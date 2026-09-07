Primavera de visitas internacionales: Djavan, Sepultura, Albert Pla y Paul Gilbert regresan a Montevideo este año

Tan pronto como este jueves a las 20.00, los fans de Mr. Big, Racer X y las guitarras virtuosas podrán disfrutar del show que el artista estadounidense Paul Gilbert brindará en Montevideo Music Box. El célebre guitarrista, que ya nos visitó en febrero de 2017, cuenta con una extensa discografía solista, cuya última edición es el reciente Wroc, de 2026. Las entradas van desde 3.010 a 5.000 peso en Redtickets.

El viernes 2 de octubre no será una fecha más para los heavies locales. En diciembre de 2023, la banda brasileña Sepultura anunció que dará un cierre definitivo a sus actividades. Su gira de despedida se hizo más larga de lo previsto y el destino quiso que llegue por aquí muy cerca de su cierre. El concierto final de la banda será el 7 de noviembre en San Pablo. Solo unas pocas semanas antes, los liderados por Andreas Kisser actuarán en Montevideo por última vez, en Montevideo Music Box, con entradas desde 3.580 a 4.580 pesos en Redtickets.

Solo un día después, el sábado 3 de octubre, los argentinos de Estelares festejarán 20 años de su disco Sistema nervioso central, “el disco que marcó un antes y un después en su carrera y consolidó su lugar dentro de la canción argentina”. El grupo liderado por el cantante y compositor Juan Manuel Moretti promete una noche en la que “convivirán pasado y presente: clásicos que habitan la memoria emocional de varias generaciones y las canciones de Los lobos”, su álbum lanzado en 2025. Será a las 21.00 en Montevideo Music Box y las entradas van desde 1.760 a 3.440 peso en Redtickets.

Esa misma noche, a las 20.00, pero en la Sala Museo del Carnaval, su coterráneo, el kuryaki Emmanuel Horvilleur, presentará su último disco, Mi año gótico. Entradas a 1.680 pesos en Redtickets.

El domingo 4 de octubre será el turno de Albert Pla. Esta vez, el artista español vendrá acompañado de The Surprise Band para presentar Rumbagenarios: “Un show súper festivo y visual que combina coreografía, proyecciones y músicos de lujo”, en el que “Albert Pla se libera por completo para desplegar un repertorio de estética especial y una cadencia que eleva su potente directo”. Será a las 20.00 en la Sala Museo del Carnaval y las localidades salen 1.680 pesos en Redtickets.

Los amantes de la música urbana recibirán a una de las figuras más importantes del género. De la mano de su LP Latinaje, la argentina Cazzu, también conocida como La Jefa, brindará una función de su propuesta escénica en el Antel Arena el sábado 24 de octubre. Hay entradas desde 1.900 a 4.900 pesos en Tickantel.

Para los finlandeses de The Rasmus será su debut en tierras orientales. Los autores de la popera y melancólica “In the shadows”, cuyo momento de máxima exposición ya superó los 15 años y aún suena en las radios, siguen reivindicando la estética gótica y las vibras del movimiento emo, y tras algunos cambios en su formación, conservan al frente a su vocalista original y principal compositor, Lauri Ylönen. La actuación será el sugestivo lunes 2 de noviembre en Montevideo Music Box, con entradas a 3.080 y 3.980 pesos en Redtickets.

En la misma semana, el miércoles 4 de noviembre a las 21.00, se presentará en el Antel Arena el dúo mexicano Jesse y Joy. El grupo de pop folk, que en 2025 estrenó su documental Jesse & Joy: lo que nunca dijimos, adelanta que su espectáculo se apoyará en las canciones de su último álbum, Lo que nos faltó decir. Entradas desde 1.600 a 4.500 pesos en Tickantel.

El domingo 15 de noviembre, el exguitarrista de Megadeth Marty Friedman volverá a la capital uruguaya directamente desde Japón, su lugar de residencia desde hace más de diez años. Acompañado por la banda que armó con músicos nipones, el influyente artista del metal se subirá al escenario a las 20.00 en Montevideo Music Box. Las entradas van desde 2.500 a 4.000 pesos en Redtickets.

El viernes 27 de noviembre a las 21.00, en el Auditorio Nacional del Sodre, se presentará el artista brasileño Djavan. El cantautor y referente de la MPB llegará a Montevideo con su espectáculo Djavanear, 50 años, solo éxitos y recorrerá todo su repertorio, desde el material de su disco debut, A voz, o violão, a música de Djavan, de 1976, hasta su lanzamiento más novedoso, Improviso, de 2025. Entradas de 2.500 a 5.200 pesos en Tickantel.