The Pitt, Widow’s Bay y DTF St. Louis triunfaron en unos Emmy que batieron récords

Hubo nuevo máximo de trofeos para una comedia, un actor que logró la trifecta y actrices que empataron el máximo histórico de triunfos.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos entregó en varias tandas los premios Emmy, que celebran lo mejor que puede verse en pantalla chica (y no tanto, a esta altura) en ese país, aunque solamente en “horario central”, ya que la programación lateral tiene sus propias ceremonias.

El fin de semana del 5 y 6 de setiembre se entregaron los premios a las “artes creativas”, que es una forma de englobar las categorías menos interesantes para transmitir a todo el mundo, aunque incluyó destaques importantes como el de mejor telefilm, o mejores actuaciones de reparto en el rubro de series limitadas, antologías y telefilms.

Con tantas categorías no debería sorprender que hubiera programas que partían con 25 nominaciones (The Pitt), 24 (Hacks) o 19 (Widow’s Bay). Este lunes 14 de setiembre terminaron de entregarse los premios más destacados y la gran ganadora de “las noches” fue precisamente Widow’s Bay, comedia con toques de horror que ganó 14 premios y superó el récord en su categoría que había obtenido The Studio el año pasado. Ambas forman parte del catálogo de Apple TV, servicio de streaming que desembarcó en América Latina en noviembre de 2019 y que sigue sin estar disponible en Uruguay.

El podio de las series que recibieron más estatuillas lo completan el drama médico The Pitt y la miniserie DTF St. Louis, ambas pertenecientes al catálogo de HBO Max.

Matthew Rhys, protagonista de Widow’s Bay, hizo historia al triunfar en dos categorías principales de actuación, ya que también se llevó el Emmy por su papel en La bestia en mí, miniserie de suspenso de Netflix. Con esas dos victorias, además, se convirtió en el primer hombre en triunfar en las tres categorías más importantes: en 2018 triunfó como mejor actor dramático por The Americans, disponible en Disney+.

El otro hecho destacado tuvo que ver con Jean Smart, la protagonista de la serie de comedia Hacks, de HBO Max, que culminó después de cinco temporadas. Con su victoria de este lunes, Smart se convirtió en la primera mujer en ganar el Emmy por cada temporada en la que su programa estuvo al aire. El récord masculino lo tiene el infame Bill Cosby, quien ganó por las tres temporadas de la serie de espionaje I Spy (Yo soy espía), entre 1966 y 1968.

Smart, que había ganado dos premios por Frasier y uno por Samantha Who?, se une a una selecta lista de actrices que ganaron ocho Emmy, que se completa con Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman y Allison Janney (que también ganó este lunes). El actor con más premios ganados es Ed Asner, con apenas siete.

Series dramáticas

Mejor serie dramática

Mejor actriz dramática

Rhea Seehorn, Pluribus (no disponible)

Mejor actor dramático

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz de reparto en drama

Allison Janney, La diplomática (Netflix)

Mejor actor de reparto en drama

Comedias

Mejor serie de comedia

Widow’s Bay (no disponible)

Mejor actriz de comedia

Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Mejor actor de comedia

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actriz de reparto en comedia

Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en comedia

Stephen Root, Widow’s Bay

Series limitadas, antológicas y telefilms

Mejor serie limitada o antología

Mejor telefilm

Mejor actriz en serie limitada, antología o telefilm

Sally Field, Criaturas luminosas

Mejor actor en serie limitada, antología o telefilm

Matthew Rhys, La bestia en mí (Netflix)

Mejor actriz de reparto en serie limitada, antología o telefilm

Linda Cardellini, DTF St. Louis

Mejor actor de reparto en serie limitada, antología o telefilm