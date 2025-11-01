El dúo integrado por Alejandro Spuntone (ex La Trampa) y Guzmán Mendaro (Hereford) se presentará este sábado a las 20.00 en el Teatro de Verano para festejar sus 15 años de carrera, con muchos invitados, como Valeria Lynch, Mariano Martínez (ex Ataque 77), Larbanois & Carrero, Julio Cobelli, Denis Ramos (trombonista de No Te Va Gustar), Fabián Marquisio y Luana, entre otros. Además, habrá un cuarteto de cuerdas (Leticia Gambaro, Betina Chaves, Franco Locardi y Adrián Borgarelli).

“Vamos a pasar por clásicas versiones, canciones nuestras y algunas nuevas, que vamos a tocar por primera vez; y va a haber muchas interrelaciones entre los invitados. Se trata de tocar canciones a dúo, con banda, con invitados, y de celebrar. Será un show largo”, adelanta Spuntone. La banda estable la conforman Diego Bustamante (guitarra), Rodrigo Trobo (batería) y Checo Anselmi (bajo).

Hasta el momento, el dúo cuenta con cinco trabajos discográficos –todos disponibles en plataformas digitales–. Los primeros tres –Estado natural (2013), El refugio (2015) y En vivo en el teatro Solís (2016)– fueron grabados vivo y en plan acústico, luego lanzaron dos álbumes grabados en estudio, con temas propios y en formato banda, Equilibrio (2019) y De crear y descrear (2022).

Spuntone cuenta que nunca se imaginaron nada en relación al futuro del dúo, porque arrancaron en 2010, haciendo versiones, “tocando en un bolichito para un montón de amigos y amigos de amigos” y alguna gente que se enteró del toque. “No imaginábamos absolutamente nada, pero después de 15 años, de tantos discos y de haber pasado tanta cosa juntos, nos merecíamos una celebración en un lugar acorde a la historia del dúo, por eso decidimos hacer el teatro. Es una apuesta muy grande, cuando el teatro está más grande que nunca”, comenta.

Spuntone y Mendaro: 15 años. Sábado a las 21.00 en el Teatro de Verano. Entras desde $ 900 a $ 1.600 en Tickantel.

Lucía Araújo en la Lazaroff

Este sábado a las 21.00 en la sala Jorge Lazaroff (8 de Octubre y José Belloni) la cantante Lucía Araújo presenta Travesía (2024), su primer disco como solista –disponible en plataformas digitales–, en un show que se anuncia como “íntimo y conmovedor”, que “invita a sumergirse en un viaje profundo, lleno de emociones y sensaciones que brindan una experiencia sensorial auténtica e innovadora”. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 400.

Tabaré Cardozo en Canelones

Este sábado a las 20.00 en el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones (Tomás Berreta y Florencio Sánchez) el murguista Tabaré Cardozo festeja sus 25 años de trayectoria con la presentación de su nuevo vinilo, Murga, que incluye las canciones clásicas de su repertorio. El músico se presentará con su banda y las entradas se consiguen por Tickantel. Quedan de $ 1.400.

Franny Glass en el Auditorio

El proyecto de Gonzalo Deniz, Franny Glass, que volvió en 2024 con el disco Ahora después, luego de unos años de presentarse con su nombre verdadero, cerrará la gira del nuevo material este sábado a las 21.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se venden por Tickantel a $ 900 y quedan pocas. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Trueno en el Antel Arena

El argentino Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno, este año lanzó la versión deluxe de su nuevo disco, El último baile, en el que despliega toda su artillería de hip hop, dance, funk y afines. De ese trabajo y de su colaboración con Gorillaz habló hace pocos días con la diaria. Las entradas para el show del domingo se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.600 a $ 3.500.

Emiliano y El Zurdo en Pan de Azúcar

Los murguistas Emiliano (Muñoz) y El Zurdo (Freddy Bessio) se presentarán este sábado a las 21.30 en el Club Centro Progreso de Pan de Azúcar (Maldonado), con entradas por Redtickets a $ 880.

Nico Román en banda

El cantante, compositor y bajista Nico Román tocará este sábado a las 21.30 en el sala Ducón (Durazno y Convención), con banda completa, para recorrer varios estilos y formatos, desde el disco Rústico (2017), de Los Prolijos, hasta los últimos adelantos de su próximo álbum, pasando por su disco solista Sin espalda (2023). Las entradas se consiguen a $ 400 por Redtickets.