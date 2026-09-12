Bárbara Jorcin, Florencia Núñez, Bándalos Chinos, más rap, rock y una agenda cargada para el fin de semana

Además, shows de Diego Drexler, Santiago Moraes junto a Patuco López, Guasones y varias de las nuevas voces de la escena urbana y alternativa.

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Diez años de música

La cantautora, pianista y productora Bárbara Jorcin celebra este sábado una década de trayectoria con un show especial en el marco del ciclo Marea, dedicado a mujeres y disidencias de la música y el audiovisual.

Entre el género canción, el pop y el rock, Jorcin (también integrante de Eté y los Problems) ha construido un estilo propio a lo largo de estos diez años, que repasará acompañada por más de 25 músicos en escena e invitados especiales.

La cita es a las 21.00 en la sala Zitarrosa (18 de Julio 1012). Las entradas van desde $ 700 en la tertulia a $ 900 en la platea y están disponibles por Tickantel.

Núñez en San Carlos

La cantautora Florencia Núñez comienza este sábado su gira nacional en el teatro Sociedad Unión de San Carlos. El recital comienza a las 20.00 y las entradas se consiguen en Abitab a $ 650. La artista seguirá camino hacia Colonia, Tacuarembó, Salto, Buenos Aires y llegará el 18 de octubre al Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, en Montevideo.

Diego Drexler

“Solista en banda”: así le gusta definirse a Diego Drexler, quien este sábado presentará Caminar, el cuarto álbum de su proyecto solitario y un importante hito en su trayectoria. El álbum, editado en 2025, reúne ocho canciones de pop-rock con tintes funk, electrónicos y coqueteos con la balada. Además, cuenta con la participación de artistas invitados de renombre como Ana Prada y Jorge Nasser.

El encuentro cara a cara de canciones y público será en la sala Magnolio (Pablo de María 1015) a las 20.30. Las entradas se adquieren por Redtickets a $ 500. Hay 2x1 para la diaria.

Vándalos rioplatenses

Bándalos Chinos vuelve a Montevideo este sábado para presentar Vándalos, disco que marca una nueva etapa sónica para la banda, entre exploraciones rock y electrónicas bajo la producción de Fermín Ugarte (también productor de Post mortem y Por cesárea, de Dillom).

Encabezada por Goyo Degano, Bándalos Chinos cosecha un creciente público uruguayo, alimentado por sus presentaciones en festivales en nuestro país. Este sábado vuelven a su ya conocida Sala del Museo (Maciel 218), a partir de las 20.00, con novedades musicales y garantía de baile. Las entradas están disponibles desde $ 1.680 por Redtickets.

En Plaza de Toros

El ciclo Tanda continúa en Plaza de Toros Real de San Carlos, esta vez con la visita de Guasones, que celebran más de tres décadas de trayectoria. La banda platense se presenta este sábado a las 21.00 en la carpa cerrada montada para disfrutar de espectáculos en el emblemático escenario de Colonia.

A pocos meses de presentarse en Montevideo, los “reyes de la noche” prometen un repaso por sus clásicos y algún adelanto de las canciones que se encuentran próximos a grabar.

Queda una última tanda de entradas, a $ 1.860 por Redtickets.

La escena urbana se enciende

Este sábado, Gavo Santana –aka Punisher– regresa a los escenarios para presentar Números rojos, su último álbum, creado en colaboración con Bruno Cammá (Dostrescinco), que incluye colaboraciones con Knak y Zeballos. Además, el artista recorrerá su trayectoria y llevará al escenario sus más recientes lanzamientos. El show es a las 21.00 y las entradas se venden en Redtickets a $ 600.

El domingo, en tanto, La Trastienda recibirá una nueva edición del ciclo dedicado a la música urbana Joseo. Esta edición contará con la presencia de los argentinos Doly Flackko, Cluster y Francis Jeremy, a partir de las 21.00, con entradas a $ 790 en Passline.

Una dupla rioplatense

Santiago Moraes y Patuco López vuelven a encontrarse en vivo este sábado en La Cretina (Soriano 1236), en la segunda edición del Festival Cretino. La dupla nació de una amistad que se convirtió rápidamente en sociedad musical y ostenta numerosos encuentros a ambos lados del charco. En esta oportunidad, proponen un amplio repertorio entre ambos cancioneros.

La cita es a las 21.00, con after show de Sonidero Mandinga. Entradas en Redtickets a $ 600.

En la escena under

Tres proyectos jóvenes confluyen este sábado en Ensayo Abierto (Piedras 599). La banda Blisters, con el recién editado primer adelanto de su nuevo álbum, “No vale la pena”; el power trío Tripaldi y los Dispar, nominados a mejor artista nuevo en los Premios Graffiti 2023; y Nevula, una propuesta que oscila entre el shoegaze y el grunge.

La convocatoria es puntual y vespertina, a partir de las 19.00. Entradas en Redtickets a $ 180.