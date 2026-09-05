La edición 2026 del Festival Cretino se extiende a 18 días con invitados de Uruguay y Argentina

Un monólogo nacido en las calles de Nápoles y estrenado en medio del fervor mundialista llegará este mes a Montevideo. No es una biografía convencional de Maradona, sino una hibridación de mitos, “una ópera hablada, una payada oficial en tono gauchesco y ficcional que cruza carnaval, cultura, sueño y eternidad” bajo el título de Diego Armando Prometeo. Escrito e interpretado por Rafael Spregelburd, a quien lo acompaña en vivo el músico Nicolás Varchausky, el monólogo es una de las cartas fuertes del festival que copará La Cretina desde el jueves.

El espacio fundado por el dramaturgo, director y actor Federico Guerra junto a su colega Fernando Amaral cumple ocho años de actividad y para esta segunda edición del festival albergará en sus distintos espacios un contingente de 30 artistas rioplatenses de las artes escénicas, la música y la plástica. El primer Festival Cretino se desarrolló durante 14 días y esta edición se extenderá a 18 intensas jornadas, hasta el domingo 27.

Paul Higgs. Foto: Ary Gutiérrez, difusión

La programación apuesta al cruce de disciplinas en un formato cercano, que es el sello de esa “casa de arte y aparte”, donde conviven su sala de espectáculos, el boliche, el muro de exposiciones y un gran patio. El equipo de producción se completa con el músico uruguayo Flavio Galmarini y el actor y comunicador Federico Lindner, junto a una banda solidaria que orbita la organización y la ayuda de algunos canjes para el traslado y el alojamiento de tantas visitas.

El jueves, después del brindis de apertura, Paul Higgs presenta su disco La perla perdida y el after será con DJ Flavito. A ese ritmo de dos o tres turnos de activaciones seguirá la grilla.

Miss Bolivia. Foto: Daniel Ortega, difusión

¿Cuál fue la ficha más complicada de conseguir? Todas las gestiones tuvieron buena y rápida recepción, dice Guerra, desde Miss Bolivia al propio Spregelburd, con quien Amaral había compartido un rodaje y accedió a un viaje express para actuar, hasta Leo Maslíah, que compartirá fecha con Gustavo Garzón. “Ellos se conocían. Gustavo ha hecho textos de Maslíah en Buenos Aires. Y además acá van a cantar juntos ‘Biromes y servilletas’, entre otras canciones que arreglaron, al cierre del festival”. Garzón es un amigo de La Cretina –el año pasado vino a mostrar su documental sobre Shakespeare– y hará un texto propio, Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, una suerte de crisis de los 70 que interpreta con Victoria Baldomir, dirigido por Julia Morgado. “Después de la obra, hay un show de piano de Maslíah y se va a sumar Garzón a cantar”, adelanta Guerra.

Edición 2025. Foto: S/d de autor, difusión

Otro que llegará de Argentina es Santiago Gobernori con Conurbano cotidiano, sobre el día a día de dos amigas y un periodista que busca bajar un cambio, lejos de la vorágine, en Luján. “Es un dramaturgo muy interesante con el que tengo una relación de intercambio y de amistad hace muchos años”, sigue Guerra. “Él tiene el teatro de Bravard allá con un socio, son muy conocidos en el under y no tan under. Viene con una obra que escribió ya hace bastantes años, que la siguen haciendo y teníamos ganas de traerla”.

También cruzarán el charco los músicos Santiago Moraes, de Los Espíritus, y Arquero, que reside en Buenos Aires. De este lado, dirán presente La Tabaré, Kira 1312, Rodra, Franny Glass, El Cuarteto del Amor, La Mesa de los Discos, Martín Buscaglia, DJ Hosefina, entre muchos otros.

Tabaré Rivero, de La Tabaré. Foto: S/d de autor, difusión

“Hay cachés que asumimos, que en algunos casos exceden lo que la casa puede recuperar en venta de entradas, porque además nos gusta poner precios populares. De repente son bandas que tocarían para públicos más grandes y acá es más reducido. Estamos limitados con la venta de entradas; es una realidad. Entonces, con varios artistas, en la ecuación directamente se pierde, pero es una inversión que hacemos. Por otro lado, además de que nos gusta brindar, por suerte tenemos el boliche, que es un lugar de encuentro, la gente bebe, come. Por ahí están nuestras ganancias también”.

Después de la reforma, la capacidad de la sala es de 70 butacas y lugar para 100 en caso de que se remuevan para toques es otro factor que incide en la extensión del festival. A falta de un complejo de salas, como puede suceder en otros festivales, para este se abrirán las arcadas, se va a utilizar la sala, parte del hall y también el patio. “Hay muchos after show: te ves una obra de teatro, salís y hay un show musical en el fondo, que a esa hora ya lo ves sin costo”, dice Guerra.

De paso, están emprolijando camarines. “Nos ponemos esta excusa para nunca olvidarnos que a la sala hay que estar todo el tiempo haciéndole mejoras, retocándola, pensando qué hacer, estar en movimiento es muy importante en una casa de ese estilo”, dice.

Foto: S/d de autor, difusión

Del repertorio reciente se podrá ver Baile de huesos, de Elena Belmonte, con dirección de Franco Balestrino Centeno; Las cosas que mueren, escrita y dirigida por Guerra; y algunos sketches de Cretinos, el clásico de la casa. En diálogo con los escenarios, en “el muro de exposiciones” (Guerra cree más honesto llamarlo así que galería), cuya curaduría quedó en manos del fotógrafo Álvaro Percovich, el músico Pedro Dalton expondrá tres dibujos de grandes dimensiones. Y, por otro lado, cuando actúe Arquero estará trabajando el grafitero Sebastián Plastine.

La Cretina ofrece, como siempre, el diferencial de poder ingresar a la sala con bebida. “El público lo pide, va contento. Nunca entendí muy bien eso de los que a veces no te dejan entrar ni con una botella de agua”, fundamenta Guerra. “Está bien el tema de cuidarse, por supuesto, pero también, teniendo el bar, siempre intentamos que la entrada incluya un trago, que puede ser [sin] alcohol”.