El historiador y politólogo es el primer uruguayo en recibir un premio en la categoría.

El historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano fue distinguido con el premio Konex Mercosur a las Humanidades. Así lo informó la fundación Konex, organización que desde 1980 reconoce a “representantes de la excelencia” de las artes, las ciencias y las humanidades en Argentina y la región.

Caetano es el primer uruguayo en recibir un premio en la categoría Humanidades. En otros rubros, tres uruguayos fueron galardonados anteriormente con un Konex Mercosur: la artista visual, docente e investigadora Ana Tiscornia, premiada en la categoría Artes visuales, en 2022; el difunto periodista Jorge Traverso, en Comunicación y periodismo, en 2017, y el músico Hugo Fattoruso, por sus aportes al campo de la música popular, en 2015.

Junto con Caetano fueron distinguidas otras figuras del mundo intelectual argentino. El doctor en Sociología y experto en movimientos sindicales Juan Carlos Torre recibirá el Konex de Brillante, máximo galardón para la categoría, y de manera póstuma, la ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo, fallecida en diciembre de 2024. En el campo de la filosofía fue premiada María Isabel Santa Cruz, especializada en filosofía antigua, así como Eduardo Barrio será premiado en el campo de la lógica y filosofía de la ciencia; Florencia Luna por su labor en torno a la ética y la bioética, y Ricardo Ibarlucía por sus aportes a la estética.

En lo que respecta a la antropología, la premiada fue la investigadora Claudia Briones, mientras que en educación el premio Konex será para Sandra Carli.

En psicología, el investigador Hugo Vezzetti fue el premiado en general, mientras que en el área del psicoanálisis el premio fue otorgado al psiquiatra y psicoanalista Juan David Nasio. Por su parte, la historiadora Marcela Ternavasio fue reconocida por sus aportes al campo de la historia política, cultural e intelectual, mientras que los investigadores Gerardo Della Paolera y Roy Hora recibieron una mención por su trabajo en historia económica y social.

Los demás ganadores fueron Gabriel Kessler –por sus aportes a la sociología–, María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz –Ciencias políticas–, Martín Diego Farrell –Filosofía del derecho–, Miguel Federico de Lorenzo –Derecho privado–, Víctor Abramovich y María Angélica Gellia –Derecho constitucional e internacional público–, Mario Ackerman y Domingo Juan Sesín –Derecho administrativo, tributario y laboral–, Edgardo Alberto Donna –Derecho penal y procesal–, Daniel Heymann –Macroeconomía–, Andrea Rotnitzky –Economía y métodos cuantitativos–, y Marí Luisa Femenías –Estudios de género–.