantes, turistas y público general puedan conocer, entender y valorar la murga como fenómeno social, artístico y de identidad de Uruguay. A la vez, el proyecto busca impulsar la participación ciudadana y el sentido de pertenencia barrial a través de la cultura popular.

Cada presentación incluirá dos momentos: “Una parte didáctica, en la que se explica de forma simple qué es la murga: su origen, estructura, coro, cuplé, retirada, instrumentos, contenido de sus textos y vestuario; y una parte artística, con actuaciones en vivo de fragmentos de espectáculos, cuplés y canciones representativas, adaptadas al espacio público”.

“Se vienen lindos miércoles en el barrio”, anuncia el gestor local. “La murga tiene un público enorme y nació en la esquina, con los vecinos alrededor, la lamparita iluminando el burro [atril que sostiene la letra del conjunto], y los gurises en la vuelta, cantando esas canciones, mirando cómo le pegan al bombo, al platillo y al redoblante. Esa es la esencia que queremos rescatar”, concluye.