Sobre tu cadáver: una comedia negra que va de Wilt a Mi pobre angelito

Una pareja tiene planes oscuros para la visita a la cabaña del lago, y la cosa solamente se pondrá peor.

Una de las víctimas de la era del analfabetismo narrativo es la comedia negra. Hay ciertos discursos que alimentan con mucha facilidad al algoritmo que buscan poner en los autores los valores de sus personajes, como si en su momento a Thomas Harris lo hubieran acusado de caníbal por haber creado a Hannibal Lecter. Después se encariñó demasiado con su personaje, pero no creo que haya sido por sus valores (excepto el valor de mercado).

Las comedias negras suelen estar protagonizadas por personas repudiables, cuando no directamente repugnantes, que exponen ante nosotros sus rincones más oscuros. Para peor, buscan nuestra risa en el intento. ¡Cómo se atreven!

En el caso de Sobre tu cadáver (Over Your Dead Body), película dirigida por Jorma Taccone, de The Lonely Island, tenemos a un director de cine frustrado cuya forma de dar un giro a su vida y salir adelante es asesinar a su esposa en un viaje a la cabaña del lago. Para eso tiene un plan casi perfecto, excepto porque él es quien debe ejecutarlo. Y Dan (Jason Segel) es un perdedor en casi todos los aspectos de su vida, incluido este.

Para peor, o mejor, del otro lado está Lisa (Samara Weaving), que además de ser su esposa es una actriz frustrada. Y como el guion nos irá mostrando a través de un ida y vuelta que funciona como piezas de rompecabezas, ella tampoco está conforme con la situación actual.

Lo que comienza como una versión bastante más macabra del plan de Henry Wilt en la increíble, maravillosa e hilarante novela Wilt (Tom Sharpe, 1976) será solamente el comienzo de una sucesión de escenas truculentas en las que varios personajes intentarán ponerle fin a la vida de otros tantos personajes. Porque si estamos atentos al comienzo, en el televisor de la habitación de Michael (Paul Guilfoyle) se anuncia que escaparon dos asesinos (Timothy Olyphant y Keith Jardine), ayudados por una guardia de la prisión (Juliette Lewis).

¿Dije “truculentas”? También son muy graciosas, siempre y cuando la comedia negra sea algo que les atraiga. De hecho, la cabaña del lago por momentos parece la mansión (sí, era una mansión, no nos engañemos) de la familia McCallister en Mi pobre angelito (Chris Columbus, 1990). Elementos cortopunzantes, objetos contundentes y toda clase de artefactos serán utilizados en los numerosos enfrentamientos entre cada uno de los actores.

Segel es perfecto en un nuevo papel de tontorrón, aunque esta vez con impulsos homicidas, mientras que Weaving hace un contrapunto ideal, con acento inglés y una diferencia de edad que (al menos) está contemplada en el guion. Para cuando aparece Olyphant tendremos otro de esos personajes que amamos odiar, con su colega que por momentos se vuelve demasiado oscuro hasta para esta película. Lewis, como la enamoradiza corrompida, también tiene grandes momentos.

Los 107 minutos pasan rapidísimo, aunque sobre el final aparezca el gore y para entonces ya estemos un poco desensibilizados. Cuenten la cantidad de carcajadas; eso dirá mucho de ustedes.

Último dato: esta película recién salida del horno es una remake de la noruega El viaje (Tommy Wirkola, 2021), que puede encontrarse en Netflix.