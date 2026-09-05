Se Armó Kokoa doble este sábado: festival con Dani Umpi y jornada por Colombia

La banda de rap se suma a las actividades del Mes de la Diversidad y participa en un evento solidario a beneficio de las víctimas del terremoto.

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Las artistas uruguayas Fabik y Viki Style y la colombiana Valencia vuelven a unir fuerzas este sábado bajo su identidad colectiva Se Armó Kokoa (SAK). Tras una pausa en su constante trajinar sobre los escenarios, el grupo de rap y hip hop combativo se presenta este sábado en dos ocasiones con distintas coordenadas y entrada libre.

En el marco del Mes de la Diversidad, SAK le pondrá música al cierre de la cuarta edición del festival G[end]er x Euforia. La iniciativa conjuga charlas, talleres, una feria autogestiva, testeo de VIH y sífilis y una oferta de shows en vivo que también tendrá actuaciones de Dani Umpi, Sofía de León, Florencia Silva y el grupo español Bife.

Las Kokoa también participarán en Manitud x Colombia, un evento organizado por el colectivo Mizangas y la organización Colombianes Autoconvocades. “Ante la emergencia que continúa, activamos la solidaridad internacional para las comunidades sobrevivientes del sismo en Colombia”, reza el comunicado de prensa con el que llaman a acercarse al centro cultural Pindorama, en Jacinto Vera.

La jornada solidaria comenzará a las 19.00 y se extenderá hasta las 2.00 del domingo. También actuarán Creaturas, Migrantes del Viento, Dúo Viva, Imán, Cuerda Miguanguera, Samba de Palenque y la DJ Lady Salsa. Los concurrentes tendrán a su disposición una barra y cantina de comida colombiana con precios populares, y podrán competir en la subasta por una obra del artista colombiano Germán Ávila.

Se sugieren bonos de colaboración de $ 200, $ 300 y $ 500. Aquellos que no puedan llegar hasta el lugar y quieran apoyar la causa pueden comprar su bono por el teléfono 098 548 836 o hacer una donación en la caja de ahorro BROU de Mizangas, número 110700812-00001. “¡Acción del pueblo para el pueblo! Ninguna ayuda es pequeña”, recuerdan desde la organización.

G[end]er x Euforia. Sábado desde las 17.00 a las 22.00 en Pablo de María esquina José Enrique Rodó.