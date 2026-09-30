200 guitarras uruguayas se juntan a tocar en el Cerro de Montevideo

Con la dirección de Guzmán Mendaro, el ensamble de instrumentistas rendirá homenaje a Ruben Rada, Gerardo Matos Rodríguez y Rubén Lena en el Día Internacional de la Música.

A comienzos de setiembre, la Dirección Nacional de Cultura del MEC, a través del Instituto Nacional de Música (Inmus), y en coordinación con la Fundación Fans de la Música, lanzó una convocatoria abierta “a músicos con experiencia en la interpretación de guitarra criolla” para reunir a 200 guitarristas residentes en Uruguay, “procurando una integración amplia y representativa en términos territoriales, generacionales y de género”.

El objetivo era conformar un ensamble instrumental dispuesto y capaz de interpretar piezas fundamentales del acervo cultural oriental en el marco del Día Internacional de la Música, bajo el rótulo de 200 guitarras uruguayas.

El evento, organizado por Inmus y el MEC, cuenta con la participación de la Dirección Nacional de Educación, Bicentenario Uruguay, la Intendencia de Montevideo y el Municipio A, y tendrá lugar este jueves en el Parque Débora Céspedes del Cerro de Montevideo. Será grabado por las cámaras de Canal 5 para su posterior difusión y se podrá escuchar en vivo a través de Radio Uruguay del Sodre.

Contará con la dirección musical de Guzmán Mendaro y los arreglos de Julio Cobelli, Andrés Poly Rodríguez y el propio Mendaro. Se apoya en la idea de que “la música construye memoria e identidad” y “acompaña distintos momentos de la vida y forma parte de nuestra historia individual y colectiva”. La invitación a la jornada, con entrada libre, resalta el encuentro de músicas y músicos de todo el país y llama a unirse en “un gesto simbólico para celebrar la música y su lugar en nuestra sociedad”.

Una entre las 200

“Yo me anoté porque me avisó mi hija María Leticia, con la que también hacemos canciones. Además de pasarme la información, me estimuló y agitó para que me animara”, contó a la diaria Rosario Rodríguez, de 64 años, una de las seleccionadas para participar en el evento.

Jubilada como nurse y actual residente en San Luis, Canelones, Rodríguez comenta que inició sus estudios de guitarra a los 6 años. “Mi padre era luthier. Eso me motivó a querer aprender ese instrumento y a estudiar música”, relata. “Tocaba en el liceo, en reuniones familiares, y después, por un tiempo largo, dejé esa actividad: hijos chicos, trabajo, otras tareas”, explica, y añade que “no hace mucho” retomó la práctica de la guitarra, acompañando a su hija, la cantante María Leticia Ramos, en sus conciertos en vivo, y como estudiante de la Escuela de Jazz de San Luis.

Aficionada a la música popular uruguaya, el folclore, la música brasileña y el tango, Rodríguez no oculta el entusiasmo que le genera integrar el ensamble del espectáculo, al que define como “una experiencia histórica”: “Va a ser increíble estar rodeada del sonido de tantas guitarras”, asegura.

Al frente del desafío

“Esto es una vieja idea que este jueves se va a concretar”, afirma Guzmán Mendaro, guitarrista de larga trayectoria, integrante de Hereford y del dúo Spuntone y Mendaro, entre muchos otros proyectos.

“Hace unos meses, desde Inmus me convocaron para estar al frente del concierto de celebración por los 100 años de Aníbal Sampayo. Y en una de esas charlas comenté que en otros países era costumbre armar ensambles muy grandes de algún instrumento, como se hizo en Brasil con los cavaquinhos, por ejemplo, o acá, con tambores, para los 300 años de Montevideo”, argumenta. “Entonces, se me ocurrió: ¿por qué no hacemos lo mismo con la guitarra?”, rememora.

Con su idea en marcha, el numeroso ensamble tendrá la responsabilidad de interpretar tres obras representativas de la música uruguaya: “A don José”, de Rubén Lena; “La cumparsita”, de Gerardo Matos Rodríguez, y “Candombe para Gardel”, de Ruben Rada. “Una milonga, un tango y un candombe”, apunta Mendaro.

“Es un gran desafío. La lógica que vamos a seguir es la misma a la que recurrimos en las cosas que venimos haciendo con Julio Cobelli en colectivos de guitarras, como el de 10 Guitarras Orientales”, señala. “Dentro de un grupo de diez guitarras, por ejemplo, uno toca el guitarrón, otro se encarga de la guitarra de acompañamiento. Después, hay dos segundas, tres primeras y tres octavas, y se forman grupos de unísonos”, detalla. “En una agrupación tan grande como la que vamos a tener se trata de mantener esa relación. El objetivo es que todos podamos tocar, que sea algo democrático, horizontal y comunitario. Fue una idea muy local que yo le tiré a Mayra Jaimes”, dice en referencia a la coordinadora del Inmus.

“Al principio me asusté muchísimo, pero luego le empezamos a dar forma y ahora estoy convencido de que el concierto va a estar buenísimo”, concluye.