Recitales para el sábado: 12 horas de candombe, Cöstigan e indie pop punk

Más diversidad

El martes arrancó Llamale H, el Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género. Este sábado tendrá su propia fiesta. La noche combinará música y performances, y el encuentro entre locales y los visitantes invitados al encuentro fílmico. La argentina Laurent Tropikalia será la anfitriona de la celebración y actuarán DJ Osmat, Benja Runco, Dulces Pecadoras (Ana Prada y Samantha Navarro), Mica Sapin y la brasileña Linn da Quebrada. Desde las 17.00 en Montevideo Music Box (Dámaso A Larrañaga 3195) con entrada gratuita.

Candombe Vivo

En su séptima edición, el festival de bandas y solistas Candombe Vivo promete 12 horas a todo candombe y la presencia de 100 artistas en escena durante “un evento imperdible para los amantes de esta tradición vibrante y en constante evolución”.

El encuentro cultural busca “promover y celebrar las diversas propuestas musicales y artísticas que enriquecen el candombe en la actualidad montevideana”. Sus gestores invitan “no solo a la comunidad candombera, sino a toda la ciudadanía”, a conocer, valorar y compartir un patrimonio fundamental para nuestra identidad”.

Actuarán Silvina Gómez, Chabela Ramírez, Ladyjones, La Ventolera, Eduardo da Luz, Alejandro Luzardo y La Candombera, Valores Ansina, Darío Píriz, La Catedral Verdadera, La Rueda del Candombe y los argentinos Maderas del Río de la Plata.

Desde las 14.00, en la Sala del Museo del Carnaval (rambla 25 de Agosto esquina Maciel), habrá actividades a cielo abierto con entrada libre. A las 20.00 la jornada continuará bajo techo y con localidades a $ 830 por Redtickets.

Flor de Cocoa

Con una propuesta que fusiona el reggae con el candombe y el rock, entre otros géneros, la agrupación Flor de Cocoa estrena su espectáculo Así nomás. Abre la velada Kaiser. Sábado a las 21.00 en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni). Entradas a $ 200 en Tickantel.

Indie en el Sodre

Un poco antes de la pandemia, Cöstigan hizo su aparición en la escena musical uruguaya. Con algunos cambios de formación y una producción discográfica notable, el grupo de indie rock y pop regresa a la acción con Algas, un álbum nuevo de paquete –el tercero– y un recorrido de todo su repertorio. En esta ocasión, formarán con Nicolás Larre y Christian Hachiche, en voces y guitarras, Koki Moizo en bajo, Pablo Balmelli en guitarra, Renzo Germán en sintetizador y Agustín Flores en batería y percusiones.

Sábado a las 21.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas a $ 650 en Tickantel. 2x1 para la diaria.

Punk, pop y noise en Andrómeda

Buena oportunidad para escuchar a tres nuevos valores de la movida musical oriental. Los XO2007 experimentan con el noise y la psicodelia. Pólvora es una banda femenina de punk rock señalada por sus colegas entre lo más interesante del género proveniente de estas tierras. El dúo Kndi.bot se hace cargo de “un laboratorio de pop y memes” cuyo principal objetivo consiste en “construir una fantasía emofuturista para pasarla menos mal”.

Sábado a las 21.00 en Andrómeda Bar Cooperativo (Durazno y Convención). Entradas en la puerta.