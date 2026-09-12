Vuelve el Festival de Microteatro a Palermo

El Festival de Microteatro del Instituto de Actuación de Montevideo (IAM) coincide en esta edición con las celebraciones por los 25 años de la institución. A diferencia de años anteriores, esta vez el IAM instalará lo que llaman el Sistema Integral de Evaluación, Diversidad y Aprendizaje: una estructura estable que permita medir y fortalecer el impacto cultural, la accesibilidad y la participación de públicos diversos a este evento que comienza a formar parte de la tradición en el teatro nacional. De esta manera, y a partir de este año, se podrá documentar la representación en escena, la inclusión de colectivos subrepresentados y la democratización del acceso al teatro.

El proyecto pretende ser una convocatoria inclusiva, en la que conviven mentorías para garantizar la representación ética, una semana formativa en identidades y accesibilidad, y 48 funciones abiertas dirigidas a estudiantes, vecinos del Municipio B, primeras audiencias y público en general. Sus indicadores medirán la participación del público por segmento, su accesibilidad económica, la diversidad representada, su impacto territorial, la equidad étnico–racial y de género, la satisfacción del público al respecto y la calidad artística.

Más allá de las mediciones –primeras a este nivel en la historia de nuestro teatro–, el festival concentra su mayor atractivo en la multiplicidad de propuestas y la posibilidad de disfrutarlas de forma accesible en poco tiempo.

Oxígeno

En la grilla, con dramaturgia y actuación de Agosto Latino y Nenan Pelenur y dirección de Sebastián Silvera Perdomo, se destaca Oxígeno. Zambulléndose en lo absurdamente posible, un hombre gay aficionado al gimnasio se encuentra en una cita a ciegas con otro obseso y tímido en un pequeño submarino atracado en el puerto la noche de Navidad. La compuerta se bloquea automáticamente hasta el amanecer y ambos quedan atrapados en un espacio mínimo del que ya no es posible escapar. Lo que empieza como un encuentro sexual, al decir de sus autores, “rápidamente se torna incómodo y desciende hacia los lugares más oscuros y profundos de ambos”.

Entre confesiones, delirios, humor y malestar, el submarino deja de ser un refugio para convertirse en una metáfora del aislamiento y de quienes sobreviven al margen. “Allí emergen las huellas del abuso, las adicciones, la fragilidad de la salud mental y la necesidad desesperada de ser vistos”, cuentan quienes además de autores son sus protagonistas.

Oferta nutrida

Siempre en tres horarios, a las 19.00, 19.30 y 20.15, el programa comienza este sábado con las funciones de El humano miserable, Es mucho decir y Amor pinchado. El domingo se presentarán Oxígeno, Mientras miraban la nieve caer sobre los fiordos (adaptación de Casa de muñecas), Es mucho decir y Todo piola? La agenda continúa el sábado 19 con Drágsticas, Mientras miraban la nieve caer sobre los fiordos, Fenotipo y Todo piola? Finalmente, el domingo 20 volverá Oxígeno, El humano miserable, Fenotipo y Amor ponchado.

En cuanto a talleres y charlas, siempre gratuitas, el cronograma comienza el lunes con una charla de artivismo a cargo de Marianella Morena. El martes 15, Pato Fry dictará el Taller de Teatro Adolescente para jóvenes de 12 a 16 años (15.00 a 18.00). El miércoles 16 habrá dos actividades: el Taller de Teatro para Niños y Niñas para edades de 8 a 11 con Rodrigo Peluffo (15.00 a 17.00) y Teatro para Adultos a cargo de Sofía Etcheverry (18.00 a 20.00). El jueves 17, Alejandra Gregorio ofrecerá el Taller de Dramaturgia (17.00 a 20.00). Finalmente, el viernes 18 se llevará a cabo la Charla de Accesibilidad e Inclusión en las Artes Escénicas con Nicole Fleurier (17.00 a 18.00).